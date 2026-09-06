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Наталия Гуркова показа порасналата си дъщеря (СНИМКА)

Наталия Гуркова показа порасналата си дъщеря (СНИМКА)

6 Септември, 2026 17:33 1 311 15

  • наталия гуркова-
  • дъщеря-
  • джорджия милевич

Джорджия е артистична натура – занимава се с танци, пеене и рисуване

Наталия Гуркова показа порасналата си дъщеря (СНИМКА) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

17-годишното момиче все повече прилича на известната си майка и уверено върви по нейните стъпки. Наследницата на „Мис България 1998” също има слабост към сцената и конкурсите за красота. Още от малка се изявява като модел, печелила и международни титли. Сред тях е и победата ѝ в „Литъл Мис Нейшън” в Бразилия, където освен с красотата си впечатлява и с певческия си талант, пише hotarena.net.


Джорджия е артистична натура – занимава се с танци, пеене и рисуване. Има интереси в различни сфери на изкуството и може би тепърва ще показва на какво е способна.

Гуркова неведнъж е споделяла, че не иска да налага на дъщеря си какъв път да избере. За нея е важно момичето да се занимава с това, което истински обича.

„В очите на дъщерите блести силата на майката”, лаконична е бившата миска.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дедо поп

    14 5 Отговор
    И двете, чадо! И двете!!!

    17:35 06.09.2026

  • 2 Филтъра

    9 1 Отговор
    Е добър, ще ги изпушим и тях.

    17:35 06.09.2026

  • 3 браво бе

    24 2 Отговор
    а коя е тази гуркова и защо трябва да я познаваме че и чак и дъщеря и да гледаме? ако ще правите реклами на древната професия поне слагайте и цени

    17:36 06.09.2026

  • 4 Пич, обожаващ самолета на генерала

    7 7 Отговор
    Ще я взмем в П(К)Б - прогресивна (комунистическа) бълXаpия.

    Коментиран от #12

    17:38 06.09.2026

  • 5 Перо

    19 1 Отговор
    Няма и дума за крими татенцето!

    17:46 06.09.2026

  • 6 Ц ц ц ц

    12 1 Отговор
    Като се сетя преди колко време съм я яздил като магаре и съм я бутал като количка, и започвам да се чудя, дали не съм започнал да остарявам?

    17:48 06.09.2026

  • 7 Анубис

    15 1 Отговор
    Дали и к.рвалъка е като на мама?!?!

    17:52 06.09.2026

  • 8 ахмет

    11 1 Отговор
    цена за час?

    17:57 06.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ЩОМ НЕ МОЙ ДА ПРАЙ

    3 0 Отговор
    КЮФТЕТА ПО ЧИРПАНСКИ ИЛИ ФРИКАСЕ...... ДА СИ ДЪВЧАТ ДЮНЕРИТЕ....

    18:05 06.09.2026

  • 11 Сводник

    8 0 Отговор
    Непоправими сте. След толкова ГОДИНИ забележки, продължавате да не пишете цената. Почвам да си мисля, че го правите тенденциозно.

    18:07 06.09.2026

  • 12 Я виж ти...

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пич, обожаващ самолета на генерала":

    Ти по-добре пиши КОЙ не би я взел и ЗАЩО. Стиска ли ти;-/?!?

    18:13 06.09.2026

  • 13 Алекс

    3 0 Отговор
    Девствена ли е?

    18:22 06.09.2026

  • 14 Ало бг

    3 0 Отговор
    Запознанства. Ескотрт 18+

    18:24 06.09.2026

  • 15 80080800

    2 0 Отговор
    съдба на куртизанка /..... майката да я научи да ходи с книга на главата и да рецитира ....

    18:26 06.09.2026