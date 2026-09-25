Груповата психоза: Когато Русе чакаше извънземни

В историята на съвременна България има събития, които остават в аналите както с куриозния си характер, така че и като ярък пример за феномена групова психоза. Днес, в ерата на фалшивите новини и социалните мрежи, споменът за 11 септември 1995 г. звучи по-актуално от всякога. Тогава близо 3000 души се събраха на изоставеното летище „Щръклево“ край Русе, убедени, че ще осъществят първия контакт с извънземен разум.

Хляб, сол и розови костюми за гостите от планетата Криси

Преди повече от три десетилетия три русенски ясновидки – Златка, трите съпруги или т.нар. контактьорки – обявяват, че на летището ще кацнат осем космически кораба от далечната планета Криси. В уречения ден организираната тълпа пристига от ранни зори. Хората носят цветя, традиционна българска погача и сол, а контактьорките са облечени в официални еднакви розови костюми, готови да представят родината пред галактическите гости.

Сред тълпата се забелязват паркирани „Лади“, „Москвичи“ и дори каруци. Присъстващите настояват на мястото да пристигне и тогавашният президент на Република България Желю Желев, за да посрещне извънземните лидери с държавни почести. Събитието се превръща в абсолютна сензация за медиите.

Медийният отзвук и запазените архиви

Регионалната телевизия на БНТ в Русе запечатва целия абсурд в документални кадри, които днес продължават да събират милиони гледания в платформите за видеосподеляне. Вместо космическа флотилия обаче, хората на летището дочакват единствено разочарование и глобален присмех. Въпреки това събитието остава обект на сериозен анализ от страна на психолози и социолози.

Защо се поддаваме на масова психоза?

Специалистите обясняват феномена от „Щръклево“ с тежката икономическа и политическа криза в България през 90-те години на миналия век. Когато хората губят вяра в институциите и утрешния ден, те са склонни да търсят спасение в мистичното и свръхестественото.

Аналогията с днешния дигитален свят е плашеща. През 2026 г. дезинформацията вече не се разпространява от три контактьорки по градските площади, а от алгоритми и фалшиви профили, което прави съвременния човек още по-уязвим за подобен тип групова психоза.