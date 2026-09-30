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Легендарните DIRE STRAITS LEGACY с последни концерти в България - в Бургас и Велико Търново

Легендарните DIRE STRAITS LEGACY с последни концерти в България - в Бургас и Велико Търново

30 Септември, 2026 06:49 472 4

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  • велико търново

Dire Straits Legacy връща неповторимия звук на емблематичната група към живот, специално за феновете в България

Легендарните DIRE STRAITS LEGACY с последни концерти в България - в Бургас и Велико Търново - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Култовата британската група Dire Straits Legacy си взима сбогом с българската публика с два мащабни концерта в Бургас и Велико Търново - на 30-ти септември и 1-ви октомври. Остават последни билети за шоуто на любимата на няколко поколения група.

Легендарните DIRE STRAITS LEGACY с последни концерти в България - в Бургас и Велико Търново

Феновете на известните музиканти ще могат да изживеят още веднъж магията на хитове като „Money for nothing“, „Sultans of swing“, „Six blade knife“ и много други. Концертите ще бъдат с участието на оригинални членове на Dire Straits, наред с музиканти от световна класа.

Dire Straits Legacy връща неповторимия звук на емблематичната група към живот, специално за феновете в България.

Супергрупата стартира през 1977 г. и бързо набира популярност във Великобритания, а след това и в целия свят. Техният най-успешен албум „Brothers in arms“ достига зашеметяващите 30 милиона продажби и се превръща в осмия най-бързо продаван албум в цялата история на Великобритания.

Очаквайте много изненади и шоу, различно от всяко друго досега.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 българия налазена

    2 2 Отговор
    и от старчета концертиращи за някое евро повече !

    07:02 30.09.2026

  • 2 Факт

    1 0 Отговор
    Звездите на запад,залязват на изток!

    07:38 30.09.2026

  • 3 Сандо

    0 0 Отговор
    Дайър Стрейтс без Марк Нопфлър е като - знаете какво.Но няма лошо,на Запад това е често срещано групи музиканти да свирят музиката на любимците си изключително качествено и да връщат спомените на хората.

    Коментиран от #4

    07:48 30.09.2026

  • 4 Иван

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сандо":

    Нима?

    07:54 30.09.2026