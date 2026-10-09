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9 октомври 1867 г.: Умира Георги Раковски
  Тема: Известни личности

9 октомври 1867 г.: Умира Георги Раковски

9 Октомври, 2026 11:45 822 11

  • георги раковски-
  • българско възраждане-
  • първа българска легия-
  • националноосвободително движение-
  • васил левски

Революционерът, писател и идеолог на националноосвободителното движение издъхва в Букурещ на 46 години

9 октомври 1867 г.: Умира Георги Раковски - 1
Снимка: Архив
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 9 октомври 1867 г. в Букурещ умира Георги Стойков Раковски – революционерът, писател и публицист, който посвещава живота си на идеята за освобождението на България. Той е на 46 години и издъхва след боледуване от туберкулоза.

Раковски е роден като Съби Стойков Попович на 14 април 1821 г. в Котел. Израства в семейството на търговеца Стойко Попович и Руска Мамарчева. Учи първоначално в родния си град, след това в Карлово, а през 1837 г. заминава с баща си за Цариград, където продължава образованието си.

От Браилския бунт до затвора

Още като млад Раковски се включва в българското революционно движение. През 1842 г. участва в Браилския бунт и е осъден на смърт. Успява да избегне изпълнението на присъдата, но по-късно е арестуван заедно с баща си заради революционната им дейност и прекарва години в затвора в Цариград.

Затворът не го отказва от политическата му цел. През 1854 г. Раковски застава начело на чета в Източна Стара планина. След оттеглянето на руските войски, с които се опитва да установи връзка, той е принуден да разпусне четата и да напусне района.

Легията и планът за освобождение

Следва период на постоянни пътувания между Букурещ, Нови Сад, Молдова и Белград. Именно в Белград през 1862 г. Раковски създава Първата българска легия. В нея се включва и Васил Левски. Легионерите участват в боевете при крепостта Калемегдан, а след нормализирането на отношенията между Сърбия и Османската империя легията е разпусната.

Раковски развива идеята, че освобождението трябва да бъде постигнато чрез организирана въоръжена борба и общонародно въстание. В своя призив към българите той пише:

„Мечом са българи своя свобода изгубили, мечом пак тряба да я добият!“

През 1866 г. заминава за Руската империя, където търси средства за въоръжаване на български чети, но не постига очакваната подкрепа. В края на същата година създава Върховно народно българско гражданско началство. На следващата година в България преминават четите на Панайот Хитов и Филип Тотю.

Георги Раковски не доживява свободата на България. Неговите планове и идеите му обаче оказват влияние върху следващото поколение революционери и върху развитието на организираното националноосвободително движение.

Източник: actualno.com


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Софиянец

    2 12 Отговор
    ИВЕЛИН МИХАЙЛОВ Е НОВИЯТ РАКОВСКИ!

    Коментиран от #4, #6

    11:50 09.10.2026

  • 2 България

    13 0 Отговор
    Вечна слава на Раковски, Левски и вси ония герои, революционери, четници, военни от предсъветския период, непримирими и неслоними, с български дух, борещи се с тиранията на света!

    11:50 09.10.2026

  • 3 Раковски

    8 3 Отговор
    Виден български русофоб
    ПОКЛОН КЪМ ПАМЕТТА МУ!

    11:51 09.10.2026

  • 4 Няма начин

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Софиянец":

    Ориентацията му и тази на неговите последователи изобщо не отговаря на критериите за доближаване до идеалите на Раковски.

    11:52 09.10.2026

  • 5 ДА ПОЯСНЯ ЧЕ ДО 1900 Г

    9 0 Отговор
    ВЪВ ВЛАШКО ПОСЛЕ РУМЪНИЯ СЕ Е ГОВОРЕЛО САААМО НА БЪЛГАРСКИ И СЕ Е ПИШЕЛО НА БЪЛГАРСКИ.........

    11:58 09.10.2026

  • 6 Разумихин

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Софиянец":

    Името на селския схемаджия няма място до това на Раковски !!!

    12:10 09.10.2026

  • 7 ФАКТИТЕ

    9 0 Отговор
    Раковски е учителят на Ботев и Левски

    12:11 09.10.2026

  • 8 Такива като Раковски...Путин ги нарича

    5 5 Отговор
    ..." нацифицирани" терористи или кратко преведено , нацисти!!

    Коментиран от #9, #10

    12:11 09.10.2026

  • 9 САПНА

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Такива като Раковски...Путин ги нарича":

    Нима сравнявяш Раковски със Зеленски и Бандера ?

    12:22 09.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Мда

    7 0 Отговор
    Кратък живот , но оставил незабравима следа ! Велика личност в българската история !

    12:31 09.10.2026