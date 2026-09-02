Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Момче от Русе ще пее на финала на "Гласът на Италия"

Момче от Русе ще пее на финала на "Гласът на Италия"

2 Септември, 2026 16:08 735 5

  • кристиян илков-
  • русе-
  • гласът на италия

Кристиян Илков впечатли международното жури със своя талант и сценично присъствие

Момче от Русе ще пее на финала на "Гласът на Италия" - 1
Снимка: Facebook
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Българче ще пее на финала на детското издание на телевизионното музикално риалити "Гласът на Италия". Поканата 13-годишният Кристиян Илков от Русе получава след като спечели Гран при на международния конкурс Microfono d'Oro в град Чивитавекия на Апенинския полуостров, пише woman.bg.

"Престижното музикално състезание събира млади изпълнители от различни държави, а Кристиян впечатли международното жури със своя талант и сценично присъствие. Освен голямата награда, той заслужи и любовта на публиката. След успеха си Кристиян получи покана за участие и във финала на The Voice Italy - Kids (детското издание на "Гласът на Италия") - още едно признание за неговия талант и впечатляващо представяне", разказват от общината в Русе.

Следващото предизвикателство, пред което талантливият младеж ще се изправи, е да се качи на една сцена със своя идол - световноизвестният музикант Джо Лин Търнър.

Съвместното им изпълнение ще се осъществи на 3 септември, когато заедно ще пеят на събитие в Стара Загора.

Поканата за съвместната изява идва, след като Джо Лин Търнър е бил впечатлен от изпълнението на Кристиян на песента I Surrender ("Предавам се") на рок групата "Рейнбоу". Търнър остава толкова впечатлен, че споделя изпълнение на Кристиян и публично го определя като харизматичен певец.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    0 5 Отговор
    За 36г демокрация поне така от хорска срама не дадоха на някой Ганчо да спечели нещо зад граница. Изключение прави леля Гошка, ама тя не е баш българка.

    16:13 02.09.2026

  • 2 Анонимен

    6 0 Отговор
    Успех!!

    16:23 02.09.2026

  • 3 Киру

    5 1 Отговор
    Пише се Русе, но се произнася РусИ.

    16:24 02.09.2026

  • 4 ТВА КЕЛЕЩЧЕ ИЗООООБЩО НЯМА

    0 3 Отговор
    ГЛАСОВИ ДАННИ..... МНОООГО Е ЗЛЕ ИТАЛИАНЦИТЕ СИГУРНУ СА СЕ ПОБЪРКАЛИ.....

    16:43 02.09.2026

  • 5 Цвете

    2 0 Отговор
    БРАВО КРИС. УСПЕХ И ПРЕКРАСНО БЪДЕЩЕ ТИ ЖЕЛАЯ ОТ СЪРЦЕ. 👍👏👍👏👍

    17:01 02.09.2026