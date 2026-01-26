Новини
Заради стероиди: Месоядна бактерия уби прочут италиански бодибилдър

26 Януари, 2026 07:49 1 369 14

  • стероиди-
  • бодибилдър-
  • андреа лорини-
  • културист

На 20 януари майката на Лорини, Надя, го открила в безсъзнание в дома му

Заради стероиди: Месоядна бактерия уби прочут италиански бодибилдър - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Италианският културист Андреа Лорини, който се състезаваше под сценичния псевдоним „Гигант“, почина от внезапно инфекциозно заболяване на 49-годишна възраст, съобщи The Daily Star.

На 20 януари майката на Лорини, Надя, го открила в безсъзнание в дома му в Киари и извикала линейка. Културистът починал в интензивно отделение от некротизиращ фасциит (инфекция, причинена от бактерии, хранещи се с месо), който според семейството му е следствие от употребата на стероиди и допинг.

Андреа Лорини работеше като инструктор във фитнес зала и се състезаваше в шампионати по културизъм на най-високо ниво. Лорини се класира на трето място на националните шампионати на IFBB в категория до 90 кг през 2017 и 2019 г.


  • 1 Сигурно

    3 0 Отговор
    защото е изял бактерията ?

    07:52 26.01.2026

  • 2 Хахаха

    9 2 Отговор
    И аз посред нощ за малко да бъда изяден от една месоядна, но все пак го изплю накрая.

    07:55 26.01.2026

  • 3 колко химик

    5 1 Отговор
    има из залите на територията...

    07:55 26.01.2026

  • 4 РЕАЛИСТ

    9 3 Отговор
    Каква е връзката между стероидите и бактерията, дето яде месо?

    Коментиран от #6

    07:56 26.01.2026

  • 5 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    5 0 Отговор
    Да му мислят епилираните оскубани фитнес маниаци......

    08:05 26.01.2026

  • 6 Механик

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "РЕАЛИСТ":

    Точно това си помислих и аз.
    Изобщо не ми стана ясно, тая статия за какво са я изтипосали. Единственото ценно нещо в нея би било, ако бе обяснено каква връзката между бактерията и химията с която се е помпал тоя.
    Но... Но нивото на статиите тук е именно такова... ниско.

    08:07 26.01.2026

  • 8 Селянин

    3 0 Отговор
    Много малко от тези доживяват над 50.

    08:12 26.01.2026

  • 10 да попитам

    2 0 Отговор
    А т.н. "княгиня" Калина кога?

    08:19 26.01.2026

  • 11 Бодибодър

    0 1 Отговор
    Пази боже от такива инструктори

    08:19 26.01.2026

  • 12 Взимам допинг от 5 години

    3 0 Отговор
    Ако приемате анаболни стероиди, трябва да си правите пълни кръвни изследвания поне на всеки два месеца, за да следите нещата. Анаболните стероиди сгъстяват кръвта, така че трябва да приемате нещо за разреждане на кръвта. Анаболните стероиди потискат собственото производство на тестостерон в организма, което може да не се възстанови след продължителна употреба.

    Анаболните стероиди (не всички действат по един и същи начин) влошават добрия холестерол и повишават лошия холестерол.

    Тренболонът, животински анаболен стероид, уврежда мозъка и щитовидната жлеза; научни изследвания са достъпни в интернет.

    Коментиран от #13, #14

    08:20 26.01.2026

  • 13 Втора част

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Взимам допинг от 5 години":

    Крис Бъмстед например разкри, че ще бъде на TRT през целия си живот, защото ендокринната му система вече не работи както трябва поради години употреба на препарати, предписани от лекар. Тоест законо взимане на Анаболни Стероиди. Те бяха законни и по времето на Арнолд, така че той си е набавял фармацевтични препарати за подхранване от лекаря си. В днешно време хората приемат такива от кой знае къде, като дори не знаят дали дозата е същата като написаната на етикета, а някои приемат стероиди, предназначени за селскостопански животни.

    08:25 26.01.2026

  • 14 Аз пък

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Взимам допинг от 5 години":

    Вземам всяка вечер по една красавица. Чудесно ми влияе на кръвта, но все пак на два месеца си правя изследвания за полово предавани болести. Купона да вдигаш крака вместо да вдигаш железа е много по як, да знаеш!

    08:28 26.01.2026