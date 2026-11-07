Учителка защити книги с голота и секс за учениците в горния курс на гимназията

Британска учителка по фотография защити решението си да предостави на уязвим ученик книги с изображения на употреба на наркотици, сексуални действия, голота и насилие. Фиона Симпсън заяви пред дисциплинарен състав, че не вярва в цензурирането на изкуството и че гимназистите не са малки деца, а „млади възрастни“.

Случаят е разгледан от Агенцията за регулиране на учителската професия във Великобритания. Симпсън е преподавала фотография в Burlington House School във Фулъм, западен Лондон – частно училище за ученици със специални образователни потребности. Годишната такса в него е 51 552 британски лири.

Книги с графични изображения

На ученика са били предоставени „Diary“ на фотографката Корин Дей и „Emotions & Relations“. До едната книга е била поставена бележка с първата буква от името на ученика.

Сред изображенията са били снимки на човек, който пуши вещество от фолио, инжектиране на вещество, орален секс, гол мъж и спалня с множество следи от кръв. Според дисциплинарния състав проблемът не е бил в самите автори или в изучаването на историята на фотографията, а в начина, по който материалът е бил предоставен.

„Това не са ученици от началното училище, а млади възрастни. Те определено трябва да познават историята на фотографията и ключовите фигури в нея“, е заявила Симпсън.

Съставът е определил обяснението ѝ като погрешно насочено. В решението е посочено, че няма доказателства за достатъчен надзор, подкрепа или обяснение на чувствителните изображения. Според състава предоставянето на подобен материал по неструктуриран начин е създало значителен риск за благосъстоянието на уязвимия ученик.

Докосване с книга и посещение в кафене

Симпсън е призната за отговорна и за физически контакт с ученика. Камери са показали как тя замахва с книга или списание, което докосва горната част на тялото му, докато двамата се движат към класната стая.

Учителката е заявила, че контактът е бил неволен и е представлявал жест, с който е насърчила ученика да продължи към часа. Дисциплинарният състав обаче го е определил като „неподходящ“ и „напълно неоправдан“.

Установено е и нарушение на правилата за безопасност, след като на 6 март 2023 г. Симпсън е завела неразположен ученик в кафене по време на учебните часове. Съставът е приел, че в тази ситуация тя не е действала в най-добрия интерес на ученика.

Без забрана за преподаване

Burlington House School е прекратило трудовото правоотношение със Симпсън през март 2023 г., по време на изпитателния ѝ срок, а през юни същата година е подало сигнал до регулиращия орган. Изслушването по случая се е провело между 5 и 12 октомври 2026 г.

Съставът е установил неприемливо професионално поведение и поведение, уронващо престижа на учителската професия. Той обаче е препоръчал да не бъде налагана забрана за преподаване, тъй като нарушенията са били определени като намиращи се в най-ниската възможна степен на тежест сред разглежданите случаи.

В решението е посочено, че няма доказателства Симпсън да е развила достатъчно разбиране за проблемите в поведението си и че съществува риск те да се повторят. Публикуването на констатациите е преценено като достатъчно, за да бъдат предупредени бъдещи работодатели и да могат училищата да осигурят необходимия надзор.

В рамките на производството са посочени и две нейни наказателни присъди – за шофиране в нетрезво състояние за нарушение от 22 октомври 2021 г. и за нападение чрез побой над служител на спешна помощ за случай от 17 юли 2023 г.

Източници: dailymail.com, lbc.co.uk