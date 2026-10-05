Фил Колинс и Пол Маккартни сложиха край на 24-годишната си вражда

Британските музиканти Фил Колинс и Пол Маккартни са се помирили след конфликт, продължил близо 24 години. 75-годишният бивш барабанист и вокалист на Genesis разкри, че двамата наскоро са разговаряли по телефона и са изяснили отношенията си.

В интервю за Piers Morgan Uncensored изпълнителят на „In the Air Tonight“ отново разказа за случката, която поставя началото на напрежението между него и легендарния музикант от The Beatles.

Инцидентът датира от 2002 г., когато Фил Колинс и Пол Маккартни участват в концерта по случай Златния юбилей на кралица Елизабет II пред Бъкингамския дворец. По време на репетициите Колинс носел рядко първо издание на книга на писателя и биограф на The Beatles Хънтър Дейвис и помолил Пол Маккартни да му я подпише.

Според разказа на Фил Колинс музикантът се обърнал към тогавашната си съпруга Хедър Милс и казал: „Нашият малък Фил е голям фен на The Beatles, нали?“. Колинс възприел репликата като снизходителна.

„Помислих си: „Какъв задник“. Не можах да се сдържа, това просто си помислих“, призна музикантът пред Пиърс Морган. Днес обаче Фил Колинс признава, че вероятно е придал на думите по-голямо значение, отколкото Пол Маккартни е възнамерявал.

Пол Маккартни потърсил Фил Колинс

Повече от две десетилетия по-късно именно Пол Маккартни се свързал с бившия музикант от Genesis.

Според Фил Колинс поводът бил благотворителен търг за The King's Trust, за който той търсел музикални сувенири от свои известни колеги. След като научил за инициативата, Маккартни му се обадил.

По време на разговора бившият член на The Beatles директно повдигнал темата за отношенията им и попитал каква всъщност е причината за дългогодишното напрежение.

„Казах му: „Иска ми се никога да не го бях казвал, Пол. Наистина съжалявам, че го казах“. А той отвърна: „Мислех, че между нас всичко е наред“, разказва Фил Колинс. „Така че се помирихме“, добавя изпълнителят на „You'll Be in My Heart“.

Фил Колинс признава, че се е извинил на Пол Маккартни и предполага, че публичните му коментари през годините са засегнали музиканта.

„Очевидно това го е притеснявало, защото той иска хората да го харесват, както всички ние. Разбирам го“, казва Фил Колинс.

Според него думата „малък“ в репликата от 2002 г. е била основната причина да възприеме поведението на Маккартни като покровителствено.

Конфликтът стана публичен през 2016 г.

Напрежението между двамата музиканти получи широка публичност през 2016 г., когато Фил Колинс промотираше автобиографията си „Not Dead Yet“. Тогава той заяви пред The Sunday Times, че според него Пол Маккартни се е държал снизходително към него.

След публикацията Пол Маккартни изпратил имейл на Колинс, в който изразил разочарованието си от коментарите му. Това допълнително охладило отношенията между двамата.

Десет години по-късно Фил Колинс вече гледа различно на случилото се.

„Иска ми се да не го бях казвал, въпреки че това действително се случи. Но се помирихме. Той е доволен, че поговорихме, аз също. Хубаво е, че всичко най-накрая завърши така“, казва музикантът.

Колинс допълва, че се радва на възстановените отношения, тъй като Пол Маккартни е част от живота му от десетилетия. Двамата се познават много преди конфликта през 2002 г. и са били снимани заедно още през 80-те години.