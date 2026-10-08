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Кралица Мете-Марит се оттегля от обществения живот за година
  Тема: Известни личности

Кралица Мете-Марит се оттегля от обществения живот за година

8 Октомври, 2026 04:19, обновена 8 Октомври, 2026 04:21 634 1

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  • трансплантация на бял дроб-
  • крал хокон viii

Тя се възстановява след трансплантация на бял дроб, извършена през юни. Дворецът не планира големи държавни посещения до края на годината.

Кралица Мете-Марит се оттегля от обществения живот за година - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кралица Мете-Марит ще се оттегли от обществения живот за почти година, докато се възстановява след трансплантация на бял дроб, извършена през юни. Кралският дворец съобщи, че съпругата на крал Хокон VIII няма да поема официални ангажименти до следващото лято.

„Тя се възстановява и няма да има официални ангажименти до следващото лято“, се посочва в официалното изявление на двореца. В него не се съобщават допълнителни подробности за състоянието на кралицата или за конкретна дата на завръщането ѝ към публичните задължения.

Без големи пътувания до края на годината

Дворецът публикува програмата за предстоящите събития след края на периода на кралски траур в памет на покойния крал Харалд V, баща на Хокон VIII.

До края на годината не са планирани големи задгранични пътувания или държавни посещения. От институцията уточняват, че промените, свързани с наследяването на престола, изискват време за адаптация.

Отсъствието на Мете-Марит означава, че официалните задължения на кралското семейство ще бъдат изпълнявани без нейно участие в продължение на месеци. Дворецът не посочва промени в останалата част от програмата, извън ограниченията за пътувания и държавни визити.

Ингрид Александра продължава обучението си

Въпреки новата си роля в кралския двор престолонаследничката принцеса Ингрид Александра ще продължи да поставя образованието си на първо място. През февруари тя ще се върне в Австралия, където завършва висшето си образование.

Така следващите месеци ще преминат при едновременно възстановяване на кралицата, промени в кралското семейство и ограничена международна програма. Очаква се Мете-Марит да се върне към официалните си ангажименти през следващото лято.

Източници: nova.bg


Норвегия
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  • 1 гулю гулю

    3 0 Отговор
    Първо, тая бивша нарккоманка е кралица, колкото и аз съм трамвай. Второ, какво ни интересуват кралските еврпиаски търтеи, та всеки ден ни информирате?! Имате наистина странен да не кажа пробит филтър да новини.

    06:21 08.10.2026