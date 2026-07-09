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Анимационен филм с AI генериран Васил Левски разбуни духовете в мрежата (ВИДЕО)

Анимационен филм с AI генериран Васил Левски разбуни духовете в мрежата (ВИДЕО)

9 Юли, 2026 15:31 835 15

  • васил левски-
  • изкуствен интелект-
  • агенти на времето-
  • ai

"Александра филмс" пусна трейлъра за филмчето, което се очаква да излезе по кината през септември

Анимационен филм с AI генериран Васил Левски разбуни духовете в мрежата (ВИДЕО) - 1
Кадър: Facebook
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Нов български пълнометражен анимационен филм за Васил Левски ще тръгне по кината на 11 септември, разпространяван от „Александра филмс“. Проектът носи заглавието „Агенти на времето: Васил Левски“ и е насочен основно към детска аудитория между 4 и 12 години. Според официалния сайт на продукцията целта е „хиляди български деца да срещнат Васил Левски по начин, който никога няма да забравят“.

Филмът е представен като семейна анимация с приключенски и фантастичен елемент, която свързва историческото минало със съвременен сюжет. В рекламната анотация продукцията описва Левски като „вдъхновяващ герой, водач и съюзник“ в мисия, която трябва да покаже на децата, че историята не е само учебен материал, а част от личното и общественото изграждане.

Още с появата на трейлъра проектът предизвика остри реакции в културните среди и социалните мрежи. Критиките са насочени основно към визуалния стил, липсата на ясно посочени автори в първоначалната публична комуникация и впечатлението, че филмът е създаден с помощта на генеративен изкуствен интелект. В публикация на „Сега“ продукцията беше определена като пример за нискокачествено AI съдържание, а изданието отбеляза, че в рекламното видео не се виждат имена на режисьор, сценарист, художници или аниматори.

"При наличието на толкова много талантливи български художници и аниматори... наистина ли трябваше да направят филм с изкуствен интелект?"; "Това, че е направен с Изкуствен Интелект вече му смъква стойността. Има хиляди талантливи 3D аниматори, хора занимаващи се с дигитално изкуство (да има и такова, използват дигитални инструменти, но въпреки това използват собствения си талант и умения в рисуването). Хора занимаващи се с класическа анимация и класическо изобразително изкуство. А вие сте направили анимация с програмка с 60 евро месечен абонамент. Съвета ми към вас е АКО съберете пари от това нещо което сте "изсмукали от пръстите" си, ги вложете в екип от живи и с естествен интелект аниматори."; "Не знаех, че сте паднали толкова ниско финансово, че да не може да си позволите да наемете неколцина професионални български аниматори и кинаджии, а такива има много и са световно признати.", гласят само част от стотиците коментари, критикуващи проекта.

Официалният сайт на „Агенти на времето: Васил Левски“ поставя акцент върху образователната и дарителската мисия на проекта. Там е посочено, че компании могат да закупуват предварително билети за деца, включително за училища, детски градини и социални институции, като част от инициативи за корпоративна социална отговорност. Организаторите описват кампанията като „инвестиция в образованието“ и възможност бизнесът да подкрепи съхраняването на българската история.

Проектът е представен като дело на създателите на „Един грам живот“ – български филм с кауза срещу употребата на наркотици сред младежите. В информация за тази продукция са посочени продуцентите Стоян Стоянов – Слаш, Христо Христов – Зипо и Атанас Михайлов, а сред участниците са Ивайло Захариев, Тервел Пулев и Александър Везенков. Според „Сега“ имената на Зипо и Слаш не са видими в сайта на новата анимация, въпреки връзката с предишния им проект.

Анимацията отново отваря темата за навлизането на генеративния изкуствен интелект в киното и културното съдържание за деца. През последните години темата се превърна в една от най-чувствителните в световната филмова индустрия. След стачката на актьорите в Холивуд през 2023 г. SAG-AFTRA договори правила за използване на дигитални реплики и AI защити за изпълнителите, а дебатът за съгласието, авторството и заплащането остава активен.

На европейско ниво новият AI Act е първата цялостна правна рамка за изкуствения интелект и поставя акцент върху прозрачността и отговорното използване на AI системи. UNESCO също предупреждава, че генеративният AI носи сериозни предизвикателства за културните и творческите индустрии, включително по отношение на авторските права, професионалните умения, работните места, прозрачността и културното многообразие.

В този контекст реакциите към „Агенти на времето: Васил Левски“ не се свеждат само до качеството на един трейлър. Те засягат чувствителна тема: как национални исторически образи се превеждат на езика на съвременната визуална култура и кой носи художествена и морална отговорност за това. Левски е фигура с особено място в българската памет, а използването му в детска фантастична анимация изисква баланс между достъпност, уважение към историческия контекст и професионално изпълнение.

Предстои да стане ясно дали пълният филм ще разсее първоначалните резерви или ще задълбочи спора около употребата на AI в българското кино. Засега „Агенти на времето: Васил Левски“ се очертава не само като детска продукция с патриотична заявка, а и като един от първите по-видими местни случаи, в които генеративната естетика, образованието и националната символика се срещат в масово киноразпространение.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шперца

    4 2 Отговор
    И бало си е макята

    15:34 09.07.2026

  • 2 Летец Пешеходец

    7 6 Отговор
    Скоро очаквайте и за Бай Тошо. "Симпатичен дядка" от село Правец, който разсмиваше народа с простоватият си селски хумор. Е, не на всички им беше смешно по соца, но това е друга история.

    Коментиран от #15

    15:36 09.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Перничанин

    12 2 Отговор
    Разни неоиберални троцкистки болшевики с ляв си правят зверска гавра с каквото е останало от държавата ни.

    15:39 09.07.2026

  • 5 честен ционист

    1 2 Отговор
    Гледа с влажните очи на Васик ДС-то.

    15:46 09.07.2026

  • 6 Неразбрал

    9 6 Отговор
    Добре де, защо да няма детски филми за Васил Левски? И какво като са направени с изкуствен интелект? Ами ако филмчетата са добри? Защо трябва хейт към всяко ново нещо?

    Коментиран от #13

    15:48 09.07.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    6 6 Отговор
    Това е абсолютна гнусот и гавра с Апостола!
    Комерсиално, правено за плиткоумни и мързеливи - типично българско да смъкнеш всичко в калта и да го заринеш с нея!

    15:57 09.07.2026

  • 8 Теслатъ

    4 4 Отговор
    Само дето не разбрах, чий "Агент" е бил Левски - на Путин или на Сорос!? - )))

    16:00 09.07.2026

  • 9 ИВАН

    5 3 Отговор
    Поредна сороска гадория, за промиване и на малкото мозък който е останал, и опорочаване на всичко свято и героично на тоя изстрадал народ.

    16:01 09.07.2026

  • 10 Политкоректен

    6 2 Отговор
    Изгледах целия трейлър и до тук не виждам нищо скандално. Типичен детски анимационен филм в приключенски стил. Левски е показан в добра светлина като национален герой. Някакви хора правят буря в чаша вода.

    Коментиран от #12

    16:08 09.07.2026

  • 11 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 0 Отговор
    Тва да не е рожба на изследователят Иван Тренев?🦧🥳🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍

    16:12 09.07.2026

  • 12 Разбирач

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Политкоректен":

    Левски излиза срещу Борац само с двама българи - вратарят и един защитник. Не заслужава да се нарича български герой, този отбор

    16:12 09.07.2026

  • 13 Селянина с колелото

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "Неразбрал":

    Новите ни евроатлантически "приятели" и техните български подлоги са против такива продукции и ,асово критикуват защото искат да се забрави българската история и след 1-2 поколения да изчезне най-старата все още съществуваща държава в Европа - БЪЛГАРИЯ. Искат да се забрави величието на българския народ и държава през вековете назад. И разбира се тук, по нашите земи ще се настанят точно тези които в момента заличават историята ни. Тук в най-хубавата и чиста природа между Дунав, Стара Планина и Родопите.

    16:15 09.07.2026

  • 14 УдоМача

    1 0 Отговор
    А няма ли и с ЦСКА??????

    16:27 09.07.2026

  • 15 Джихади Йово

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Летец Пешеходец":

    Бай Тошо е истинския герой, който построи България, такава, че още не са успяли да я доразграбят и разрушат! А За Левски... Като за всеки починал - добро или нищо... Сметка как е освкернявал Светото Писание ще му бъде потърсена...

    16:30 09.07.2026