Стогодишен "Мистър Америка" не спира с бодибилдинга, отрича старостта

Столетникът от САЩ Андрю Бостинто обясни как все още успява да се занимава с бодибилдинг. Той разкри тайните на дълголетието си в интервю за Daily Mail.

Според Бостинто, основната тайна за доброто му физическо състояние е здравословното отношение към възрастта.

„Не се смятам за стар и това ме държи напред“, обясни той. Той отбеляза, че когато хората се наричат ​​стари, те отричат ​​младостта си.

Бостинто се занимава с бодибилдинг от 12-годишна възраст. Тази страст му помага да спечели титлата „Мистър Америка“ за мъже над 50 години през 1977 г.

Спортистът призна, че се учи да живее в хармония с тялото си. Той има сърдечни проблеми и трудно контролира дясната си ръка и крак поради рана, която е получил по време на Втората световна война. Поради тази причина се опитва да не се пренапряга: фокусира се повече върху поддържането на мускулна маса, отколкото върху вдигането на тежести.

Бостинто каза, че ходи на фитнес пет до шест дни в седмицата. Той каза, че ще продължи да го прави, докато спре да диша. Бостинто също се опитва да се храни правилно, не пие алкохол и не пуши. Съпругата му, която също е запалена щангистка, го подкрепя в това. Те се женят, когато Бостинто е на 66 години.