„Хората с ТЕЛК изнемогват!“ Това заявява незрящият певец Орхан Мурад по повод обсъжданите промени в системата за медицинска експертиза. Той посочва, че е с 100% инвалидност, но получава 370 евро пенсия.
Изказването му е направено на фона на предложения за ограничаване на злоупотребите при издаването на решения на ТЕЛК. Идеите включват дигитализация на процедурата, проверки с помощта на изкуствен интелект и обмен на данни между различни институции. Предвижда се при оценката да се отчита не само диагнозата и процентът на увреждане, а и как състоянието ограничава реално ежедневието на човека.
По темата Орхан Мурад казва пред „България Днес“, че има хора, които използват фалшиви диагнози, за да получават пари от държавата. Според него обаче ниските доходи и трудностите на хората с увреждания са по-същественият проблем.
Певецът не вижда от детство и се нуждае от съдействие при дейности като пране, гладене, пазаруване и почистване. За тази помощ той и други хора в подобно положение плащат на асистенти.
Орхан Мурад подчертава, че подкрепата от близките често е решаваща. Той посочва родителите, роднините и партньорите като хората, на които семействата разчитат, когато не могат да си позволят друга помощ.
Певецът обръща внимание и на домакинствата, в които и двамата партньори са с увреждания. Според него реформата в ТЕЛК трябва да ограничи злоупотребите, без това да затруднява хората, които действително се нуждаят от постоянна подкрепа.
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