Новини
Любопитно »
Сузанита обяви, че отново е сама
  Тема: Известни личности

Сузанита обяви, че отново е сама

4 Октомври, 2026 14:16 754 14

  • сузанита-
  • марк славов-
  • второ дете-
  • личен живот-
  • орхан мурад

Певицата призна, че мечтае за второ дете, но не иска да планира бъдещето си на всяка цена

Сузанита обяви, че отново е сама - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Сузанита отново е необвързана. Певицата заяви, че в момента не иска да се разсейва с любовни отношения, но вярва, че един ден ще срещне подходящия човек.

„Обещавам, някой ден ще си намеря човек, който да излекува душичката ми. Но засега не мога да се разсейвам с любови“, написа Сузанита в отговор на въпрос за личния си живот.

В началото на годината тя показа мъж до себе си

През февруари 2026 г. певицата публикува снимки с букет червени рози. На кадрите се вижда и мъжка ръка, а посланието ѝ тогава подсказваше, че е започнала нова връзка. Няколко месеца по-късно отношенията очевидно са приключили.

Сузанита обяви, че отново е сама
Снимка: Инстаграм

Сузанита е майка на син Матиас. Тя е станала майка на 19 години през 2022 г., а баща на детето е копиехвъргачът Марк Славов. Връзката им приключи след публичен конфликт, за който певицата неведнъж е говорила.

Сузанита обяви, че отново е сама
Снимка: Инстаграм

Певицата мечтае за второ дете

На въпрос дали обмисля още едно дете Сузанита отговаря, че би се радвала на такава възможност, но само ако срещне подходящ партньор.

„Бих се радвала, ако срещна отговорен и целеустремен мъж, но такива неща не се планират“, заяви певицата.

Паралелно с промените в личния си живот Сузанита предприема промени и в професионален план. Тя е прекратила активността си в еротичната платформа Онлифенс и е започнала бизнес за пътна помощ. Наскоро е споделила и че е претърпяла ринопластика.

Певицата, която е дъщеря на Орхан Мурад, не посочва кога е приключила последната ѝ връзка и не разкрива самоличността на бившия си партньор.

Източник: hotarena.net


Поставете оценка:
Оценка 1 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Нц.....

    12 2 Отговор
    Не съм заинтересован!!! Не пускам на подобни падения!

    14:22 04.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Ко речи?

    9 0 Отговор
    Обява в търсене на бутало за смазване на цилиндъра...

    14:34 04.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Спиро

    4 0 Отговор
    Новия партньор трябва да е наркотрафикант с богато криминално досие ..

    14:57 04.10.2026

  • 13 Мунчо

    2 0 Отговор
    Сам, сам, пак съм сам в този свят така голям! Голям праз, че си сама, Сузанита!
    Тъпи парчета, същите, като теб, бол!

    15:06 04.10.2026

  • 14 СЗО

    1 0 Отговор
    На бодлива крава бог рога не дава.

    15:13 04.10.2026