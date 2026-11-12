Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
12 ноември 2001 г. Последната среща на тримата живи „Бийтълс“ е в Ню Йорк
  Тема: Известни личности

12 ноември 2001 г. Последната среща на тримата живи „Бийтълс“ е в Ню Йорк

12 Ноември, 2026 04:13 349 0

  • бийтълс-
  • джордж харисън-
  • пол маккартни-
  • ринго стар-
  • последна среща

Пол Маккартни и Ринго Стар посещават тежко болния Джордж Харисън. Само 17 дни по-късно китаристът умира в Лос Анджелис

12 ноември 2001 г. Последната среща на тримата живи „Бийтълс“ е в Ню Йорк - 1
Снимка: Shutterstock
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 12 ноември 2001 г. тримата живи членове на „Бийтълс“ се срещат за последен път. Пол Маккартни и Ринго Стар посещават Джордж Харисън в Ню Йорк, където той се намира за лечение. Срещата е в Манхатън и е описвана в различни публикации като посещение в хотелска стая или в болница.

Датата остава една от последните тихи срещи на музикантите, променили историята на популярната музика. Няма концерт, камери или официално събиране на групата. Тримата прекарват време заедно, разговарят и си спомнят общите години.

Последният разговор между Маккартни и Харисън

По-късно Пол Маккартни разказва, че последното му посещение при Харисън е било тъжно, но не е преминало в мълчание. Двамата са се шегували, както в годините, когато са били млади музиканти от Ливърпул.

„Най-хубавото за мен беше, че го видях за няколко часа, смяхме се и се шегувахме, а аз държах ръката му“, казва Маккартни.

Този жест има особена тежест за него. Двамата се познават от тийнейджъри и са пътували заедно още преди „Бийтълс“ да стане световноизвестна група. Маккартни по-късно отбелязва, че между мъжете от тяхното поколение подобна близост не е била обичайна.

Харисън умира 17 дни по-късно

Джордж Харисън се бори с рак от края на 90-те години. През 1997 г. му е поставена диагноза рак на гърлото, а по-късно заболяването засяга и белите му дробове.

На 29 ноември 2001 г. Харисън умира на 58-годишна възраст в Лос Анджелис. Първите съобщения, сред които и информация на Асошиейтед прес, посочват, че смъртта е настъпила в дома на приятел. По-късни публикации поставят под въпрос точния адрес, тъй като близките му са искали да предпазят семейството от внимание и натрапници.

Със смъртта на Харисън Маккартни и Стар остават единствените живи членове на класическия състав на „Бийтълс“. Джон Ленън е убит в Ню Йорк през декември 1980 г., а Харисън е първият от останалите трима, който умира.

Като китарист, певец и автор на песни Харисън оставя трайна следа в групата с композиции като „Something“, „While My Guitar Gently Weeps“ и „Here Comes the Sun“. Последната среща в Ню Йорк не е официално събиране на „Бийтълс“, но остава последният момент, в който тримата живи музиканти са заедно.

Източници: irishexaminer.com, washingtonpost.com, cbsnews.com


САЩ
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ