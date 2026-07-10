Създателите на AI филма за Васил Левски защитиха анимацията с официална позиция (ВИДЕО)

Предстоящият български анимационен филм „Агенти на времето: Васил Левски“ вече се превръща в една от най-обсъжданите родни продукции, след като трейлърът му предизвика силна и поляризирана обществена реакция в социалните мрежи.

Проектът е семеен приключенски анимационен филм, насочен към деца и родители, който има за цел да представи образа на Васил Левски по достъпен, емоционален и съвременен начин за новото поколение. Историята проследява четири деца, които чрез мистериозен артефакт попадат в България през XIX век и се превръщат в съюзници на младия Левски в мисия да предотвратят опасна намеса в хода на историята.

Филмът не е документален, а авторска приключенска история, вдъхновена от една от най-значимите личности в българската история. Основната му цел е да създаде емоционална връзка между децата и историческите фигури, като ги представи като живи, човешки и вдъхновяващи герои, посочват създателите на филма от Александра Филмс.

Продукцията е реализирана чрез съвременен хибриден творчески процес, включващ сценарна разработка, режисура, визуален дизайн, музика, озвучаване и постпродукция. В отделни етапи от производството са използвани и AI инструменти като част от визуалния процес, което поставя филма в контекста на новите технологии в киноиндустрията. От екипа подчертават, че изкуственият интелект е използван като инструмент, а не като заместител на авторската концепция и творческия контрол.

„Нашето намерение не е да провокираме конфликт, а да отворим пространство за разговор. Вярваме, че българските деца заслужават да срещнат своите герои чрез езика на съвременното кино“, споделят създателите на филма.

Въпреки критичните реакции, интересът към проекта е значителен. Само в първите часове след публикуването си трейлърът генерира десетки хиляди гледания, стотици реакции и множество споделяния - значителна част от тях обаче са именно критични и неодобрителни.

„Агенти на времето: Васил Левски“ е замислен като първа част от поредица, която ще среща младата аудитория с ключови личности от българската история чрез приключенски и достъпен разказ.

Премиерата на филма в България е насрочена за 11 септември 2026 г.

Снимка: Александра Филмс

Ето и какво гласи официалната позиция на създателите на филма без редакторска намеса:

"Съвременната световна анимация свободно представя най-различни теми, ценности, семейни модели и романтични отношения, включително любов между хора от един и същи пол. Приемаме това като част от творческата свобода на създателите, но искаме да дадем възможност на българските деца да гледат българска анимация, която да носи български морално и семейни ценности.

„Агенти на времето: Васил Левски“ съзнателно не включва романтични или сексуални сюжетни линии. Фокусът му е върху приключението, приятелството, смелостта, екипната работа, свободата и срещата на децата с една от най-значимите личности в българската история.

Филмът е авторска семейна анимация, а не документална продукция и не претендира да замени историческото образование. Това е приключенска история с пътуване във времето, която представя Васил Левски като млад, интелигентен, харизматичен и вдъхновяващ човек — герой, до когото децата могат да се почувстват близо.

Световната анимация винаги е използвала фантазия и художествена условност. Играчките оживяват, емоциите се превръщат в персонажи, митологични същества участват в приключения, а герои като Minions общуват чрез измислен език. От семейната анимация не се очаква буквален реализъм, а силна история, емоция и ясни ценности.

Именно това правим и ние: запазваме уважението към личността на Левски и към основните исторически факти, но ги превеждаме на езика на съвременното детско приключение. Целта ни не е филмът да замени учебника, а да накара децата сами да поискат да научат повече.

Продукцията се създава чрез хибриден производствен процес, който съчетава човешка творческа работа със съвременни дигитални и AI инструменти. Съвременните инструменти не премахват човешката работа, а променят производствения процес. Зад филма стоят реални: сценарий, драматургия, режисьорски решения, визуална разработка, монтаж, музика, озвучаване, постпродукция и финален човешки творчески контрол.

Изкуственият интелект е инструмент в производството, а не автор или заместител на творческата отговорност.

Публикуваният трейлър е демонстрационна версия на продукция в процес на работа. До премиерата на 11 септември 2026 г. продължаваме значително и чувтсвително да подобряваме сцените, монтажа, музиката, озвучаването и постпродукцията. Пълният творчески екип и актьорският състав ще бъдат обявени поетапно.

Финансирането на филма е изцяло частно и е осигурено от „Кино Академия за Таланти“ и Зипо и Слаш. Продукцията няма държавна субсидия и не разчита на партньорски пакети, за да бъде завършена не само за този, но и за всички останали наши филми.

Възможността компании да осигуряват БЕЗПЛАТЕН достъп до филма за деца, включително за деца в неравностойно положение, е допълнителна социална инициатива, а не основният финансов модел на продукцията и смятаме това за отговорно социално поведение, към което апелираме всеки да се включи.

Като продуценти стоим зад общо 9 филма за последните 4 години, като например „Един грам живот“ — филм, достигнал до над 200 000 зрители в България и представен в седем държави на три континента. Продължаваме тази посока, защото вярваме, че изкуството може едновременно да забавлява, да въздейства и да носи обществена отговорност.

Приемаме аргументираната критика и отговорността да подобряваме филма. Не очакваме всеки да хареса избрания от нас подход.

Но вярваме категорично в едно:

- Българските деца заслужават съвременни приключенски истории за българските герои.

- Васил Левски заслужава да присъства не само в учебниците и паметниците, а и в живото въображение на следващото поколение.

За финал се обръщаме към родителите: скъпи родители, пуснете този трейлър на децата си и ги попитайте за тяхното искрено мнение. Запишете го и ни пратете видео, ние ще го качим.", призовават от Александра филмс.