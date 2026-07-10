Създателите на AI филма за Васил Левски защитиха анимацията с официална позиция (ВИДЕО)

Предстоящият български анимационен филм „Агенти на времето: Васил Левски“ вече се превръща в една от най-обсъжданите родни продукции, след като трейлърът му предизвика силна и поляризирана обществена реакция в социалните мрежи.
Проектът е семеен приключенски анимационен филм, насочен към деца и родители, който има за цел да представи образа на Васил Левски по достъпен, емоционален и съвременен начин за новото поколение. Историята проследява четири деца, които чрез мистериозен артефакт попадат в България през XIX век и се превръщат в съюзници на младия Левски в мисия да предотвратят опасна намеса в хода на историята.
Филмът не е документален, а авторска приключенска история, вдъхновена от една от най-значимите личности в българската история. Основната му цел е да създаде емоционална връзка между децата и историческите фигури, като ги представи като живи, човешки и вдъхновяващи герои, посочват създателите на филма от Александра Филмс.
Продукцията е реализирана чрез съвременен хибриден творчески процес, включващ сценарна разработка, режисура, визуален дизайн, музика, озвучаване и постпродукция. В отделни етапи от производството са използвани и AI инструменти като част от визуалния процес, което поставя филма в контекста на новите технологии в киноиндустрията. От екипа подчертават, че изкуственият интелект е използван като инструмент, а не като заместител на авторската концепция и творческия контрол.
„Нашето намерение не е да провокираме конфликт, а да отворим пространство за разговор. Вярваме, че българските деца заслужават да срещнат своите герои чрез езика на съвременното кино“, споделят създателите на филма.
Въпреки критичните реакции, интересът към проекта е значителен. Само в първите часове след публикуването си трейлърът генерира десетки хиляди гледания, стотици реакции и множество споделяния - значителна част от тях обаче са именно критични и неодобрителни.
„Агенти на времето: Васил Левски“ е замислен като първа част от поредица, която ще среща младата аудитория с ключови личности от българската история чрез приключенски и достъпен разказ.
Премиерата на филма в България е насрочена за 11 септември 2026 г.
Ето и какво гласи официалната позиция на създателите на филма без редакторска намеса:
"Съвременната световна анимация свободно представя най-различни теми, ценности, семейни модели и романтични отношения, включително любов между хора от един и същи пол. Приемаме това като част от творческата свобода на създателите, но искаме да дадем възможност на българските деца да гледат българска анимация, която да носи български морално и семейни ценности.
„Агенти на времето: Васил Левски“ съзнателно не включва романтични или сексуални сюжетни линии. Фокусът му е върху приключението, приятелството, смелостта, екипната работа, свободата и срещата на децата с една от най-значимите личности в българската история.
Филмът е авторска семейна анимация, а не документална продукция и не претендира да замени историческото образование. Това е приключенска история с пътуване във времето, която представя Васил Левски като млад, интелигентен, харизматичен и вдъхновяващ човек — герой, до когото децата могат да се почувстват близо.
Световната анимация винаги е използвала фантазия и художествена условност. Играчките оживяват, емоциите се превръщат в персонажи, митологични същества участват в приключения, а герои като Minions общуват чрез измислен език. От семейната анимация не се очаква буквален реализъм, а силна история, емоция и ясни ценности.
Именно това правим и ние: запазваме уважението към личността на Левски и към основните исторически факти, но ги превеждаме на езика на съвременното детско приключение. Целта ни не е филмът да замени учебника, а да накара децата сами да поискат да научат повече.
Продукцията се създава чрез хибриден производствен процес, който съчетава човешка творческа работа със съвременни дигитални и AI инструменти. Съвременните инструменти не премахват човешката работа, а променят производствения процес. Зад филма стоят реални: сценарий, драматургия, режисьорски решения, визуална разработка, монтаж, музика, озвучаване, постпродукция и финален човешки творчески контрол.
Изкуственият интелект е инструмент в производството, а не автор или заместител на творческата отговорност.
Публикуваният трейлър е демонстрационна версия на продукция в процес на работа. До премиерата на 11 септември 2026 г. продължаваме значително и чувтсвително да подобряваме сцените, монтажа, музиката, озвучаването и постпродукцията. Пълният творчески екип и актьорският състав ще бъдат обявени поетапно.
Финансирането на филма е изцяло частно и е осигурено от „Кино Академия за Таланти“ и Зипо и Слаш. Продукцията няма държавна субсидия и не разчита на партньорски пакети, за да бъде завършена не само за този, но и за всички останали наши филми.
Възможността компании да осигуряват БЕЗПЛАТЕН достъп до филма за деца, включително за деца в неравностойно положение, е допълнителна социална инициатива, а не основният финансов модел на продукцията и смятаме това за отговорно социално поведение, към което апелираме всеки да се включи.
Като продуценти стоим зад общо 9 филма за последните 4 години, като например „Един грам живот“ — филм, достигнал до над 200 000 зрители в България и представен в седем държави на три континента. Продължаваме тази посока, защото вярваме, че изкуството може едновременно да забавлява, да въздейства и да носи обществена отговорност.
Приемаме аргументираната критика и отговорността да подобряваме филма. Не очакваме всеки да хареса избрания от нас подход.
Но вярваме категорично в едно:
- Българските деца заслужават съвременни приключенски истории за българските герои.
- Васил Левски заслужава да присъства не само в учебниците и паметниците, а и в живото въображение на следващото поколение.
За финал се обръщаме към родителите: скъпи родители, пуснете този трейлър на децата си и ги попитайте за тяхното искрено мнение. Запишете го и ни пратете видео, ние ще го качим.", призовават от Александра филмс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
14:35 10.07.2026
2 Трол
Коментиран от #5
14:36 10.07.2026
3 политкоректен
14:39 10.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Оп паааа
До коментар #2 от "Трол":Злите османци изучавани в учебниците днес са добри и дружелюбни. Дори са били радетели на българщината по нашите земи. За 5 века османско иго пък да не говорим, нито масовите кланета… не е политически угодно.
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