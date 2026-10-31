Кейт Мидълтън иска лично извинение от принц Хари

Принц Хари ще трябва да отправи лично и ясно извинение към принц Уилям и Кейт Мидълтън, ако иска да започне процес на помирение с тях. Това твърди неназован източник, цитиран от Heatworld и Woman.bg. Според публикацията Кейт не би приела жест, насочен единствено към кралица Камила.

Твърдението идва на фона на предполагаем план Хари да потърси прошка от мащехата си. Причината била убеждението му, че именно Камила ограничава контактите му с крал Чарлз III след критиките, отправени към нея в мемоарите му „Резервният“, издадени през 2023 г.

Извинение към Камила не било достатъчно

Според неназования източник принц Уилям не вярва, че евентуално извинение към Камила би било искрено. Той би могъл да го възприеме като опит на Хари и Меган Маркъл да постигнат свои цели, а не като реална стъпка към възстановяване на отношенията.

В публикацията се твърди, че Кейт Мидълтън също би реагирала остро, ако Камила получи извинение преди нея и Уилям. Натрупаното напрежение между двата клона на семейството остава високо, а бъдещото помирение според източника не може да започне с избирателен жест.

„Тя не вижда как процесът може да започне, докато двамата с Уилям не получат подобаващо извинение. И противно на твърденията на някои, такова до момента няма“, твърди източникът.

Крал Чарлз III се стреми да запази възможност за диалог с по-малкия си син. Не е ясно обаче дали между Хари, Уилям и Кейт са водени конкретни разговори за извинение или среща.

Описаното условие не е потвърдено публично от Бъкингамския дворец, двореца Кенсингтън или представители на Хари и Меган. Освен това по-ранна публикация на People цитира източник, близък до семейство Съсекс, който отрича твърдение за планирано извинение към Уилям и Кейт и го определя като „безсмислица“.

Източници: woman.bg, aol.com