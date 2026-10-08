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На 8 октомври 1900 г. е открита жп линията Русе – Търново

На 8 октомври 1900 г. е открита жп линията Русе – Търново

8 Октомври, 2026 18:00 826 4

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130-километровото трасе свързва дунавското пристанище с Велико Търново и поставя основата на важна железопътна връзка през Северна България.

На 8 октомври 1900 г. е открита жп линията Русе – Търново - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Преди 126 години между Русе и Търново тръгва железницата по трасе с дължина около 130 километра. На 8 октомври 1900 г. линията е открита и предадена в експлоатация, превръщайки се във важна връзка между дунавското пристанище, Северна България и вътрешността на страната. Историческите сведения свързват събитието с изграждането на железопътен път, който променя движението на хора, стоки и поща между Русе и старата столица.

Началото е поставено няколко години по-рано. Законът за развитие на железопътната мрежа от 1895 г. предвижда изграждането на линия Русе – Търново – Стара Загора през Стара планина. Идеята е да бъде осигурена връзка между Северна и Южна България. След обсъждания в Народното събрание обаче е решено първо да се изгради участъкът между Русе и Търново, а за преминаването през Балкана да бъдат проучени различни направления.

Строителството е възложено чрез търг на 12 октомври 1896 г., а първата копка е направена на 4 август 1897 г. Работата е извършена от Главното предприятие за строителство, ръководено от предприемача и инженер Стефан Симеонов. За времето си проектът е сложен, защото трасето преминава през разнообразен терен и изисква изграждането на редица големи съоръжения.

Мостове, тунели и труден терен

Сред най-значимите обекти по линията са мостовете над река Янтра край Бяла и над Русенски Лом край Русе. Построени са още два железни моста, както и първите два тунела в района на Търново. Трасето е изпълнено с минимален радиус на кривите от 250 метра и максимален наклон от 26 промила. Използвани са релси с тегло 31,2 килограма на метър.

По датата на пускането съществува и уточнение. В част от публикациите 8 октомври 1900 г. е посочен едновременно като ден на официалното откриване и на въвеждането в експлоатация. Според исторически сведения, публикувани от „Янтра ДНЕС“, на тази дата линията е предадена на държавата, а четири дни по-късно по нея преминава първият тържествен влак с официални гости.

Връзка между пристанището и вътрешността

Откриването на линията дава на Русе по-пряк железопътен достъп до Велико Търново и районите на Централна Северна България. Тя подпомага търговските и административните връзки, а по-късно става част от по-голямото направление към Южна България. Днес участъкът е част от железопътна линия №4 Русе – Подкова.

Значението на направлението Север–Юг остава актуално и днес. „Развитието на транспортното направление Север – Юг е от стратегическо значение не само за България, но и за Европа“, заяви заместник-министърът на транспорта и съобщенията Димитър Недялков през 2023 г. в контекста на развитието на транспортните връзки в региона.

Източници: tvn.bg, dnesbg.com, banker.bg


България
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  • 1 честен ционист

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  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Хаха

    1 0 Отговор
    Сигурно оттогава не е ремонтирана..

    18:38 08.10.2026

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