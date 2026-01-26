Заради стероиди: Месоядна бактерия уби прочут италиански бодибилдър

Италианският културист Андреа Лорини, който се състезаваше под сценичния псевдоним „Гигант“, почина от внезапно инфекциозно заболяване на 49-годишна възраст, съобщи The Daily Star.
На 20 януари майката на Лорини, Надя, го открила в безсъзнание в дома му в Киари и извикала линейка. Културистът починал в интензивно отделение от некротизиращ фасциит (инфекция, причинена от бактерии, хранещи се с месо), който според семейството му е следствие от употребата на стероиди и допинг.
Андреа Лорини работеше като инструктор във фитнес зала и се състезаваше в шампионати по културизъм на най-високо ниво. Лорини се класира на трето място на националните шампионати на IFBB в категория до 90 кг през 2017 и 2019 г.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
07:52 26.01.2026
07:55 26.01.2026
07:55 26.01.2026
Коментиран от #6
07:56 26.01.2026
08:05 26.01.2026
До коментар #4 от "РЕАЛИСТ":Точно това си помислих и аз.
Изобщо не ми стана ясно, тая статия за какво са я изтипосали. Единственото ценно нещо в нея би било, ако бе обяснено каква връзката между бактерията и химията с която се е помпал тоя.
Но... Но нивото на статиите тук е именно такова... ниско.
08:07 26.01.2026
08:12 26.01.2026
08:19 26.01.2026
08:19 26.01.2026
12 Взимам допинг от 5 години
Анаболните стероиди (не всички действат по един и същи начин) влошават добрия холестерол и повишават лошия холестерол.
Тренболонът, животински анаболен стероид, уврежда мозъка и щитовидната жлеза; научни изследвания са достъпни в интернет.
Коментиран от #13, #14
08:20 26.01.2026
13 Втора част
До коментар #12 от "Взимам допинг от 5 години":Крис Бъмстед например разкри, че ще бъде на TRT през целия си живот, защото ендокринната му система вече не работи както трябва поради години употреба на препарати, предписани от лекар. Тоест законо взимане на Анаболни Стероиди. Те бяха законни и по времето на Арнолд, така че той си е набавял фармацевтични препарати за подхранване от лекаря си. В днешно време хората приемат такива от кой знае къде, като дори не знаят дали дозата е същата като написаната на етикета, а някои приемат стероиди, предназначени за селскостопански животни.
08:25 26.01.2026
14 Аз пък
До коментар #12 от "Взимам допинг от 5 години":Вземам всяка вечер по една красавица. Чудесно ми влияе на кръвта, но все пак на два месеца си правя изследвания за полово предавани болести. Купона да вдигаш крака вместо да вдигаш железа е много по як, да знаеш!
08:28 26.01.2026