Стогодишен "Мистър Америка" не спира с бодибилдинга, отрича старостта

21 Октомври, 2025 09:15 1 211 7

Основната тайна за доброто му физическо състояние е здравословното отношение към възрастта

Стогодишен "Мистър Америка" не спира с бодибилдинга, отрича старостта - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Столетникът от САЩ Андрю Бостинто обясни как все още успява да се занимава с бодибилдинг. Той разкри тайните на дълголетието си в интервю за Daily Mail.

Според Бостинто, основната тайна за доброто му физическо състояние е здравословното отношение към възрастта.

„Не се смятам за стар и това ме държи напред“, обясни той. Той отбеляза, че когато хората се наричат ​​стари, те отричат ​​младостта си.

Бостинто се занимава с бодибилдинг от 12-годишна възраст. Тази страст му помага да спечели титлата „Мистър Америка“ за мъже над 50 години през 1977 г.

Спортистът призна, че се учи да живее в хармония с тялото си. Той има сърдечни проблеми и трудно контролира дясната си ръка и крак поради рана, която е получил по време на Втората световна война. Поради тази причина се опитва да не се пренапряга: фокусира се повече върху поддържането на мускулна маса, отколкото върху вдигането на тежести.

Бостинто каза, че ходи на фитнес пет до шест дни в седмицата. Той каза, че ще продължи да го прави, докато спре да диша. Бостинто също се опитва да се храни правилно, не пие алкохол и не пуши. Съпругата му, която също е запалена щангистка, го подкрепя в това. Те се женят, когато Бостинто е на 66 години.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 както отрича староста

    0 4 Отговор
    тей ше падне два метра под земята

    Коментиран от #3, #4

    09:20 21.10.2025

  • 2 Титак

    3 0 Отговор
    Мускулна маса се изгражда най-добре с тежести, другото е непълно и нетрайно. Все пак ....браво.

    09:26 21.10.2025

  • 3 хайде, хайде

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "както отрича староста":

    Колко хора в България доживяват до 100 г. ? Най-важното - колко пенсионери могат да се обслужват сами , а не са лежащо болни?

    Коментиран от #6

    09:36 21.10.2025

  • 4 Буда

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "както отрича староста":

    Крайната цел е нищо. Пътят е всичко.

    09:36 21.10.2025

  • 5 вземат наркотици

    0 0 Отговор
    особено в този спорт . навремето бяха на тестостеронен стероиден амфетаминови стеродиди . в нета е пълно с бабини заби , тестостерони , хормонално анабинаболни мета амфекетамини . хващат ги . наркоманите между другите винаги са полуграмотни и леко щангисти . този на снимката видимо доста добре изглежда . може с фотошоп и пластични операции , ботокс . но лекари в подобни схеми скриват рецепти и методики . в някои случаи ги хващат .

    Коментиран от #7

    09:41 21.10.2025

  • 6 Коко

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "хайде, хайде":

    Като гледам комшиите на по 50-55 по цял ден лочат бира и пафкат цигари и темата им на разговор е че всичко било скъпо а те били стари и ги боляли краката какво да говорим по вече.

    09:41 21.10.2025

  • 7 Баба Пена

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "вземат наркотици":

    Внукът ми пие наркоман, всеки ден чай трибулус и в млякото си разрежда някакъв бял прах. Ако го спрат полицаи с колата, не знам какво ще им обяснява.

    09:52 21.10.2025