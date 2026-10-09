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Джон Ленън и синът му Шон: два рождени дни на 9 октомври
  Тема: Известни личности

Джон Ленън и синът му Шон: два рождени дни на 9 октомври

9 Октомври, 2026 09:17 509 5

  • джон ленън-
  • шон ленън-
  • йоко оно-
  • бийтълс-
  • музика

Легендарният музикант от „Бийтълс“ щеше да навърши 86 години днес, а синът му Шон Оно Ленън празнува своя 51-ви рожден ден

Джон Ленън и синът му Шон: два рождени дни на 9 октомври - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 9 октомври в семейството на Джон Ленън има два рождени дни. Легендарният музикант е роден през 1940 г. в Ливърпул, а 35 години по-късно на същата дата в Ню Йорк се ражда синът му Шон. През 2026 г. Джон Ленън би навършил 86 години, а Шон Оно Ленън празнува 51-вия си рожден ден.

Съвпадението е необичайно, но историята зад него е още по-особена. Когато Шон се появява на бял свят през 1975 г., Джон Ленън вече е световноизвестен музикант, съосновател на „Бийтълс“ и автор на песни, променили популярната музика. След раждането на детето той се оттегля от сцената за няколко години и посвещава голяма част от времето си на семейството.

Баща, който избира дома пред сцената

Шон е единственият син на Джон Ленън и Йоко Оно. За разлика от бурните години на „Бийтълс“, политическите му кампании и публичните конфликти, в края на 70-те Ленън води по-затворен живот. Той се грижи за малкия Шон, приготвя му храна и прекарва ежедневието си у дома.

Този период намира пряк музикален израз в песента „Beautiful Boy (Darling Boy)“, включена в албума „Double Fantasy“ от 1980 г. Творбата е сред най-личните записи на Ленън и е свързана с отношенията му със сина му.

Животът на семейството е прекъснат на 8 декември 1980 г., когато Джон Ленън е застрелян пред дома си в Ню Йорк. Шон е на 5 години. По-късно той разказва, че като дете е знаел баща си преди всичко като музикант, но постепенно е разбрал значението му за милиони хора.

Шон Ленън между собствената музика и наследството

Шон избира също музиката, но изгражда собствен път като изпълнител, композитор и продуцент. Той е работил по самостоятелни албуми и различни съвместни проекти, а през 2024 г. получава „Оскар“ като продуцент на анимационния филм „War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko“, създаден по песента „Happy Xmas (War Is Over)“.

През същата година Шон издава и албума „Asterisms“. Той участва активно и в нови проекти, свързани с творчеството на баща му, включително в подготовката на разширени издания и нови звукови версии на негови записи.

„Не се захванах с музика, защото имах някакъв изключителен талант. Направих го, защото баща ми беше известен музикант, а свиренето на неговите песни и изучаването на музиката му ме караха да се чувствам по-близо до него“, казва Шон Ленън пред Асошиейтед прес. Той споделя и че чувайки почитатели да пеят песните на баща му пред дома им в Ню Йорк на 9 октомври, за първи път осъзнал мащаба на наследството, което Джон е оставил.

Така една дата събира две различни биографии. На 9 октомври се срещат рожденият ден на автора на „Imagine“ и този на сина, който продължава да пази музиката му жива, без да се отказва от собственото си име.

Източник: apnews.com


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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Цецко с голямите цици

    3 2 Отговор
    Празнува ми се рожден ден не мегами самоче трябва да си сложа сутиен

    09:31 09.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.