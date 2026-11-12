12 ноември 2001 г. Последната среща на тримата живи „Бийтълс“ е в Ню Йорк

На 12 ноември 2001 г. тримата живи членове на „Бийтълс“ се срещат за последен път. Пол Маккартни и Ринго Стар посещават Джордж Харисън в Ню Йорк, където той се намира за лечение. Срещата е в Манхатън и е описвана в различни публикации като посещение в хотелска стая или в болница.

Датата остава една от последните тихи срещи на музикантите, променили историята на популярната музика. Няма концерт, камери или официално събиране на групата. Тримата прекарват време заедно, разговарят и си спомнят общите години.

Последният разговор между Маккартни и Харисън

По-късно Пол Маккартни разказва, че последното му посещение при Харисън е било тъжно, но не е преминало в мълчание. Двамата са се шегували, както в годините, когато са били млади музиканти от Ливърпул.

„Най-хубавото за мен беше, че го видях за няколко часа, смяхме се и се шегувахме, а аз държах ръката му“, казва Маккартни.

Този жест има особена тежест за него. Двамата се познават от тийнейджъри и са пътували заедно още преди „Бийтълс“ да стане световноизвестна група. Маккартни по-късно отбелязва, че между мъжете от тяхното поколение подобна близост не е била обичайна.

Харисън умира 17 дни по-късно

Джордж Харисън се бори с рак от края на 90-те години. През 1997 г. му е поставена диагноза рак на гърлото, а по-късно заболяването засяга и белите му дробове.

На 29 ноември 2001 г. Харисън умира на 58-годишна възраст в Лос Анджелис. Първите съобщения, сред които и информация на Асошиейтед прес, посочват, че смъртта е настъпила в дома на приятел. По-късни публикации поставят под въпрос точния адрес, тъй като близките му са искали да предпазят семейството от внимание и натрапници.

Със смъртта на Харисън Маккартни и Стар остават единствените живи членове на класическия състав на „Бийтълс“. Джон Ленън е убит в Ню Йорк през декември 1980 г., а Харисън е първият от останалите трима, който умира.

Като китарист, певец и автор на песни Харисън оставя трайна следа в групата с композиции като „Something“, „While My Guitar Gently Weeps“ и „Here Comes the Sun“. Последната среща в Ню Йорк не е официално събиране на „Бийтълс“, но остава последният момент, в който тримата живи музиканти са заедно.

Източници: irishexaminer.com, washingtonpost.com, cbsnews.com