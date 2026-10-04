Сузанита обяви, че отново е сама

Сузанита отново е необвързана. Певицата заяви, че в момента не иска да се разсейва с любовни отношения, но вярва, че един ден ще срещне подходящия човек.

„Обещавам, някой ден ще си намеря човек, който да излекува душичката ми. Но засега не мога да се разсейвам с любови“, написа Сузанита в отговор на въпрос за личния си живот.

В началото на годината тя показа мъж до себе си

През февруари 2026 г. певицата публикува снимки с букет червени рози. На кадрите се вижда и мъжка ръка, а посланието ѝ тогава подсказваше, че е започнала нова връзка. Няколко месеца по-късно отношенията очевидно са приключили.

Снимка: Инстаграм

Сузанита е майка на син Матиас. Тя е станала майка на 19 години през 2022 г., а баща на детето е копиехвъргачът Марк Славов. Връзката им приключи след публичен конфликт, за който певицата неведнъж е говорила.

Снимка: Инстаграм

Певицата мечтае за второ дете

На въпрос дали обмисля още едно дете Сузанита отговаря, че би се радвала на такава възможност, но само ако срещне подходящ партньор.

„Бих се радвала, ако срещна отговорен и целеустремен мъж, но такива неща не се планират“, заяви певицата.

Паралелно с промените в личния си живот Сузанита предприема промени и в професионален план. Тя е прекратила активността си в еротичната платформа Онлифенс и е започнала бизнес за пътна помощ. Наскоро е споделила и че е претърпяла ринопластика.

Певицата, която е дъщеря на Орхан Мурад, не посочва кога е приключила последната ѝ връзка и не разкрива самоличността на бившия си партньор.

Източник: hotarena.net