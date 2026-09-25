Груповата психоза: Когато Русе чакаше извънземни

В историята на съвременна България има събития, които остават в аналите както с куриозния си характер, така че и като ярък пример за феномена групова психоза. Днес, в ерата на фалшивите новини и социалните мрежи, споменът за 11 септември 1995 г. звучи по-актуално от всякога. Тогава близо 3000 души се събраха на изоставеното летище „Щръклево“ край Русе, убедени, че ще осъществят първия контакт с извънземен разум.
Хляб, сол и розови костюми за гостите от планетата Криси
Преди повече от три десетилетия три русенски ясновидки – Златка, трите съпруги или т.нар. контактьорки – обявяват, че на летището ще кацнат осем космически кораба от далечната планета Криси. В уречения ден организираната тълпа пристига от ранни зори. Хората носят цветя, традиционна българска погача и сол, а контактьорките са облечени в официални еднакви розови костюми, готови да представят родината пред галактическите гости.
Сред тълпата се забелязват паркирани „Лади“, „Москвичи“ и дори каруци. Присъстващите настояват на мястото да пристигне и тогавашният президент на Република България Желю Желев, за да посрещне извънземните лидери с държавни почести. Събитието се превръща в абсолютна сензация за медиите.
Медийният отзвук и запазените архиви
Регионалната телевизия на БНТ в Русе запечатва целия абсурд в документални кадри, които днес продължават да събират милиони гледания в платформите за видеосподеляне. Вместо космическа флотилия обаче, хората на летището дочакват единствено разочарование и глобален присмех. Въпреки това събитието остава обект на сериозен анализ от страна на психолози и социолози.
Защо се поддаваме на масова психоза?
Специалистите обясняват феномена от „Щръклево“ с тежката икономическа и политическа криза в България през 90-те години на миналия век. Когато хората губят вяра в институциите и утрешния ден, те са склонни да търсят спасение в мистичното и свръхестественото.
Аналогията с днешния дигитален свят е плашеща. През 2026 г. дезинформацията вече не се разпространява от три контактьорки по градските площади, а от алгоритми и фалшиви профили, което прави съвременния човек още по-уязвим за подобен тип групова психоза.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Госъ
Коментиран от #9
15:19 25.09.2026
3 жертва на демокрацията
15:20 25.09.2026
4 80 %
Коментиран от #16
15:21 25.09.2026
5 Соваж бейби
Коментиран от #12
15:22 25.09.2026
6 модераста
15:22 25.09.2026
7 Сила
15:24 25.09.2026
8 болни
Коментиран от #15
15:24 25.09.2026
9 честен ционист
До коментар #2 от "Госъ":Айде, айде, все едно ти не си имал бонова книжка.
15:24 25.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Сила
До коментар #5 от "Соваж бейби":Българина е редко просто същество ...не е виц , истина беше !!!
Имаше и Кики , говореше с почукване ....!!!?
Коментиран от #20
15:26 25.09.2026
13 Гост
Например днешните ПП-ДБ-ци не вЕрват на официалното разследване за трегедията на Петрохан и Околчица и са "убедени", че има някакви "извънземни" убийци, предрешени като Караконджули! Няма да се учудя, ако някои от тях са "посрещали" и извънземните край Русе преди повече от 30 години...
15:27 25.09.2026
14 Гост
Например днешните ПП-ДБ-ци не вЕрват на официалното разследване за трегедията на Петрохан и Околчица и са "убедени", че са замесени някакви "извънземни" убийци, предрешени като Караконджули! Няма да се учудя, ако някои от тях са "посрещали" и извънземните край Русе преди повече от 30 години...
15:28 25.09.2026
15 По същия начин е
До коментар #8 от "болни":И психозата с религията да вярват бедните в Рая а тука на земята ще бачка докато умре скоро и пенсии няма да има работиш докато спреш да дишаш и мърдаш,няма да търсите богатсво и хубав живот .И няма да се бунтувате защото после няма да отидеш в Рая което също е измислено но дава надежда на безнадежните.
15:30 25.09.2026
16 Опорка
До коментар #4 от "80 %":Тогава, са били 80, сега са доста повече
15:32 25.09.2026
17 Телепатка
15:33 25.09.2026
18 Има и по зле
15:33 25.09.2026
19 Хааххх
15:43 25.09.2026
20 Соваж бейби
До коментар #12 от "Сила":Не мога да си представя как е възможно нормален човек да се върже на ясновидки за мен такива хора са шарлатани за първи път чувам тази история не мога спра да се смея 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂🥵😵💫.Спомням си в опити в България когато им излезе модата те спираха по пътя ясновидки и врачки с ритници съм ги гонила ако ми се закачи из улиците по нахлните които не заминава след първата обида и продължи да досажда. За извънземни е друга тема ,ама тези са си направили голяма га...ра с хората 🤣 спомням си че имаше много предавания по телевизията и лъжеха хората нагласени се обажда уж познава на човек прави си реклама и после овците ходи на сеанси и плаща за глупости.
15:46 25.09.2026
21 Дзак
15:49 25.09.2026
22 Това са гласоподавателите на СДС
15:49 25.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.