В Стокхолм обявяват Нобеловата награда за химия

Нобеловата награда за химия за 2026 г. ще бъде обявена в Стокхолм на 7 октомври от 11:45 часа централноевропейско лятно време най-рано. Решението ще бъде представено в Кралската шведска академия на науките.

Сред учените, посочвани като възможни носители на отличието, са Дейвид Л. Алара, Ралф Г. Нуцо и Якоб Сагив. Те са свързвани с разработването на самоорганизиращи се монослоеве, известни с английското съкращение SAMs. Химическото списание Chemical & Engineering News включва тримата сред основните претенденти, но официалният избор все още не е обявен.

Какво са самоорганизиращите се монослоеве

„Достатъчно време е минало, за да бъдат признати важният настоящ или потенциален обществен ефект на тези приноси“, казва Дейвид Пенделбъри, ръководител на изследователския анализ в Clarivate, цитиран от Chemical & Engineering News.

SAMs са подредени слоеве от молекули с дебелина от една молекула, които се прикрепят към повърхността на твърд материал и променят нейните свойства. Такива покрития могат да бъдат проектирани така, че да контролират начина, по който повърхността взаимодейства с течности, светлина, електрически сигнали или други молекули.

През 1980 г. Якоб Сагив демонстрира, че молекули със силанови групи могат да се свързват ковалентно с повърхности, покрити с окисен слой. Три години по-късно Ралф Нуцо и Дейвид Алара показват, че органични молекули със серни групи могат да се подреждат в стабилни монослоеве върху злато. Те използват и оптични методи, за да изследват дебелината, структурата и ориентацията на молекулите.

От фундаментална химия до практични приложения

Разработките полагат основите на цяла област в повърхностната химия и нанотехнологиите. SAMs се използват при създаването на биосензори и химически сензори, в медицинската диагностика, електрониката, производството на батерии и слънчеви клетки. Технологията намира приложение и при прецизното структуриране на повърхности за микро- и наноустройства.

През 2022 г. Сагив, Нуцо и Алара получават наградата „Кавли“ за нанонаука заедно с Джордж Уайтсайдс. Отличието е за създаването на молекулни покрития, които позволяват контрол върху свойствата на повърхностите.

Имената на официално номинираните за Нобеловите награди се пазят в тайна за 50 години. Затова споменаването на Алара, Нуцо и Сагив се основава на научни прогнози и анализи, а не на публичен списък с номинации. Крайното решение ще бъде обявено от Кралската шведска академия на науките.

Източници: cen.acs.org