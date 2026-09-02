Момче от Русе ще пее на финала на "Гласът на Италия"

Българче ще пее на финала на детското издание на телевизионното музикално риалити "Гласът на Италия". Поканата 13-годишният Кристиян Илков от Русе получава след като спечели Гран при на международния конкурс Microfono d'Oro в град Чивитавекия на Апенинския полуостров, пише woman.bg.
"Престижното музикално състезание събира млади изпълнители от различни държави, а Кристиян впечатли международното жури със своя талант и сценично присъствие. Освен голямата награда, той заслужи и любовта на публиката. След успеха си Кристиян получи покана за участие и във финала на The Voice Italy - Kids (детското издание на "Гласът на Италия") - още едно признание за неговия талант и впечатляващо представяне", разказват от общината в Русе.
Следващото предизвикателство, пред което талантливият младеж ще се изправи, е да се качи на една сцена със своя идол - световноизвестният музикант Джо Лин Търнър.
Съвместното им изпълнение ще се осъществи на 3 септември, когато заедно ще пеят на събитие в Стара Загора.
Поканата за съвместната изява идва, след като Джо Лин Търнър е бил впечатлен от изпълнението на Кристиян на песента I Surrender ("Предавам се") на рок групата "Рейнбоу". Търнър остава толкова впечатлен, че споделя изпълнение на Кристиян и публично го определя като харизматичен певец.
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1 честен ционист
16:13 02.09.2026
2 Анонимен
16:23 02.09.2026
3 Киру
16:24 02.09.2026
4 ТВА КЕЛЕЩЧЕ ИЗООООБЩО НЯМА
16:43 02.09.2026
5 Цвете
17:01 02.09.2026