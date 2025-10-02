Васил Левски и Христо Ботев имат профили в TikTok с помощта на изкуствен интелект (ВИДЕО)

Изкуствен интелект съживи Христо Ботев и Васил Левски в социалните мрежи, където привлече стотици българи да видят с други очи борците за свобода и важни моменти от историята ни.
„Започнахме съвсем случайно, в този проект ние сме екип от двама души. Един ден споделих тази идея с моя приятел и той се съгласи“, споделя един от авторите на видеата – Тихомир, пред „Телеграф“. Интересните клипове са разпространени в няколко платформи, като в ТикТок страницата вече има 1584 последователи, а харесванията са около 14,2 хил. Качените истории събраха доста положителни коментари от различни потребители.
„Идеята е да грабнем интереса към историята на все повече млади хора и ученици. Надяваме се, когато изгледат видеата, да отварят по-често учебника по история и да прочетат повече за човека във видеото“, добави Тихомир от Епоха онлайн.
Първият качен клип в мрежите е на Христо Ботев и неговата чета и разказва за превземането на кораба „Радецки“.
@epoha_online
Как Ботев превзе кораб за 2 000 000 €♬ original sound - Епоха Онлайн
Едно от най-гледаните видеа е с Христо Ботев и Васил Левски, на което двамата седят на маса и поетът разказва историята на Дякона. Видеото има над 73 хил. гледания и 5180 харесвания.
Учители по история признават в коментарите, че показват генерираните с изкуствен интелект кадри на учениците си.
@epoha_online Живях с Дякона в Букурещ през 1868 г. Весел беше и пееше, дори когато нямахме какво да облечем или ядем. Разбрах за смъртта му и седнах да пиша, 2 години се чудих как да изразя болката на народа. Една вечер той като че пред мен застана и ме пита: „Христо, за какво пишеш?“ Така се роди стихотворението – за тебе, Дяконе, и твоя живот! ✍️🔥 #fyp #foryourepage #Левски #България #дякона #свобода #история #стихотворение ♬ original sound - Епоха Онлайн
„Образите се правят много интересно, първо събираме от Гугъл около десет от най-известните портрети за историческите личности и тогава включваме програма, на която задаваме да направи модерен образ от снимките и така виждаме крайния ефект“, разказва Тихомир.
Историята за лъвския скок на Апостола също е качена. Има клип с обесването му и тъгата на Ботев.
@epoha_online Името ми е Васил Иванов Кунчев, но ме нарекоха Левски. Това стана случайно на една от подготовките с четата. Чуйте цялата история за името ми във видеото. #foryoupagе #Bulgaria #AI #history #левскиСкок #казвамсеЛевски ♬ original sound - Епоха Онлайн
„Клиповете се качват един път в седмицата, в четвъртък споделяме информативно, а в неделя цялото видео. Един клип се прави за един ден, но преди това първо набелязваме тема и започваме да търсим информация за историята и после включваме изкуствен интелект, за да съединим всичко“, добавя още авторът на проекта.
В страницата му може да се видят видеа за хан Крум и за пътешествията на Алеко Константинов.
@epoha_online Видях как Никифор разруши Плиска и избива народа ми. Два пъти предложих мир, но той отказа. Затворих проходите, подготвих засада и на 26 юли 811 г. императорът падна във Върбишкия проход. България бе спасена. Черепа му обковах със сребро, за да пият князете и да помнят цената на всяка победа." ✅️ Последвайте ни, за да чуете и видите една от най-страшните легенди в историята на България, разказана от самия хан Крум. #fyp #foryourepage#Bulgaria #history #khanKrum #epohaOnline #15септември ♬ original sound - Епоха Онлайн
„Следващото видео ще е на Симеон, то ще може да се гледа в неделя във всички наши канали. След Симеон ще има видео, свързано с жена. На по-късен етап ще включим Ванга и Людмила Живкова“, добави Тихомир.
1 честен ционист
Коментиран от #5
14:37 02.10.2025
2 000
14:37 02.10.2025
3 пълна
14:37 02.10.2025
4 пешо
Коментиран от #8
14:39 02.10.2025
6 Последния Софиянец
14:40 02.10.2025
8 Сила
До коментар #4 от "пешо":Гавра е ликовете им да висят по стените в кабинетите на лъжци , крадци и убийци !!! Зад гърба на всеки такъв висят я Ботев , я Левски а зад най големите престъпници са курдисани и двамата !!!
14:43 02.10.2025
9 ИВАН
14:43 02.10.2025
10 Щом има
14:52 02.10.2025
11 Шпек Салам Народен
Сигурно някой автор от "Факти" го е правил.Те толкова си могат.
14:54 02.10.2025
12 Пълно фииаско
14:58 02.10.2025
13 Роден в НРБ
15:00 02.10.2025
15 Роден в НРБ
15:03 02.10.2025
16 Гост
15:17 02.10.2025
17 Роден в НРБ
Пиян дано аз забравя
туй, що, глупци, вий не знайте
позор ли е, или слава!
Да забравя край свой роден,
бащина си мила стряха
и тез, що в мен дух свободен,
дух за борба завещаха!
Да забравя род свой беден,
гробът бащин, плачът майчин, —
тез, що залъкът наеден
грабят с благороден начин, —
грабят от народът гладен,
граби подъл чорбаджия,
за злато търговец жаден
и поп с божа литургия!
Грабете го, неразбрани!
Грабете го! Кой ви бърка?
Скоро тоя не ще да стане:
ний сме синца с чаши в ръка!
Пием, пеем буйни песни
и зъбим се на тирана;
механите са нам тесни —
крещим: „Хайде на Балкана!“
Крещим, но щом изтрезнеем,
забравяме думи, клетви,
и немеем и се смеем
пред народни свети жертви!
А тиранинът върлува
и безчести край наш роден:
коли, беси, бие, псува
и глоби народ поробен!
О, налейте! Ще да пия!
На душа ми да олекне,
чувства трезви да убия,
ръка мъжка да омекне!
Ще да пия на пук врагу,
на пук и вам, патриоти!
Аз веч нямам мило, ддраго,
а вий… вий сте идиоти!
15:22 02.10.2025
18 хаберих
15:34 02.10.2025
19 ООрана държава
16:10 02.10.2025
21 Ужас! Пенделски
Най-вероятно сглобено от ученици в 6 клас.
Язък за големите претенции на IT индустрията в България...
16:18 02.10.2025