Международният ден на учителя се отбелязва в България и над 100 държави днес

На 5 октомври България и над 100 държави по света отбелязват Международния ден на учителя. Празникът е посветен на приноса на учителите за развитието на обществото и се отбелязва от ЮНЕСКО от 1994 г.
В България денят е официално отбелязван от 2006 г. с Решение 697 на Министерския съвет от 29 септември същата година. Международната дата е свързана с подписването през 1966 г. на Препоръката за статута на учителите, приета от ЮНЕСКО и Международната организация на труда.
Над 92 000 педагогически специалисти работят в системата
В образователната система на България работят над 92 000 педагогически специалисти, като повече от 20 000 от тях са в детските градини. Данните са представени от пресцентъра на Министерството на образованието и науката в началото на учебната 2026/2027 година.
Сред посочените тенденции е увеличаването на дела на младите кадри. Близо всеки пети педагогически специалист вече е на възраст до 35 години.
„Малките всекидневни усилия превръщат професията в мисия“
В приветствието си за първия учебен ден министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев подчерта, че зад успехите на учениците стоят ежедневни усилия, които често остават незабелязани.„Именно тези малки всекидневни усилия превръщат учителската професия в мисия“, заяви проф. Георги Вълчев.
Министърът акцентира върху задачите пред учителите да задържат вниманието на децата, да ги мотивират, да бъдат взискателни, без да ги отказват, и да намират подход към тях дори в трудни ситуации.
Източник: БТА
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 въпросче
Коментиран от #5
09:42 05.10.2026
2 Лама Хампо Калинчо
09:42 05.10.2026
3 Въй
09:46 05.10.2026
4 Кака Наска Байконурова
09:46 05.10.2026
5 Палавата класна
До коментар #1 от "въпросче":На коя учителка?
Коментиран от #7
09:51 05.10.2026
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