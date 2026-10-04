Наталия Гуркова се свързала с духа на убития си съпруг чрез врачка

Снимки от годините, в които е била заедно с Джордже Михалевич, публикува Наталия Гуркова по повод осем години от смъртта на съпруга си. Бившата „Мис България“ рядко говори подробно за трагедията, но този път се върна към спомените за семейния им живот и благодари за подкрепата, която е получила от близки и последователи.

По информация на HotArena малко след убийството Гуркова е потърсила контакт с духа на Михалевич чрез врачка. В публикацията се твърди, че при този разговор тя е получила послание, което ѝ помогнало да приеме загубата и да повярва, че някой ден двамата отново ще се срещнат.

Убийството край Йоханесбург

Джордже Михалевич е застрелян на 24 септември 2018 г. в Бедфордвю, район край Йоханесбург. Южноафриканската полиция съобщава, че 43-годишен мъж е бил прострелян в автомобила си от двама мъже на мотоциклет, докато е чакал на светофар. Нападателите са избягали, а мотивът за престъплението не е бил известен в първоначалната информация.

В интервю за bTV през 2023 г. Гуркова описва момента, в който е научила за смъртта на съпруга си: „Ден, в който имах чувството, че времето спира“. Тя разказва, че е трябвало да подреди живота си отначало и да бъде опора на двете им деца – Джорджия и Кристиян.

Животът след загубата

Семейството на Гуркова и Михалевич дълги години живее между България и Южна Африка. След убийството тя постепенно се връща към ежедневието и професионалните си ангажименти. Днес развива собствен моден бранд за дамски облекла и работи в сферата на недвижимите имоти.

Според HotArena извършителите на убийството остават неизвестни. Гуркова продължава да пази личния си живот от публичност, а децата ѝ са сред основните причини, които самата тя посочва като опора в годините след трагедията.

Източник HotArena