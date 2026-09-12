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Ивайла Бакалова призна дълго пазена семейна тайна (ВИДЕО)

Ивайла Бакалова призна дълго пазена семейна тайна (ВИДЕО)

12 Септември, 2026 11:34 1 238 14

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  • тайна-
  • близнаци

Ивайла и Божидара не били сами в утробата на майка си

Ивайла Бакалова призна дълго пазена семейна тайна (ВИДЕО) - 1
Кадър: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ивайла Бакалова сподели шокираща семейна тайна пред камерите на „Фермата“ 10. В откровен разговор с танцьорката Симона и щангистката Румяна, бившата Мис България призна, че двете с близначката си Божидара са имали и тризнак, който за съжаление не е оцелял по време на раждането.

„Майка ни забременява по естествен път на 40 години с тризнаци. При това, след като вече има три деца!“, разказва Ивайла. Двете с Божидара имат също и трима по-големи братя, които са далеч от светлината на прожекторите и за които не се знае много.

В последния епизод на „Фермата“ Ивайла Бакалова през сълзи признава, че темата за семейството и семейната среда е особено тежка и чувствителна за нея. Красавицата признава, че ѝ е тежала липсата на баща, докато е израствала, а сега и децата ѝ споделят подобна съдба.

Самата тя има две деца, които са от различни нейни партньори. „Първото ми дете не израсна с баща си“, споделя Ивайла, а за второто добавя: „Ако бях оставила Господ да решава и ние нямаше да имаме дете“, визирайки връзката с последния си мъж Веселин Денков.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ивайла мирчева

    7 0 Отговор
    и в моята утроба има семе от няколко бика

    11:36 12.09.2026

  • 2 И двете

    12 0 Отговор
    са били в повече .

    11:45 12.09.2026

  • 3 Сок

    6 0 Отговор
    Кви са тия средновековни вещици!?!?!!???

    11:47 12.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Много

    3 0 Отговор
    Маловажна новина!
    Важната новина е, че вероятно са открили вторият Сф и нкс в Ги за!Според д-р Филипо Бионди, и неговата апаратура, той се намира зарит с древно гробище в Ги за!

    11:51 12.09.2026

  • 6 Времето оставя следи

    5 0 Отговор
    Горката Ивайла, наборка ми е, но аз изглеждам на 27, е не съм била с оборотни мутри. Времето " връчва " сметката на всеки. Къде ли не опита да се предложи Ивайла, а не се примири със себе си. А децата с какво са виновни за избора на родителите, уж беше щадтлива в нета с един чичи с брада, а то. Инстрагам щастие.

    11:53 12.09.2026

  • 7 Вземете

    2 0 Отговор
    Си махнете малоумните ограничения! Ненормално е, да не може да напишеш - Ги за!

    11:53 12.09.2026

  • 8 О, Морес

    5 0 Отговор
    Да,но пък имаше щастието да срещне Кумчо Вълчо -Румен,"Господарят" на боклука !

    11:57 12.09.2026

  • 9 !!!!!

    4 1 Отговор
    Кои семейства у нас имат по 5-6 деца? Отговор не искам!

    12:01 12.09.2026

  • 10 Край

    7 0 Отговор
    Цял живот тази работа за 2 пари не е свършила. Все търси богати мъже и да им роди за да се залепи за издръжката на детето …. Отвратително създание

    12:02 12.09.2026

  • 11 Тонева

    5 0 Отговор
    Доколкото помня от Биг Брадър те са разнояйчни и тази "тайна" е истинско "миракъл" за времената в което са родени, но ок.

    12:05 12.09.2026

  • 12 Принцеса Даяна

    5 0 Отговор
    Ами двете кифли като са постоянно под прожекторите какво са постигнали? свестни семейства ли имат или са сътворили нещо, което може да бъде оценено на повече от 5 цента... жалко, че майката не е направила аборт навремето

    12:06 12.09.2026

  • 13 Истината на гените

    4 0 Отговор
    Все не и излиьат сметките на тая Ивайла, Мултигрупа и олати корпнста и тя се взе за красива. После Кармата я завъртя - убиха Илия и тя записва детето на Гайтамски. Гените обаче " кават всичко".
    На тази и гущеровица не им се получава защото цял живот гледат да се продадат за пари, а огледалото казва 45+.

    12:21 12.09.2026

  • 14 Защо

    1 0 Отговор
    Тези стари мутттреси са в това предаване. Да не са свъършили мммутрите?

    12:36 12.09.2026