Сюзан Сарандън на 80: Холивудската бунтарка без спирачки

Сюзан Сарандън навършва 80 години днес, 4 октомври. Една от най-разпознаваемите актриси на своето поколение посреща юбилея след повече от пет десетилетия пред камерата – с „Оскар“, поредица от емблематични роли и репутацията на звезда, която рядко премълчава мнението си.

Родена като Сюзан Абигейл Томалин на 4 октомври 1946 г. в Ню Йорк, Сарандън израства в многодетно семейство – тя е най-голямото от девет деца. Учи драматично изкуство в Католическия университет на Америка във Вашингтон, а фамилията, с която светът я познава, идва от първия ѝ съпруг – актьора Крис Сарандън.

От случайното начало до големия екран

Любопитното е, че пътят ѝ към киното не започва като внимателно планирана кариера. В началото на 70-те години Сарандън получава роля във филма „Джо“, а през 1975 г. се появява в „Шоуто на Роки Хорър“ (The Rocky Horror Picture Show) – продукция, която впоследствие придобива култов статут.

Следват „Хубаво бебе“, „Атлантик Сити“, „Гладът“, „Вещиците от Истуик“ и „Бул Дърам“. Именно „Атлантик Сити“ носи на Сюзан Сарандън първата номинация за „Оскар“.

През 1991 г. идва филмът, който окончателно я превръща в част от историята на популярната култура – „Телма и Луиз“. Сарандън влиза в ролята на Луиз, а Джина Дейвис играе Телма. Историята на двете жени се превръща в един от символите на американското кино от 90-те, а изпълнението на Сарандън ѝ носи поредна номинация за наградата на Американската филмова академия.

Последват номинации за „Маслото на Лоренцо“ и „Клиентът“.

Голямата победа идва с „Осъденият на смърт“ (Dead Man Walking). За ролята на сестра Хелън Преджан Сарандън печели „Оскар“ за най-добра актриса през 1996 г. Филмът, режисиран от тогавашния ѝ партньор Тим Робинс, се превръща в едно от най-значимите заглавия в кариерата ѝ.

Любовта извън правилата на Холивуд

Личният живот на Сюзан Сарандън също рядко се вписва в традиционния холивудски модел.

След края на брака си с Крис Сарандън актрисата има връзка с италианския режисьор Франко Амури, от когото е дъщеря ѝ Ева Амури. По-късно Сарандън започва дългогодишна връзка с актьора и режисьор Тим Робинс. Двамата имат двама синове – Джак и Майлс.

Сарандън и Робинс остават заедно повече от две десетилетия, без да сключват брак, преди да се разделят през 2009 г.

На 80 тя продължава да влиза в конфликти

Възрастта очевидно не е направила Сюзан Сарандън по-предпазлива.

Само няколко седмици преди 80-ия си рожден ден актрисата отново попадна в международните новини. На кинофестивала във Венеция през септември тя заяви пред Reuters, че продължава да губи роли заради публичната си подкрепа за палестинците и критиките си към действията на Израел.

През 2023 г. холивудската агенция UTA прекрати отношенията си със Сарандън след нейни изказвания по време на пропалестинска демонстрация. Актрисата впоследствие се извини за формулировката на част от думите си, но не се отказа от активизма си.

През септември 2026 г. Сарандън отново заяви, че според нея големите студиа остават предпазливи да работят с хора, които открито критикуват Израел.

Тя направи коментарите във Венеция, където представяше новия си филм „The Echo Chamber“ на режисьора Андреа Палаоро. Лентата участва в конкурсната програма за „Златен лъв“, а Сарандън публично благодари на режисьора за това, че е застанал зад нея.

Звезда, която никога не избра тишината

Политическата и обществената активност не е нова част от образа на Сюзан Сарандън. В продължение на десетилетия тя участва в кампании, демонстрации и инициативи, свързани с човешките права, социалното неравенство, войните и американската политика.

Това неведнъж ѝ е носило критики – включително от хора в самата филмова индустрия.

Но именно тази комбинация от актьорски талант и нежелание да се съобразява с очакванията превърна Сарандън в необичайна фигура за Холивуд.

На 80 години тя остава разпознаваема не само като Луиз от „Телма и Луиз“ или сестра Хелън от „Осъденият на смърт“, а и като една от знаменитостите, които са готови да платят професионална цена за публичните си позиции.

И ако голяма част от Холивуд превръща юбилеите в повод за равносметка и носталгия, при Сюзан Сарандън 80-годишнината по-скоро изглежда като продължение на добре познат сценарий – нов филм, нова полемика и никакво намерение да остане тиха.

Източници: Reuters, Associated Press