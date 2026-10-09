9 октомври 1867 г.: Умира Георги Раковски

На 9 октомври 1867 г. в Букурещ умира Георги Стойков Раковски – революционерът, писател и публицист, който посвещава живота си на идеята за освобождението на България. Той е на 46 години и издъхва след боледуване от туберкулоза.
Раковски е роден като Съби Стойков Попович на 14 април 1821 г. в Котел. Израства в семейството на търговеца Стойко Попович и Руска Мамарчева. Учи първоначално в родния си град, след това в Карлово, а през 1837 г. заминава с баща си за Цариград, където продължава образованието си.
От Браилския бунт до затвора
Още като млад Раковски се включва в българското революционно движение. През 1842 г. участва в Браилския бунт и е осъден на смърт. Успява да избегне изпълнението на присъдата, но по-късно е арестуван заедно с баща си заради революционната им дейност и прекарва години в затвора в Цариград.
Затворът не го отказва от политическата му цел. През 1854 г. Раковски застава начело на чета в Източна Стара планина. След оттеглянето на руските войски, с които се опитва да установи връзка, той е принуден да разпусне четата и да напусне района.
Легията и планът за освобождение
Следва период на постоянни пътувания между Букурещ, Нови Сад, Молдова и Белград. Именно в Белград през 1862 г. Раковски създава Първата българска легия. В нея се включва и Васил Левски. Легионерите участват в боевете при крепостта Калемегдан, а след нормализирането на отношенията между Сърбия и Османската империя легията е разпусната.
Раковски развива идеята, че освобождението трябва да бъде постигнато чрез организирана въоръжена борба и общонародно въстание. В своя призив към българите той пише:„Мечом са българи своя свобода изгубили, мечом пак тряба да я добият!“
През 1866 г. заминава за Руската империя, където търси средства за въоръжаване на български чети, но не постига очакваната подкрепа. В края на същата година създава Върховно народно българско гражданско началство. На следващата година в България преминават четите на Панайот Хитов и Филип Тотю.
Георги Раковски не доживява свободата на България. Неговите планове и идеите му обаче оказват влияние върху следващото поколение революционери и върху развитието на организираното националноосвободително движение.
Източник: actualno.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Софиянец
Коментиран от #4, #6
11:50 09.10.2026
2 България
11:50 09.10.2026
3 Раковски
ПОКЛОН КЪМ ПАМЕТТА МУ!
11:51 09.10.2026
4 Няма начин
До коментар #1 от "Софиянец":Ориентацията му и тази на неговите последователи изобщо не отговаря на критериите за доближаване до идеалите на Раковски.
11:52 09.10.2026
5 ДА ПОЯСНЯ ЧЕ ДО 1900 Г
11:58 09.10.2026
6 Разумихин
До коментар #1 от "Софиянец":Името на селския схемаджия няма място до това на Раковски !!!
12:10 09.10.2026
7 ФАКТИТЕ
12:11 09.10.2026
8 Такива като Раковски...Путин ги нарича
Коментиран от #9, #10
12:11 09.10.2026
9 САПНА
До коментар #8 от "Такива като Раковски...Путин ги нарича":Нима сравнявяш Раковски със Зеленски и Бандера ?
12:22 09.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Мда
12:31 09.10.2026