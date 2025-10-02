Новини
Любопитно »
Васил Левски и Христо Ботев имат профили в TikTok с помощта на изкуствен интелект (ВИДЕО)

Васил Левски и Христо Ботев имат профили в TikTok с помощта на изкуствен интелект (ВИДЕО)

2 Октомври, 2025 14:31

  • васил левски-
  • христо ботев-
  • тикток-
  • изкуствен интелект-
  • история-
  • българия-
  • българска история

AI пресъздава ключови моменти от българската история и биографията на борците за свобода

Васил Левски и Христо Ботев имат профили в TikTok с помощта на изкуствен интелект (ВИДЕО) - 1
Кадър: Instagram
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Изкуствен интелект съживи Христо Ботев и Васил Левски в социалните мрежи, където привлече стотици българи да видят с други очи борците за свобода и важни моменти от историята ни.

„Започнахме съвсем случайно, в този проект ние сме екип от двама души. Един ден споделих тази идея с моя приятел и той се съгласи“, споделя един от авторите на видеата – Тихомир, пред „Телеграф“. Интересните клипове са разпространени в няколко платформи, като в ТикТок страницата вече има 1584 последователи, а харесванията са около 14,2 хил. Качените истории събраха доста положителни коментари от различни потребители.

Идеята е да грабнем интереса към историята на все повече млади хора и ученици. Надяваме се, когато изгледат видеата, да отварят по-често учебника по история и да прочетат повече за човека във видеото“, добави Тихомир от Епоха онлайн.

Първият качен клип в мрежите е на Христо Ботев и неговата чета и разказва за превземането на кораба „Радецки“.

@epoha_online

Как Ботев превзе кораб за 2 000 000 €

♬ original sound - Епоха Онлайн

Едно от най-гледаните видеа е с Христо Ботев и Васил Левски, на което двамата седят на маса и поетът разказва историята на Дякона. Видеото има над 73 хил. гледания и 5180 харесвания.

Учители по история признават в коментарите, че показват генерираните с изкуствен интелект кадри на учениците си.

@epoha_online Живях с Дякона в Букурещ през 1868 г. Весел беше и пееше, дори когато нямахме какво да облечем или ядем. Разбрах за смъртта му и седнах да пиша, 2 години се чудих как да изразя болката на народа. Една вечер той като че пред мен застана и ме пита: „Христо, за какво пишеш?“ Така се роди стихотворението – за тебе, Дяконе, и твоя живот! ✍️🔥 #fyp #foryourepage #Левски #България #дякона #свобода #история #стихотворение ♬ original sound - Епоха Онлайн

„Образите се правят много интересно, първо събираме от Гугъл около десет от най-известните портрети за историческите личности и тогава включваме програма, на която задаваме да направи модерен образ от снимките и така виждаме крайния ефект“, разказва Тихомир.

Историята за лъвския скок на Апостола също е качена. Има клип с обесването му и тъгата на Ботев.

@epoha_online Името ми е Васил Иванов Кунчев, но ме нарекоха Левски. Това стана случайно на една от подготовките с четата. Чуйте цялата история за името ми във видеото. #foryoupagе #Bulgaria #AI #history #левскиСкок #казвамсеЛевски ♬ original sound - Епоха Онлайн

„Клиповете се качват един път в седмицата, в четвъртък споделяме информативно, а в неделя цялото видео. Един клип се прави за един ден, но преди това първо набелязваме тема и започваме да търсим информация за историята и после включваме изкуствен интелект, за да съединим всичко“, добавя още авторът на проекта.

В страницата му може да се видят видеа за хан Крум и за пътешествията на Алеко Константинов.

@epoha_online Видях как Никифор разруши Плиска и избива народа ми. Два пъти предложих мир, но той отказа. Затворих проходите, подготвих засада и на 26 юли 811 г. императорът падна във Върбишкия проход. България бе спасена. Черепа му обковах със сребро, за да пият князете и да помнят цената на всяка победа." ✅️ Последвайте ни, за да чуете и видите една от най-страшните легенди в историята на България, разказана от самия хан Крум. #fyp #foryourepage#Bulgaria #history #khanKrum #epohaOnline #15септември ♬ original sound - Епоха Онлайн

Следващото видео ще е на Симеон, то ще може да се гледа в неделя във всички наши канали. След Симеон ще има видео, свързано с жена. На по-късен етап ще включим Ванга и Людмила Живкова“, добави Тихомир.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    3 19 Отговор
    Само изкуствен интелект може да знае, какво му се е въртяло в главата на един терорист.

    Коментиран от #5

    14:37 02.10.2025

  • 2 000

    9 0 Отговор
    Интелекта кога ще ти разкажи за джордж сорос, фактчета?

    14:37 02.10.2025

  • 3 пълна

    11 0 Отговор
    ПРОСТО ТИЯ

    14:37 02.10.2025

  • 4 пешо

    13 1 Отговор
    спрете тая гавра с нашите национални герои

    Коментиран от #8

    14:39 02.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Последния Софиянец

    7 1 Отговор
    Трябват хора на площада.

    14:40 02.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сила

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "пешо":

    Гавра е ликовете им да висят по стените в кабинетите на лъжци , крадци и убийци !!! Зад гърба на всеки такъв висят я Ботев , я Левски а зад най големите престъпници са курдисани и двамата !!!

    14:43 02.10.2025

  • 9 ИВАН

    10 1 Отговор
    Кощунство и гавра с най светлите герои, които е дала тази земя.

    14:43 02.10.2025

  • 10 Щом има

    2 2 Отговор
    Изкуствена държава, защо да няма и такива герои?

    14:52 02.10.2025

  • 11 Шпек Салам Народен

    4 1 Отговор
    Изкуствен интелект,естествен интелект,все тая-пълно е с правописни грешки.Никаква разлика.
    Сигурно някой автор от "Факти" го е правил.Те толкова си могат.

    14:54 02.10.2025

  • 12 Пълно фииаско

    3 2 Отговор
    няма нищо общо с истинските образи на двамата революционери. СПРЕТЕ.

    14:58 02.10.2025

  • 13 Роден в НРБ

    3 1 Отговор
    "А, вие, вие сте идиоти" това е цитат, Факти

    15:00 02.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Роден в НРБ

    4 2 Отговор
    Ако имаше днес хора като Ботев и Левски някои други хора нямаше да ги има. Разни шишита, бочета, кокорчовци, кирчовци...

    15:03 02.10.2025

  • 16 Гост

    2 1 Отговор
    Българската националнат чалга-история. Не е изненадващо, даже е закъсняла! Не знам кое е по добере, че младите хора ще гледат тази пародия, или въобще няма да гледат нищо и няма да знаят въобще, кои са Левски, Ботев и Крум Страшни. Май и двата варианта са еднакво зле - или чалга или тъпотия, което си е едно и също... Да започва войната по скоро и да се свършваме, щом до тук сме се докарали!

    15:17 02.10.2025

  • 17 Роден в НРБ

    2 1 Отговор
    Тежко, тежко! Вино дайте!

    Пиян дано аз забравя

    туй, що, глупци, вий не знайте

    позор ли е, или слава!



    Да забравя край свой роден,

    бащина си мила стряха

    и тез, що в мен дух свободен,

    дух за борба завещаха!



    Да забравя род свой беден,

    гробът бащин, плачът майчин, —

    тез, що залъкът наеден

    грабят с благороден начин, —



    грабят от народът гладен,

    граби подъл чорбаджия,

    за злато търговец жаден

    и поп с божа литургия!



    Грабете го, неразбрани!

    Грабете го! Кой ви бърка?

    Скоро тоя не ще да стане:

    ний сме синца с чаши в ръка!



    Пием, пеем буйни песни

    и зъбим се на тирана;

    механите са нам тесни —

    крещим: „Хайде на Балкана!“



    Крещим, но щом изтрезнеем,

    забравяме думи, клетви,

    и немеем и се смеем

    пред народни свети жертви!



    А тиранинът върлува

    и безчести край наш роден:

    коли, беси, бие, псува

    и глоби народ поробен!



    О, налейте! Ще да пия!

    На душа ми да олекне,

    чувства трезви да убия,

    ръка мъжка да омекне!



    Ще да пия на пук врагу,

    на пук и вам, патриоти!

    Аз веч нямам мило, ддраго,

    а вий… вий сте идиоти!

    15:22 02.10.2025

  • 18 хаберих

    3 1 Отговор
    Не пипайте националните ни герои! Имайте уважение към българската история!

    15:34 02.10.2025

  • 19 ООрана държава

    0 1 Отговор
    Кой си докарва парички без да има авторски права?

    16:10 02.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Ужас! Пенделски

    1 0 Отговор
    тембър и произношение. Нищо общо с колоритния език, на който са говорили в средата на по-миналия век.
    Най-вероятно сглобено от ученици в 6 клас.
    Язък за големите претенции на IT индустрията в България...

    16:18 02.10.2025