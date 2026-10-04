Новини
Любопитно »
Наталия Гуркова се свързала с духа на убития си съпруг чрез врачка
  Тема: Известни личности

Наталия Гуркова се свързала с духа на убития си съпруг чрез врачка

4 Октомври, 2026 17:50 693 5

  • наталия гуркова-
  • джордже михалевич-
  • убийство в южна африка-
  • мис българия

Бившата "Мис България" почете съпруга си Джордже Михалевич 8 години след убийството му

Наталия Гуркова се свързала с духа на убития си съпруг чрез врачка - 1
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Снимки от годините, в които е била заедно с Джордже Михалевич, публикува Наталия Гуркова по повод осем години от смъртта на съпруга си. Бившата „Мис България“ рядко говори подробно за трагедията, но този път се върна към спомените за семейния им живот и благодари за подкрепата, която е получила от близки и последователи.

Наталия Гуркова се свързала с духа на убития си съпруг чрез врачка

По информация на HotArena малко след убийството Гуркова е потърсила контакт с духа на Михалевич чрез врачка. В публикацията се твърди, че при този разговор тя е получила послание, което ѝ помогнало да приеме загубата и да повярва, че някой ден двамата отново ще се срещнат.

Убийството край Йоханесбург

Джордже Михалевич е застрелян на 24 септември 2018 г. в Бедфордвю, район край Йоханесбург. Южноафриканската полиция съобщава, че 43-годишен мъж е бил прострелян в автомобила си от двама мъже на мотоциклет, докато е чакал на светофар. Нападателите са избягали, а мотивът за престъплението не е бил известен в първоначалната информация.

В интервю за bTV през 2023 г. Гуркова описва момента, в който е научила за смъртта на съпруга си: „Ден, в който имах чувството, че времето спира“. Тя разказва, че е трябвало да подреди живота си отначало и да бъде опора на двете им деца – Джорджия и Кристиян.

Животът след загубата

Семейството на Гуркова и Михалевич дълги години живее между България и Южна Африка. След убийството тя постепенно се връща към ежедневието и професионалните си ангажименти. Днес развива собствен моден бранд за дамски облекла и работи в сферата на недвижимите имоти.

Според HotArena извършителите на убийството остават неизвестни. Гуркова продължава да пази личния си живот от публичност, а децата ѝ са сред основните причини, които самата тя посочва като опора в годините след трагедията.

Източник HotArena


Южна Африка
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахаха

    11 0 Отговор
    Не я съдете строго, жената никога не е постигнала нищо с акъл...

    17:53 04.10.2026

  • 2 пешо

    7 0 Отговор
    много я хапят мухите

    17:57 04.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Мда-даааааа

    2 0 Отговор
    Имала бол пари - дала. Не е луд, който яде баницата.

    18:14 04.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.