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Международният ден на учителя се отбелязва в България и над 100 държави днес

Международният ден на учителя се отбелязва в България и над 100 държави днес

5 Октомври, 2026 09:40 342 16

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В българската образователна система работят над 92 000 педагогически специалисти

Международният ден на учителя се отбелязва в България и над 100 държави днес - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 5 октомври България и над 100 държави по света отбелязват Международния ден на учителя. Празникът е посветен на приноса на учителите за развитието на обществото и се отбелязва от ЮНЕСКО от 1994 г.

В България денят е официално отбелязван от 2006 г. с Решение 697 на Министерския съвет от 29 септември същата година. Международната дата е свързана с подписването през 1966 г. на Препоръката за статута на учителите, приета от ЮНЕСКО и Международната организация на труда.

Над 92 000 педагогически специалисти работят в системата

В образователната система на България работят над 92 000 педагогически специалисти, като повече от 20 000 от тях са в детските градини. Данните са представени от пресцентъра на Министерството на образованието и науката в началото на учебната 2026/2027 година.

Сред посочените тенденции е увеличаването на дела на младите кадри. Близо всеки пети педагогически специалист вече е на възраст до 35 години.

„Малките всекидневни усилия превръщат професията в мисия“

В приветствието си за първия учебен ден министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев подчерта, че зад успехите на учениците стоят ежедневни усилия, които често остават незабелязани.

„Именно тези малки всекидневни усилия превръщат учителската професия в мисия“, заяви проф. Георги Вълчев.

Министърът акцентира върху задачите пред учителите да задържат вниманието на децата, да ги мотивират, да бъдат взискателни, без да ги отказват, и да намират подход към тях дори в трудни ситуации.

Източник: БТА


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 въпросче

    1 0 Отговор
    А на учителката кога е международният ден?

    Коментиран от #5

    09:42 05.10.2026

  • 2 Лама Хампо Калинчо

    0 0 Отговор
    Моите ученици много ме обичат, защото започвам да ги уча още от малки! Така неусетно стават ШИРОКИ специалисти...

    09:42 05.10.2026

  • 3 Въй

    0 0 Отговор
    Широки спейшълисти по какво?

    09:46 05.10.2026

  • 4 Кака Наска Байконурова

    1 0 Отговор
    Даскалите са едни послушковци зубари. Хора без акъл в главата. Напрактика всички са като Лама Калуша, ама скопени в разсъдака.

    09:46 05.10.2026

  • 5 Палавата класна

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "въпросче":

    На коя учителка?

    Коментиран от #7

    09:51 05.10.2026

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