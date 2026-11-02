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Уилям и Кейт са били уведомени за скандала около Томас Маркъл още през 2019 г.
  Тема: Известни личности

Уилям и Кейт са били уведомени за скандала около Томас Маркъл още през 2019 г.

2 Ноември, 2026 17:58 662 4

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  • разследване-
  • кралско семейство

Според кралски източник е "немислимо" принцесата и принцът на Уелс да не са знаели

Уилям и Кейт са били уведомени за скандала около Томас Маркъл още през 2019 г. - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Принц Уилям и Кейт Мидълтън са въвлечени в разрастващия се скандал около Томас Маркъл-старши заради въпроси дали са били информирани за писмо, изпратено до британската полиция през 2019 г. В него се съдържали твърдения за материали със сексуално насилие над деца, собственост на бащата на Меган Маркъл.

Източник, близък до кралското семейство, е заявил пред Daily Mail, че е „немислимо“ кралският двор да не е бил запознат с писмото. По думите му полицията е имала задължение да уведоми двореца, а Меган и принц Хари не биха получили документа „изолирано“ от останалите членове на семейството.

Представители на Уилям и Кейт не са дали незабавен коментар пред Page Six. Няма публично потвърждение, че принцът и принцесата на Уелс лично са виждали писмото или са били информирани за съдържанието му.

Лондонската столична полиция потвърди, че е получила писмото през януари 2019 г. То е било предадено на офиса на Хари и Меган, но сведенията в него не са били изпратени на други правоохранителни органи.

Тази хронология се разминава с публичното изявление на Меган, която каза, че през 2018 г. е получила писмо с „тревожни и смущаващи“ твърдения срещу баща си. Тя заяви, че информацията е допринесла за отчуждаването между двамата. Според BBC писмото до полицията е било написано от покойната бивша съпруга на Томас Маркъл-старши Рослин Лавлес.

На 29 октомври британската полиция се е обърнала към Независимата служба за полицейско поведение заради начина, по който е обработен документът. Проверява се защо информацията е била предадена на офиса на Хари и Меган, но не и на полицейски служби във Филипините или Съединените щати.

Томас Маркъл-старши, който е на 82 години, е обект на разследване във Филипините, след като синът му Томас Маркъл-младши твърди, че е открил стотици или хиляди изображения със сексуално насилие над деца сред семейни вещи. „Когато открих тези материали, бях ужасен и нямах друг избор, освен да съобщя за баща си“, е заявил той пред The Sun.

Меган каза, че е „дълбоко разстроена“ от твърденията. Томас Маркъл-старши категорично ги отрича и ги нарича „болни лъжи“. „Никога не бих могъл да направя това, в което ме обвиняват“, е заявил той пред Daily Mail.

Допълнителни материали, за които се твърди, че съдържат сексуално насилие над деца, са били открити в складово помещение в Мексико и са докладвани на ФБР. Филипинската полиция вече разполага със съдебно разрешение да изследва електронни устройства и други материали, предадени от Томас Маркъл-младши.

На този етап няма данни Уилям и Кейт да са обект на разследване. Основните въпроси остават свързани с това кой в кралския двор е знаел за писмото и защо сведенията не са били изпратени своевременно до компетентните служби извън Великобритания.


Великобритания
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