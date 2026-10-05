Благовеста Бонбонова разказа за изпитанията на славата и коварната болест

Чаровната плеймейтка Благовеста Бонбонова отново приковава вниманието на онлайн аудиторията тази есен. Риалити звездата от Ямбол е сред основните фигури в хитовия уеб проект "Къщата на инфлуенсърите", където дели един покрив с популярни образи като Диона, диджей Дамян, Габи Бланко и Яница Владова.
Така нареченият "Сезон на боговете" трупа стотици хиляди гледания и сериозен рекламен интерес, а присъствието на Бонбонова за пореден път се превръща в магнит за зрителите.
Животът отвъд светлините на камерите
Зад позитивното излъчване и лекотата на екран обаче стоят изпитания, които рядко попадат в социалните мрежи. В откровено интервю пред в. "Уикенд" плеймейтката повдига завесата не само за дългогодишния си опит в най-гледаните формати у нас, но и за ежедневието си извън прожекторите.
Една от най-тежките теми в разговора е свързана със здравето ѝ – Бонбонова споделя подробности за коварно автоимунно заболяване, с което води битка напоследък. Въпреки диагнозата, красавицата запазва присъщия си дух и енергия, съчетавайки грижата за себе си с интензивния график на новото риалити приключение.
С интерес следи актуалния сезон на романтичния формат по bTV "Ергенът: Любов в рая" една от най-ярките участнички от миналогодишното издание – Благовеста Бонбонова. Чаровната брюнетка сподели откровените си впечатления за новия каст и отговори дали някой от тазгодишните претенденти би имал шанс да спечели сърцето ѝ.
Въпреки че следи епизодите с усмивка и признава, че предаването отново предлага забавни и динамични моменти, оценката ѝ за мъжката половина в имението е категорична.
Един-единствен фаворит, но с възрастова бариера
На директния въпрос към кого от ергените би проявила интерес, ако отново прекрачи прага на формата, Бонбонова не спести критичния си поглед: "Никой от мъжете не ми е грабнал окото и не мисля, че бих могла да имам нещо общо с когото и да било от тях. Влади, който се залюби с Ивка Бейбе, донякъде се доближава до моя вкус, но е прекалено малък за мен."
Така плеймейтката попари надеждите на останалите участници в шоуто, показвайки, че летвата при нея остава висока, а разликата в годините е ясна граница, която тя няма намерение да прекрачва.
Източник: www.plovdiv24.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
07:48 05.10.2026
2 Питанка
Напоследък се говори, че има недостиг на лекари и медицински сестри, инженери и техници. Не се чуват гласове за недостиг на плеймейтки.
08:01 05.10.2026
3 Христо
08:09 05.10.2026
4 Гост666
Коментиран от #8, #13
08:22 05.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Злоба
08:24 05.10.2026
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8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ИСТИНСКА ЖУРНАЛИСТИКА
09:19 05.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Инфлуенцърка
Болят ме сливиците като ям банан!
09:31 05.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.