Мис България Венцислава Тафкова с остра реакция за убийството на кучето Кнопа

Венцислава Тафкова даде глас на своята остра реакция след бруталното убийство на кучето Кнопа в столичния квартал „Кръстова вада“ от агресор.

Мис България 2020 заяви, че институциите не могат да се оправдават с липса на правомощия и настоя за ясен отговор от държавата.

„Държавата няма право да няма отговор“, написа възмутена Тафкова. Тя посочи, че случаят я е разтърсил, тъй като също отглежда йоркширски териер.

Миската все пак изрази надежда, породена от силната обществена реакция и протеста, който бе организиран пред дома на извършителя.

Кнопа е 9-годишен йоркширски териер, тежал около 3 килограма. По данни на Софийската районна прокуратура на 1 ноември около 20:50 часа кучето е било изритано грубо, след което е починало на място. За случая е привлечен като обвиняем 43-годишен мъж. Обвинението е за проявена особена жестокост към гръбначно животно, причинила противозаконната му смърт.

Разследването се води за престъпление по член 325б от Наказателния кодекс, за което законът предвижда от две до осем години лишаване от свобода. До момента са разпитани свидетели, извършени са разпознавания и е изготвена видеотехническа експертиза на записи от охранителни камери, съобщи прокуратурата.

Мъжът се е явил в Столичната дирекция на вътрешните работи на 3 ноември, придружен от адвокат. Първоначално е задържан за срок до 72 часа, а след това Софийският районен съд е определил най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване.

Случаят предизвика гражданска реакция. На 4 ноември пред Народното събрание се проведе протест под надслов „Справедливост за Кнопа“, на който участниците настояха за справедливи присъди и по-ефективни действия срещу насилието над животни. Според БНР в демонстрацията са се включили между 400 и 500 души.

Венцислава Тафкова заяви, че отделните институции може да имат различни правомощия, но това не отменя отговорността на държавата да реагира. „Не е в моите правомощия“ не трябва да се превръща в оправдание, посочи тя.