Стогодишен "Мистър Америка" не спира с бодибилдинга, отрича старостта

Столетникът от САЩ Андрю Бостинто обясни как все още успява да се занимава с бодибилдинг. Той разкри тайните на дълголетието си в интервю за Daily Mail.
Според Бостинто, основната тайна за доброто му физическо състояние е здравословното отношение към възрастта.
„Не се смятам за стар и това ме държи напред“, обясни той. Той отбеляза, че когато хората се наричат стари, те отричат младостта си.
Бостинто се занимава с бодибилдинг от 12-годишна възраст. Тази страст му помага да спечели титлата „Мистър Америка“ за мъже над 50 години през 1977 г.
Спортистът призна, че се учи да живее в хармония с тялото си. Той има сърдечни проблеми и трудно контролира дясната си ръка и крак поради рана, която е получил по време на Втората световна война. Поради тази причина се опитва да не се пренапряга: фокусира се повече върху поддържането на мускулна маса, отколкото върху вдигането на тежести.
Бостинто каза, че ходи на фитнес пет до шест дни в седмицата. Той каза, че ще продължи да го прави, докато спре да диша. Бостинто също се опитва да се храни правилно, не пие алкохол и не пуши. Съпругата му, която също е запалена щангистка, го подкрепя в това. Те се женят, когато Бостинто е на 66 години.
1 както отрича староста
Коментиран от #3, #4
09:20 21.10.2025
2 Титак
09:26 21.10.2025
3 хайде, хайде
До коментар #1 от "както отрича староста":Колко хора в България доживяват до 100 г. ? Най-важното - колко пенсионери могат да се обслужват сами , а не са лежащо болни?
Коментиран от #6
09:36 21.10.2025
4 Буда
До коментар #1 от "както отрича староста":Крайната цел е нищо. Пътят е всичко.
09:36 21.10.2025
5 вземат наркотици
Коментиран от #7
09:41 21.10.2025
6 Коко
До коментар #3 от "хайде, хайде":Като гледам комшиите на по 50-55 по цял ден лочат бира и пафкат цигари и темата им на разговор е че всичко било скъпо а те били стари и ги боляли краката какво да говорим по вече.
09:41 21.10.2025
7 Баба Пена
До коментар #5 от "вземат наркотици":Внукът ми пие наркоман, всеки ден чай трибулус и в млякото си разрежда някакъв бял прах. Ако го спрат полицаи с колата, не знам какво ще им обяснява.
09:52 21.10.2025