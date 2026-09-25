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Груповата психоза: Когато Русе чакаше извънземни

Груповата психоза: Когато Русе чакаше извънземни

25 Септември, 2026 15:17 640 23

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  • русе-
  • извънземни-
  • щъркелово-
  • 1995 г.-
  • нло-
  • контактьорки

Как 3000 българи с питка и сол посрещаха извънземна цивилизация на летище „Щръклево“ през 1995 г. – урокът по масова манипулация

Груповата психоза: Когато Русе чакаше извънземни - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

В историята на съвременна България има събития, които остават в аналите както с куриозния си характер, така че и като ярък пример за феномена групова психоза. Днес, в ерата на фалшивите новини и социалните мрежи, споменът за 11 септември 1995 г. звучи по-актуално от всякога. Тогава близо 3000 души се събраха на изоставеното летище „Щръклево“ край Русе, убедени, че ще осъществят първия контакт с извънземен разум.

Хляб, сол и розови костюми за гостите от планетата Криси

Преди повече от три десетилетия три русенски ясновидки – Златка, трите съпруги или т.нар. контактьорки – обявяват, че на летището ще кацнат осем космически кораба от далечната планета Криси. В уречения ден организираната тълпа пристига от ранни зори. Хората носят цветя, традиционна българска погача и сол, а контактьорките са облечени в официални еднакви розови костюми, готови да представят родината пред галактическите гости.

Сред тълпата се забелязват паркирани „Лади“, „Москвичи“ и дори каруци. Присъстващите настояват на мястото да пристигне и тогавашният президент на Република България Желю Желев, за да посрещне извънземните лидери с държавни почести. Събитието се превръща в абсолютна сензация за медиите.

Груповата психоза: Когато Русе чакаше извънземни

Медийният отзвук и запазените архиви

Регионалната телевизия на БНТ в Русе запечатва целия абсурд в документални кадри, които днес продължават да събират милиони гледания в платформите за видеосподеляне. Вместо космическа флотилия обаче, хората на летището дочакват единствено разочарование и глобален присмех. Въпреки това събитието остава обект на сериозен анализ от страна на психолози и социолози.

Защо се поддаваме на масова психоза?

Специалистите обясняват феномена от „Щръклево“ с тежката икономическа и политическа криза в България през 90-те години на миналия век. Когато хората губят вяра в институциите и утрешния ден, те са склонни да търсят спасение в мистичното и свръхестественото.

Аналогията с днешния дигитален свят е плашеща. През 2026 г. дезинформацията вече не се разпространява от три контактьорки по градските площади, а от алгоритми и фалшиви профили, което прави съвременния човек още по-уязвим за подобен тип групова психоза.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Госъ

    9 1 Отговор
    И тогава и сега лумпени си има :)

    Коментиран от #9

    15:19 25.09.2026

  • 3 жертва на демокрацията

    3 2 Отговор
    Аз си гледах извънземно в буркан и му давах да пие чай с оцет всяка вечер и му говорих докато растеше.

    15:20 25.09.2026

  • 4 80 %

    4 0 Отговор
    са си 80 %

    Коментиран от #16

    15:21 25.09.2026

  • 5 Соваж бейби

    5 1 Отговор
    Кажете ми че е виц 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🥳не истина.Кой излъга хората и кога ви обещаха че ще са на посещение в Русе 🤪.

    Коментиран от #12

    15:22 25.09.2026

  • 6 модераста

    2 0 Отговор
    8х10% и преди и сега

    15:22 25.09.2026

  • 7 Сила

    8 5 Отговор
    И сега БГ приматите чакат Мунчо от Славяново , Копринката от Труд и тежкотоварната стрина Йотова от Сливница да ги оправят ....и Копейкин да полети в космоса !!!

    15:24 25.09.2026

  • 8 болни

    4 4 Отговор
    руслямистаци

    Коментиран от #15

    15:24 25.09.2026

  • 9 честен ционист

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Госъ":

    Айде, айде, все едно ти не си имал бонова книжка.

    15:24 25.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Сила

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Соваж бейби":

    Българина е редко просто същество ...не е виц , истина беше !!!
    Имаше и Кики , говореше с почукване ....!!!?

    Коментиран от #20

    15:26 25.09.2026

  • 13 Гост

    3 2 Отговор
    Нищо не се е променило!
    Например днешните ПП-ДБ-ци не вЕрват на официалното разследване за трегедията на Петрохан и Околчица и са "убедени", че има някакви "извънземни" убийци, предрешени като Караконджули! Няма да се учудя, ако някои от тях са "посрещали" и извънземните край Русе преди повече от 30 години...

    15:27 25.09.2026

  • 14 Гост

    1 0 Отговор
    Нищо не се е променило!
    Например днешните ПП-ДБ-ци не вЕрват на официалното разследване за трегедията на Петрохан и Околчица и са "убедени", че са замесени някакви "извънземни" убийци, предрешени като Караконджули! Няма да се учудя, ако някои от тях са "посрещали" и извънземните край Русе преди повече от 30 години...

    15:28 25.09.2026

  • 15 По същия начин е

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "болни":

    И психозата с религията да вярват бедните в Рая а тука на земята ще бачка докато умре скоро и пенсии няма да има работиш докато спреш да дишаш и мърдаш,няма да търсите богатсво и хубав живот .И няма да се бунтувате защото после няма да отидеш в Рая което също е измислено но дава надежда на безнадежните.

    15:30 25.09.2026

  • 16 Опорка

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "80 %":

    Тогава, са били 80, сега са доста повече

    15:32 25.09.2026

  • 17 Телепатка

    6 0 Отговор
    А на масовата психоза за смъртоносната ковид пандемия, върнахте ли се, вързахте се. Парцали на муцуната носихте ли, носихте. Тогава защо се радвате толкова? Хората са си прости и лековерни. И преди и сега. А що се отнася за извънземните от далечни планети, има предупредителни знаци да заобикалят района отдалече.

    15:33 25.09.2026

  • 18 Има и по зле

    4 0 Отговор
    Царичене - продължението.Там само офицери шапкари копаха дупката.

    15:33 25.09.2026

  • 19 Хааххх

    4 3 Отговор
    Масова психоза когато чакаха ползите от еврото,така и не дойдоха

    15:43 25.09.2026

  • 20 Соваж бейби

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Сила":

    Не мога да си представя как е възможно нормален човек да се върже на ясновидки за мен такива хора са шарлатани за първи път чувам тази история не мога спра да се смея 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂🥵😵‍💫.Спомням си в опити в България когато им излезе модата те спираха по пътя ясновидки и врачки с ритници съм ги гонила ако ми се закачи из улиците по нахлните които не заминава след първата обида и продължи да досажда. За извънземни е друга тема ,ама тези са си направили голяма га...ра с хората 🤣 спомням си че имаше много предавания по телевизията и лъжеха хората нагласени се обажда уж познава на човек прави си реклама и после овците ходи на сеанси и плаща за глупости.

    15:46 25.09.2026

  • 21 Дзак

    3 1 Отговор
    През Ковита влизаха с настинка за интубация!

    15:49 25.09.2026

  • 22 Това са гласоподавателите на СДС

    1 3 Отговор
    Сега децата им гласуват за ППлгДБ и чакат да ги пазят от лошия Путин, и плащат нафта по 2 евро, и викат евтино е

    15:49 25.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.