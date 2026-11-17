Поли Гергушева-Мечкуева е излязла в отпуск от Би Ти Ви, след като е забременяла с второто си дете. Водещата е направила последното си семейно пътуване преди по-дългото отсъствие от екрана, като заедно със съпруга си Борис Мечкуев е завела сина им Борис в тематичен детски парк в Испания. Информацията е на HotArena.

Малкият Борис ще навърши шест години в края на ноември. При последните си телевизионни появи около изборите Гергушева внимателно е прикривала коремчето си, а сега вече е в отпуск по майчинство. Двамата с Борис Мечкуев имат едно дете, което носи името на баща си.

От моделството до телевизионния ефир

Поли Гергушева започва професионалния си път като стажант във вестник „Стандарт“, но постепенно се насочва към модата. Работи като модел в България и чужбина, а през 2009 г. участва в конкурса „Мис България“. Тогава се класира на трето място, докато короната е спечелена от Антония Петрова.

След конкурса Гергушева се връща към журналистиката. Тя трупа опит като стажант в екипа на Мартин Карбовски в Нова телевизия, а по-късно се включва в стажантската програма на bTV. За този период самата тя е казвала:

„Искам и аз да разказвам по този начин за света.“

В bTV Гергушева преминава през различни роли. Тя води предаването „Култ“, по-късно застава начело на „COOLt“, а след първото си майчинство се връща в ефира като водеща на новини.

Семейството отново е на първо място

В разказа за професионалния си път Гергушева неведнъж е подчертавала, че най-големият ѝ успех е синът ѝ Борис. Сега той предстои да стане батко, докато майка му се оттегля временно от телевизионния екран, за да посрещне второто си дете.

Източник: hotarena.net