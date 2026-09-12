Ивайла Бакалова призна дълго пазена семейна тайна (ВИДЕО)

Ивайла Бакалова сподели шокираща семейна тайна пред камерите на „Фермата“ 10. В откровен разговор с танцьорката Симона и щангистката Румяна, бившата Мис България призна, че двете с близначката си Божидара са имали и тризнак, който за съжаление не е оцелял по време на раждането.
„Майка ни забременява по естествен път на 40 години с тризнаци. При това, след като вече има три деца!“, разказва Ивайла. Двете с Божидара имат също и трима по-големи братя, които са далеч от светлината на прожекторите и за които не се знае много.
В последния епизод на „Фермата“ Ивайла Бакалова през сълзи признава, че темата за семейството и семейната среда е особено тежка и чувствителна за нея. Красавицата признава, че ѝ е тежала липсата на баща, докато е израствала, а сега и децата ѝ споделят подобна съдба.
Самата тя има две деца, които са от различни нейни партньори. „Първото ми дете не израсна с баща си“, споделя Ивайла, а за второто добавя: „Ако бях оставила Господ да решава и ние нямаше да имаме дете“, визирайки връзката с последния си мъж Веселин Денков.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ивайла мирчева
11:36 12.09.2026
2 И двете
11:45 12.09.2026
3 Сок
11:47 12.09.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Много
Важната новина е, че вероятно са открили вторият Сф и нкс в Ги за!Според д-р Филипо Бионди, и неговата апаратура, той се намира зарит с древно гробище в Ги за!
11:51 12.09.2026
6 Времето оставя следи
11:53 12.09.2026
7 Вземете
11:53 12.09.2026
8 О, Морес
11:57 12.09.2026
9 !!!!!
12:01 12.09.2026
10 Край
12:02 12.09.2026
11 Тонева
12:05 12.09.2026
12 Принцеса Даяна
12:06 12.09.2026
13 Истината на гените
На тази и гущеровица не им се получава защото цял живот гледат да се продадат за пари, а огледалото казва 45+.
12:21 12.09.2026
14 Защо
12:36 12.09.2026