Венцислава Тафкова след вота: Президентът няма да намали сметката ми

Малко след като пусна бюлетината си в ОУ „Д-р Петър Берон“ в Пловдив, Венцислава Тафкова обясни защо не очаква президентските избори да променят веднага ежедневието на хората. Носителката на титлата „Мис България 2020“ заяви, че държавният глава няма да намали сметката ѝ в магазина, няма да увеличи заплатата ѝ и няма с магическа пръчка да оправи държавата.

Тафкова обаче подчерта, че това не е причина човек да остане вкъщи в изборния ден. Според нея президентът е лицето, което представлява България, говори от нейно име и носи отговорност за начина, по който страната изглежда пред собствените си граждани и пред света.

„Бюлетината е подпис“

„За мен бюлетината е подпис. Моят подпис под това на кого давам правото да говори от името на държавата ми“, заяви Тафкова.

С тези думи тя представи гласуването не като очакване за незабавно решение на социалните проблеми, а като съзнателен избор на човек, който ще говори от името на България. Тафкова допълни, че не дава подписа си на сляпо.

Без очакване за „спасител“

В изказването си Венцислава Тафкова посочи, че нито един президент няма да реши с един ход проблемите с цените, доходите и ежедневието на хората. Според нея това не прави избора по-маловажен.

„Не очаквам спасител. Очаквам човек, който знае тежестта на това да говори от името на България“, каза тя.

Венцислава Тафкова, която от известно време се изявява и като певица, се включи в изборния ден с позиция, насочена към личната отговорност на избирателя и значението на президентската институция.

Източник: marica.bg