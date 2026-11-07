Новини
Любопитно »
Учителка защити книги с голота и секс за учениците в горния курс на гимназията

Учителка защити книги с голота и секс за учениците в горния курс на гимназията

7 Ноември, 2026 20:09 975 5

  • фиона симпсън-
  • великобритания-
  • учителска професия-
  • burlington house school-
  • образование

Фиона Симпсън заяви, че гимназистите са „млади възрастни“

Учителка защити книги с голота и секс за учениците в горния курс на гимназията - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Британска учителка по фотография защити решението си да предостави на уязвим ученик книги с изображения на употреба на наркотици, сексуални действия, голота и насилие. Фиона Симпсън заяви пред дисциплинарен състав, че не вярва в цензурирането на изкуството и че гимназистите не са малки деца, а „млади възрастни“.

Случаят е разгледан от Агенцията за регулиране на учителската професия във Великобритания. Симпсън е преподавала фотография в Burlington House School във Фулъм, западен Лондон – частно училище за ученици със специални образователни потребности. Годишната такса в него е 51 552 британски лири.

Книги с графични изображения

На ученика са били предоставени „Diary“ на фотографката Корин Дей и „Emotions & Relations“. До едната книга е била поставена бележка с първата буква от името на ученика.

Сред изображенията са били снимки на човек, който пуши вещество от фолио, инжектиране на вещество, орален секс, гол мъж и спалня с множество следи от кръв. Според дисциплинарния състав проблемът не е бил в самите автори или в изучаването на историята на фотографията, а в начина, по който материалът е бил предоставен.

„Това не са ученици от началното училище, а млади възрастни. Те определено трябва да познават историята на фотографията и ключовите фигури в нея“, е заявила Симпсън.

Съставът е определил обяснението ѝ като погрешно насочено. В решението е посочено, че няма доказателства за достатъчен надзор, подкрепа или обяснение на чувствителните изображения. Според състава предоставянето на подобен материал по неструктуриран начин е създало значителен риск за благосъстоянието на уязвимия ученик.

Докосване с книга и посещение в кафене

Симпсън е призната за отговорна и за физически контакт с ученика. Камери са показали как тя замахва с книга или списание, което докосва горната част на тялото му, докато двамата се движат към класната стая.

Учителката е заявила, че контактът е бил неволен и е представлявал жест, с който е насърчила ученика да продължи към часа. Дисциплинарният състав обаче го е определил като „неподходящ“ и „напълно неоправдан“.

Установено е и нарушение на правилата за безопасност, след като на 6 март 2023 г. Симпсън е завела неразположен ученик в кафене по време на учебните часове. Съставът е приел, че в тази ситуация тя не е действала в най-добрия интерес на ученика.

Без забрана за преподаване

Burlington House School е прекратило трудовото правоотношение със Симпсън през март 2023 г., по време на изпитателния ѝ срок, а през юни същата година е подало сигнал до регулиращия орган. Изслушването по случая се е провело между 5 и 12 октомври 2026 г.

Съставът е установил неприемливо професионално поведение и поведение, уронващо престижа на учителската професия. Той обаче е препоръчал да не бъде налагана забрана за преподаване, тъй като нарушенията са били определени като намиращи се в най-ниската възможна степен на тежест сред разглежданите случаи.

В решението е посочено, че няма доказателства Симпсън да е развила достатъчно разбиране за проблемите в поведението си и че съществува риск те да се повторят. Публикуването на констатациите е преценено като достатъчно, за да бъдат предупредени бъдещи работодатели и да могат училищата да осигурят необходимия надзор.

В рамките на производството са посочени и две нейни наказателни присъди – за шофиране в нетрезво състояние за нарушение от 22 октомври 2021 г. и за нападение чрез побой над служител на спешна помощ за случай от 17 юли 2023 г.

Източници: dailymail.com, lbc.co.uk


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Факт

    8 1 Отговор
    Тая е простотутка не учителка

    20:15 07.11.2026

  • 4 Мдааа

    3 1 Отговор
    Фиончето си е подготвяла почвата за злоупотреби

    20:18 07.11.2026

  • 5 Аз, като бях

    5 0 Отговор
    Ученик нямах такива даскалки. Направо ми се плаче и пия от жал.

    20:32 07.11.2026