9 октомври 1867 г.: Умира Георги Раковски

На 9 октомври 1867 г. в Букурещ умира Георги Стойков Раковски – революционерът, писател и публицист, който посвещава живота си на идеята за освобождението на България. Той е на 46 години и издъхва след боледуване от туберкулоза.

Раковски е роден като Съби Стойков Попович на 14 април 1821 г. в Котел. Израства в семейството на търговеца Стойко Попович и Руска Мамарчева. Учи първоначално в родния си град, след това в Карлово, а през 1837 г. заминава с баща си за Цариград, където продължава образованието си.

От Браилския бунт до затвора

Още като млад Раковски се включва в българското революционно движение. През 1842 г. участва в Браилския бунт и е осъден на смърт. Успява да избегне изпълнението на присъдата, но по-късно е арестуван заедно с баща си заради революционната им дейност и прекарва години в затвора в Цариград.

Затворът не го отказва от политическата му цел. През 1854 г. Раковски застава начело на чета в Източна Стара планина. След оттеглянето на руските войски, с които се опитва да установи връзка, той е принуден да разпусне четата и да напусне района.

Легията и планът за освобождение

Следва период на постоянни пътувания между Букурещ, Нови Сад, Молдова и Белград. Именно в Белград през 1862 г. Раковски създава Първата българска легия. В нея се включва и Васил Левски. Легионерите участват в боевете при крепостта Калемегдан, а след нормализирането на отношенията между Сърбия и Османската империя легията е разпусната.

Раковски развива идеята, че освобождението трябва да бъде постигнато чрез организирана въоръжена борба и общонародно въстание. В своя призив към българите той пише:

„Мечом са българи своя свобода изгубили, мечом пак тряба да я добият!“

През 1866 г. заминава за Руската империя, където търси средства за въоръжаване на български чети, но не постига очакваната подкрепа. В края на същата година създава Върховно народно българско гражданско началство. На следващата година в България преминават четите на Панайот Хитов и Филип Тотю.

Георги Раковски не доживява свободата на България. Неговите планове и идеите му обаче оказват влияние върху следващото поколение революционери и върху развитието на организираното националноосвободително движение.

Източник: actualno.com