Васил Левски и Христо Ботев имат профили в TikTok с помощта на изкуствен интелект (ВИДЕО)

Изкуствен интелект съживи Христо Ботев и Васил Левски в социалните мрежи, където привлече стотици българи да видят с други очи борците за свобода и важни моменти от историята ни.

„Започнахме съвсем случайно, в този проект ние сме екип от двама души. Един ден споделих тази идея с моя приятел и той се съгласи“, споделя един от авторите на видеата – Тихомир, пред „Телеграф“. Интересните клипове са разпространени в няколко платформи, като в ТикТок страницата вече има 1584 последователи, а харесванията са около 14,2 хил. Качените истории събраха доста положителни коментари от различни потребители.

„Идеята е да грабнем интереса към историята на все повече млади хора и ученици. Надяваме се, когато изгледат видеата, да отварят по-често учебника по история и да прочетат повече за човека във видеото“, добави Тихомир от Епоха онлайн.

Първият качен клип в мрежите е на Христо Ботев и неговата чета и разказва за превземането на кораба „Радецки“.

Едно от най-гледаните видеа е с Христо Ботев и Васил Левски, на което двамата седят на маса и поетът разказва историята на Дякона. Видеото има над 73 хил. гледания и 5180 харесвания.

Учители по история признават в коментарите, че показват генерираните с изкуствен интелект кадри на учениците си.

„Образите се правят много интересно, първо събираме от Гугъл около десет от най-известните портрети за историческите личности и тогава включваме програма, на която задаваме да направи модерен образ от снимките и така виждаме крайния ефект“, разказва Тихомир.

Историята за лъвския скок на Апостола също е качена. Има клип с обесването му и тъгата на Ботев.

„Клиповете се качват един път в седмицата, в четвъртък споделяме информативно, а в неделя цялото видео. Един клип се прави за един ден, но преди това първо набелязваме тема и започваме да търсим информация за историята и после включваме изкуствен интелект, за да съединим всичко“, добавя още авторът на проекта.

В страницата му може да се видят видеа за хан Крум и за пътешествията на Алеко Константинов.

„Следващото видео ще е на Симеон, то ще може да се гледа в неделя във всички наши канали. След Симеон ще има видео, свързано с жена. На по-късен етап ще включим Ванга и Людмила Живкова“, добави Тихомир.