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Благовеста Бонбонова разказа за изпитанията на славата и коварната болест

Благовеста Бонбонова разказа за изпитанията на славата и коварната болест

5 Октомври, 2026 07:44 1 411 13

  • благовеста бонбонова-
  • къщата на инфлуенсърите-
  • слава-
  • болест-
  • ергенът

Чаровната плеймейтка Благовеста Бонбонова отново приковава вниманието на онлайн аудиторията тази есен

Благовеста Бонбонова разказа за изпитанията на славата и коварната болест - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Чаровната плеймейтка Благовеста Бонбонова отново приковава вниманието на онлайн аудиторията тази есен. Риалити звездата от Ямбол е сред основните фигури в хитовия уеб проект "Къщата на инфлуенсърите", където дели един покрив с популярни образи като Диона, диджей Дамян, Габи Бланко и Яница Владова.

Така нареченият "Сезон на боговете" трупа стотици хиляди гледания и сериозен рекламен интерес, а присъствието на Бонбонова за пореден път се превръща в магнит за зрителите.

Животът отвъд светлините на камерите

Зад позитивното излъчване и лекотата на екран обаче стоят изпитания, които рядко попадат в социалните мрежи. В откровено интервю пред в. "Уикенд" плеймейтката повдига завесата не само за дългогодишния си опит в най-гледаните формати у нас, но и за ежедневието си извън прожекторите.

Една от най-тежките теми в разговора е свързана със здравето ѝ – Бонбонова споделя подробности за коварно автоимунно заболяване, с което води битка напоследък. Въпреки диагнозата, красавицата запазва присъщия си дух и енергия, съчетавайки грижата за себе си с интензивния график на новото риалити приключение.

С интерес следи актуалния сезон на романтичния формат по bTV "Ергенът: Любов в рая" една от най-ярките участнички от миналогодишното издание – Благовеста Бонбонова. Чаровната брюнетка сподели откровените си впечатления за новия каст и отговори дали някой от тазгодишните претенденти би имал шанс да спечели сърцето ѝ.

Въпреки че следи епизодите с усмивка и признава, че предаването отново предлага забавни и динамични моменти, оценката ѝ за мъжката половина в имението е категорична.

Един-единствен фаворит, но с възрастова бариера

На директния въпрос към кого от ергените би проявила интерес, ако отново прекрачи прага на формата, Бонбонова не спести критичния си поглед: "Никой от мъжете не ми е грабнал окото и не мисля, че бих могла да имам нещо общо с когото и да било от тях. Влади, който се залюби с Ивка Бейбе, донякъде се доближава до моя вкус, но е прекалено малък за мен."

Така плеймейтката попари надеждите на останалите участници в шоуто, показвайки, че летвата при нея остава висока, а разликата в годините е ясна граница, която тя няма намерение да прекрачва.

Източник: www.plovdiv24.bg


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    16 1 Отговор
    ТАЯ Е ГОТОВА ДА ПРАТИ НЯКОЙ ПЛОВДИВЧАНИН ДА КАРА ТИР В АДА :)

    07:48 05.10.2026

  • 2 Питанка

    26 0 Отговор
    Какво работи една плеймейтка, с какво нейния труд е полезен за обществото и къде се учи за това?
    Напоследък се говори, че има недостиг на лекари и медицински сестри, инженери и техници. Не се чуват гласове за недостиг на плеймейтки.

    08:01 05.10.2026

  • 3 Христо

    21 0 Отговор
    "Разказа за изпитанията на славата".. Не знаех, че тази Бонбон-а се е прославила..

    08:09 05.10.2026

  • 4 Гост666

    19 0 Отговор
    Коя е тази ???? И с кво е известна.

    Коментиран от #8, #13

    08:22 05.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Злоба

    19 0 Отговор
    Една безполезна за обществото особа .

    08:24 05.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ИСТИНСКА ЖУРНАЛИСТИКА

    2 0 Отговор
    За една риалити звездата от Ямбол.

    09:19 05.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Инфлуенцърка

    3 0 Отговор
    Ох...... дали не заболявам?
    Болят ме сливиците като ям банан!

    09:31 05.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.