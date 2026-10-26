Новини
Любопитно »
Венцислава Тафкова след вота: Президентът няма да намали сметката ми
  Тема: Известни личности

Венцислава Тафкова след вота: Президентът няма да намали сметката ми

26 Октомври, 2026 06:17 712 5

  • венцислава тафкова-
  • мис българия-
  • президентски избори-
  • пловдив-
  • гласуване

Мис България 2020 гласува в Пловдив и заяви, че бюлетината е личен избор, а не очакване за чудо

Венцислава Тафкова след вота: Президентът няма да намали сметката ми - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Малко след като пусна бюлетината си в ОУ „Д-р Петър Берон“ в Пловдив, Венцислава Тафкова обясни защо не очаква президентските избори да променят веднага ежедневието на хората. Носителката на титлата „Мис България 2020“ заяви, че държавният глава няма да намали сметката ѝ в магазина, няма да увеличи заплатата ѝ и няма с магическа пръчка да оправи държавата.

Венцислава Тафкова след вота: Президентът няма да намали сметката ми

Тафкова обаче подчерта, че това не е причина човек да остане вкъщи в изборния ден. Според нея президентът е лицето, което представлява България, говори от нейно име и носи отговорност за начина, по който страната изглежда пред собствените си граждани и пред света.

„Бюлетината е подпис“

„За мен бюлетината е подпис. Моят подпис под това на кого давам правото да говори от името на държавата ми“, заяви Тафкова.

С тези думи тя представи гласуването не като очакване за незабавно решение на социалните проблеми, а като съзнателен избор на човек, който ще говори от името на България. Тафкова допълни, че не дава подписа си на сляпо.

Венцислава Тафкова след вота: Президентът няма да намали сметката ми

Без очакване за „спасител“

В изказването си Венцислава Тафкова посочи, че нито един президент няма да реши с един ход проблемите с цените, доходите и ежедневието на хората. Според нея това не прави избора по-маловажен.

„Не очаквам спасител. Очаквам човек, който знае тежестта на това да говори от името на България“, каза тя.

Венцислава Тафкова, която от известно време се изявява и като певица, се включи в изборния ден с позиция, насочена към личната отговорност на избирателя и значението на президентската институция.

Източник: marica.bg


Пловдив / България
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пущиня(к)

    5 0 Отговор
    А, бе, тва ли било Мис БГ?!?

    06:20 26.10.2026

  • 2 Абу Будалиб

    4 0 Отговор
    Наясно сме че няма да намали тарифата ти.

    06:21 26.10.2026

  • 3 Втори рунд

    5 0 Отговор
    Президентските избори не могат да вдигнат "магическата пръчка", но мис България 2020 със сигурност може.

    06:23 26.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Троян

    3 0 Отговор
    Това прилича на лорд Вейдър от междузвездни войни. За пет минути на улицата ще видя трийсет по хубави жени. Срамота.

    06:31 26.10.2026