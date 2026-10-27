Защо Норвегия забрани развъждането на кавалери

Кавалерът кинг чарлз шпаньол изглежда като куче от детска илюстрация – с големи очи, дълги уши и меко изражение. Именно зад тази привлекателна външност обаче норвежкият съд вижда проблем, натрупван с поколения селекция: порода, при която сериозните наследствени заболявания са толкова разпространени, че чистопородното развъждане вече нарушава закона.

На 10 октомври 2023 г. Върховният съд на Норвегия постановява, че продължаващото развъждане на кавалер кинг чарлз шпаньол противоречи на член 25 от Закона за хуманно отношение към животните. Решението е прието с три гласа срещу два. В него съдът изрично формулира: „Развъждането на кавалер кинг чарлз шпаньол противоречи на член 25“.

Когато външният вид носи болка

Законът изисква развъждането да създава устойчиви животни с добра функция и здраве. Забранено е и предаването на наследствени особености, които увреждат физическите или психическите функции на животното, ограничават естественото му поведение или предизвикват силни етични възражения.

В случая с кавалера съдът приема, че значителна част от кучетата страдат от тежки наследствени заболявания, а в близък срок не се очертава възможност проблемът да бъде съществено намален. Сред най-сериозните са заболяването на митралната клапа и малформацията тип Киари, която може да доведе до сирингомиелия – болезнено неврологично състояние. При сърдечното заболяване увреждането може да прогресира до сърдечна недостатъчност и смърт.

Норвежкото дружество за защита на животните, което завежда делото, посочва повече от 25 наследствени заболявания, свързвани с породата. Според организацията проблемите са резултат от дългогодишно развъждане в ограничен генетичен кръг, при което се пазят породната чистота и определената визия, но се увеличава рискът от заболявания.

Забраната не означава, че кучетата са забранени

Решението не заличава породата от Норвегия и не задължава стопаните да се разделят с домашните си любимци. Разрешено е да се притежава, продава и внася кавалер кинг чарлз шпаньол при спазване на общите правила за пътуване с животни.

Забранено е обаче да се извършва чистопородно развъждане на територията на страната. Това включва чифтосване, изкуствено осеменяване, бременност и раждане. Ограничението се прилага, когато и двамата родители са чистопородни кавалери. Кръстоските с други породи не са автоматично забранени, но и при тях развъдчикът трябва да докаже, че животните са подходящи и че потомството няма да бъде обречено на страдание.

Делото продължава повече от три години

Спорът започва през 2020 г., когато Норвежкото дружество за защита на животните завежда дело срещу Норвежкия киноложки клуб, породните клубове и шестима развъдчици. На 31 януари 2022 г. Окръжният съд в Осло приема, че развъждането на кавалер кинг чарлз шпаньол и английски булдог нарушава закона. След обжалване казусът стига до Върховния съд.

Съдебният състав прави разлика между двете породи. За английския булдог е оставена възможност за развъждане при конкретна програма и определени здравни изисквания. При кавалера мнозинството приема, че съществуващият модел не дава достатъчна гаранция за бързо и съществено подобрение на здравето.

Норвежкият орган за безопасност на храните посочва, че забраната ще се следи при контрола върху развъждането на кучета. Така казусът с малкия шпаньол се превръща в по-голям въпрос: докъде може да стига желанието за запазване на породния стандарт, когато цената се плаща с хронична болка, лечение и по-кратък живот.

Източници: domstol.no, dyrebeskyttelsen.no, mattilsynet.no