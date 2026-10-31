Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Кейт Мидълтън иска лично извинение от принц Хари
  Тема: Известни личности

Кейт Мидълтън иска лично извинение от принц Хари

31 Октомври, 2026 08:46 1 192 10

  • кейт мидълтън-
  • принц хари-
  • принц уилям-
  • кралско семейство-
  • кралица камила

Според неназован източник принцесата на Уелс не приема помирение, което заобикаля нея и принц Уилям

Кейт Мидълтън иска лично извинение от принц Хари - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Принц Хари ще трябва да отправи лично и ясно извинение към принц Уилям и Кейт Мидълтън, ако иска да започне процес на помирение с тях. Това твърди неназован източник, цитиран от Heatworld и Woman.bg. Според публикацията Кейт не би приела жест, насочен единствено към кралица Камила.

Твърдението идва на фона на предполагаем план Хари да потърси прошка от мащехата си. Причината била убеждението му, че именно Камила ограничава контактите му с крал Чарлз III след критиките, отправени към нея в мемоарите му „Резервният“, издадени през 2023 г.

Извинение към Камила не било достатъчно

Според неназования източник принц Уилям не вярва, че евентуално извинение към Камила би било искрено. Той би могъл да го възприеме като опит на Хари и Меган Маркъл да постигнат свои цели, а не като реална стъпка към възстановяване на отношенията.

В публикацията се твърди, че Кейт Мидълтън също би реагирала остро, ако Камила получи извинение преди нея и Уилям. Натрупаното напрежение между двата клона на семейството остава високо, а бъдещото помирение според източника не може да започне с избирателен жест.

„Тя не вижда как процесът може да започне, докато двамата с Уилям не получат подобаващо извинение. И противно на твърденията на някои, такова до момента няма“, твърди източникът.

Крал Чарлз III се стреми да запази възможност за диалог с по-малкия си син. Не е ясно обаче дали между Хари, Уилям и Кейт са водени конкретни разговори за извинение или среща.

Описаното условие не е потвърдено публично от Бъкингамския дворец, двореца Кенсингтън или представители на Хари и Меган. Освен това по-ранна публикация на People цитира източник, близък до семейство Съсекс, който отрича твърдение за планирано извинение към Уилям и Кейт и го определя като „безсмислица“.

Източници: woman.bg, aol.com


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Какво ни занимавате с нормални

    9 1 Отговор
    битовизми в едно семейство.
    Да си ги решават.

    08:48 31.10.2026

  • 3 Исторически факти

    3 1 Отговор
    Нахалница

    08:48 31.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 завод

    3 0 Отговор
    Това не е наш проблемъ.Кате Мидлетон има свои интереси.

    08:54 31.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 бушприт

    5 0 Отговор
    Хари и брат му не са от един баща.

    09:01 31.10.2026

  • 8 Източник

    1 0 Отговор
    УНИАН

    09:10 31.10.2026

  • 9 Жайме

    1 2 Отговор
    Не мога да разбера,как може да си наименуваш детето Камила?!?! Има толкова много красиви,женски имена. А ти да й стовариш камила.Трябва баща й да е свръх откачалник.

    09:21 31.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.