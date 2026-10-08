Кралица Мете-Марит се оттегля от обществения живот за година

Кралица Мете-Марит ще се оттегли от обществения живот за почти година, докато се възстановява след трансплантация на бял дроб, извършена през юни. Кралският дворец съобщи, че съпругата на крал Хокон VIII няма да поема официални ангажименти до следващото лято.

„Тя се възстановява и няма да има официални ангажименти до следващото лято“, се посочва в официалното изявление на двореца. В него не се съобщават допълнителни подробности за състоянието на кралицата или за конкретна дата на завръщането ѝ към публичните задължения.

Без големи пътувания до края на годината

Дворецът публикува програмата за предстоящите събития след края на периода на кралски траур в памет на покойния крал Харалд V, баща на Хокон VIII.

До края на годината не са планирани големи задгранични пътувания или държавни посещения. От институцията уточняват, че промените, свързани с наследяването на престола, изискват време за адаптация.

Отсъствието на Мете-Марит означава, че официалните задължения на кралското семейство ще бъдат изпълнявани без нейно участие в продължение на месеци. Дворецът не посочва промени в останалата част от програмата, извън ограниченията за пътувания и държавни визити.

Ингрид Александра продължава обучението си

Въпреки новата си роля в кралския двор престолонаследничката принцеса Ингрид Александра ще продължи да поставя образованието си на първо място. През февруари тя ще се върне в Австралия, където завършва висшето си образование.

Така следващите месеци ще преминат при едновременно възстановяване на кралицата, промени в кралското семейство и ограничена международна програма. Очаква се Мете-Марит да се върне към официалните си ангажименти през следващото лято.

Източници: nova.bg