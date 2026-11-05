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Мис България Венцислава Тафкова с остра реакция за убийството на кучето Кнопа
  Тема: Известни личности

Мис България Венцислава Тафкова с остра реакция за убийството на кучето Кнопа

5 Ноември, 2026 14:31 521 15

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Мис България 2020 настоява институциите да поемат отговорност след смъртта на 9-годишното йорки в „Кръстова вада“

Мис България Венцислава Тафкова с остра реакция за убийството на кучето Кнопа - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Венцислава Тафкова даде глас на своята остра реакция след бруталното убийство на кучето Кнопа в столичния квартал „Кръстова вада“ от агресор.

Мис България 2020 заяви, че институциите не могат да се оправдават с липса на правомощия и настоя за ясен отговор от държавата.

„Държавата няма право да няма отговор“, написа възмутена Тафкова. Тя посочи, че случаят я е разтърсил, тъй като също отглежда йоркширски териер.

Миската все пак изрази надежда, породена от силната обществена реакция и протеста, който бе организиран пред дома на извършителя.

Мис България Венцислава Тафкова с остра реакция за убийството на кучето Кнопа

Кнопа е 9-годишен йоркширски териер, тежал около 3 килограма. По данни на Софийската районна прокуратура на 1 ноември около 20:50 часа кучето е било изритано грубо, след което е починало на място. За случая е привлечен като обвиняем 43-годишен мъж. Обвинението е за проявена особена жестокост към гръбначно животно, причинила противозаконната му смърт.

Разследването се води за престъпление по член 325б от Наказателния кодекс, за което законът предвижда от две до осем години лишаване от свобода. До момента са разпитани свидетели, извършени са разпознавания и е изготвена видеотехническа експертиза на записи от охранителни камери, съобщи прокуратурата.

Мъжът се е явил в Столичната дирекция на вътрешните работи на 3 ноември, придружен от адвокат. Първоначално е задържан за срок до 72 часа, а след това Софийският районен съд е определил най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване.

Случаят предизвика гражданска реакция. На 4 ноември пред Народното събрание се проведе протест под надслов „Справедливост за Кнопа“, на който участниците настояха за справедливи присъди и по-ефективни действия срещу насилието над животни. Според БНР в демонстрацията са се включили между 400 и 500 души.

Венцислава Тафкова заяви, че отделните институции може да имат различни правомощия, но това не отменя отговорността на държавата да реагира. „Не е в моите правомощия“ не трябва да се превръща в оправдание, посочи тя.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сега

    15 1 Отговор
    Някой да не се провикне, че тази се прави на тъпа!!!
    Не - въобще не се прави на тъпа!!!
    Сега схващате ли, защо при тези наглед хубави жени, положението е - жъгаш и бегаш?!

    14:35 05.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 КИЛЕР МАСОВ🗣

    7 4 Отговор
    Въже от коноп за килера на кнопа😡

    14:37 05.11.2026

  • 5 пенсионер

    12 1 Отговор
    Женицата, освен куче, има ли дете ?

    Коментиран от #9, #10, #11

    14:37 05.11.2026

  • 6 очевидец

    3 7 Отговор
    🔴 От краткото представяне на Константин Проданов в днешното му участие в сутрешния блок на „Нова“ стана ясно, че:

    - не знае кой си е комуникирал от тяхно име с ЕС;
    - не е „специалист по документи“;
    - не знае кой експерт е правил изчисленията и след това е писал становища;
    - не знае кой е водил комуникация с комисаря Домбровскис;
    - не знае кой е писал бележката към председателя на ЕС.

    Константин Проданов е председател на Комисията по бюджет и финанси, но най-вероятно случайно е попаднал в студиото на „Нова“, докато се е разхождал... ама може и това да не знае 😱

    И докато вчера ПБ лъгаха, че не е водена такава комуникация, днес лъжат, че може и да е водена, но те не са го предлагали. Някой служител си писал с ЕС, но не знаели кой💩

    Коментиран от #8

    14:37 05.11.2026

  • 7 От НПО-то

    9 1 Отговор
    Плащат за Кнопа. Българите не ги вълнуват. Иначе имаше 100 човека на протеста, та това е далеч от цяла България.

    14:38 05.11.2026

  • 8 Последния Софиянец

    2 4 Отговор

    До коментар #6 от "очевидец":

    В ПБ всички са мишки.Като ме видят бягат като луди.

    14:39 05.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Сила

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "пенсионер":

    В Столипиново , Факултета , Максуда и т.н. имат по 10 , 12,15 деца ....Е ,и ....?!?
    По умни , образовани , човечни ли стават от това ...!?!

    14:43 05.11.2026

  • 12 1488

    6 1 Отговор
    балканските вилидж пипъл ще издигнат дори
    кноп за президент
    😂🤣😅🐕🐕🐕

    14:44 05.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 В Кауфланда и Лидл продават месо от

    4 1 Отговор
    мъртви кучета.

    14:44 05.11.2026

  • 15 Мис Антифриз

    0 0 Отговор
    Това е геополитически сблъсък между привърженик на Зеленски и поддръжник на Путин. И накрая както обикновено, пуделът го отнася.

    14:52 05.11.2026