Forbes оцени състоянието на Пол Маккартни на 1,4 млрд. долара

Пол Маккартни вече е сред милиардерите според нова оценка на Forbes. Състоянието на бившия член на „Бийтълс“ е изчислено на 1,4 млрд. долара, което го поставя на трето място сред най-богатите музиканти в света. Пред него са Джей Зи с 2,8 млрд. долара и Тейлър Суифт с 2 млрд. долара.

Точната формулировка е „третият най-богат музикант“, а не третият изпълнител, достигнал милиардно състояние. Още през 2024 г. британският Sunday Times Rich List определи Маккартни и съпругата му Нанси Шевел като милиардери, но новата оценка на Forbes го включва в собствената му класация с изчислено лично състояние от 1,4 млрд. долара.

Каталогът е основата на богатството

Според Forbes най-голям дял от средствата идва от музикалния каталог на Маккартни и издателската компания MPL Communications, която той основава през 1969 г. Дружеството управлява негови произведения, както и авторски права на други изпълнители.

Придобитите права върху песни на Бъди Холи, музика от мюзикъли на Бродуей и популярни коледни композиции са оценени на близо 250 млн. долара. Сред източниците на приходи са и произведения, използвани в сценични постановки или слушани в стрийминг платформи.

Като един от четиримата членове на „Бийтълс“ Маккартни получава 25% от приходите на Apple Corps. Холдинговата компания носи около 50 млн. долара годишно от стрийминг, продажби на винилови плочи и стоки, свързани с групата. Песните, написани от Маккартни и Джон Ленън, му осигуряват още около 10 млн. долара годишно, а стойността на съответния каталог е изчислена на около 200 млн. долара.

Приходи от турнета и изкуство

В оценката са включени и постъпленията от концертната дейност. Турнето Got Back е с 79 участия между 2022 и 2025 г. Част от богатството на Маккартни е свързана още с недвижими имоти и колекция от произведения на Рене Магрит и Пабло Пикасо.

Маккартни продължава да работи като музикант и на 84 години. През май 2026 г. той издаде 20-ия си самостоятелен албум „Момчетата от Дънджън Лейн“. Още като дете, израснало в работническо семейство в Ливърпул, той си поставя проста цел:

„Ще реша това.“

Десетилетия по-късно решението му да пише песни и да защитава правата върху тях го постави сред най-богатите музиканти в света.

Източници: forbesmiddleeast.com, theguardian.com, apnews.com