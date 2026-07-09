Анимационен филм с AI генериран Васил Левски разбуни духовете в мрежата (ВИДЕО)

Нов български пълнометражен анимационен филм за Васил Левски ще тръгне по кината на 11 септември, разпространяван от „Александра филмс“. Проектът носи заглавието „Агенти на времето: Васил Левски“ и е насочен основно към детска аудитория между 4 и 12 години. Според официалния сайт на продукцията целта е „хиляди български деца да срещнат Васил Левски по начин, който никога няма да забравят“.

Филмът е представен като семейна анимация с приключенски и фантастичен елемент, която свързва историческото минало със съвременен сюжет. В рекламната анотация продукцията описва Левски като „вдъхновяващ герой, водач и съюзник“ в мисия, която трябва да покаже на децата, че историята не е само учебен материал, а част от личното и общественото изграждане.

Още с появата на трейлъра проектът предизвика остри реакции в културните среди и социалните мрежи. Критиките са насочени основно към визуалния стил, липсата на ясно посочени автори в първоначалната публична комуникация и впечатлението, че филмът е създаден с помощта на генеративен изкуствен интелект. В публикация на „Сега“ продукцията беше определена като пример за нискокачествено AI съдържание, а изданието отбеляза, че в рекламното видео не се виждат имена на режисьор, сценарист, художници или аниматори.

"При наличието на толкова много талантливи български художници и аниматори... наистина ли трябваше да направят филм с изкуствен интелект?"; "Това, че е направен с Изкуствен Интелект вече му смъква стойността. Има хиляди талантливи 3D аниматори, хора занимаващи се с дигитално изкуство (да има и такова, използват дигитални инструменти, но въпреки това използват собствения си талант и умения в рисуването). Хора занимаващи се с класическа анимация и класическо изобразително изкуство. А вие сте направили анимация с програмка с 60 евро месечен абонамент. Съвета ми към вас е АКО съберете пари от това нещо което сте "изсмукали от пръстите" си, ги вложете в екип от живи и с естествен интелект аниматори."; "Не знаех, че сте паднали толкова ниско финансово, че да не може да си позволите да наемете неколцина професионални български аниматори и кинаджии, а такива има много и са световно признати.", гласят само част от стотиците коментари, критикуващи проекта.

Официалният сайт на „Агенти на времето: Васил Левски“ поставя акцент върху образователната и дарителската мисия на проекта. Там е посочено, че компании могат да закупуват предварително билети за деца, включително за училища, детски градини и социални институции, като част от инициативи за корпоративна социална отговорност. Организаторите описват кампанията като „инвестиция в образованието“ и възможност бизнесът да подкрепи съхраняването на българската история.

Проектът е представен като дело на създателите на „Един грам живот“ – български филм с кауза срещу употребата на наркотици сред младежите. В информация за тази продукция са посочени продуцентите Стоян Стоянов – Слаш, Христо Христов – Зипо и Атанас Михайлов, а сред участниците са Ивайло Захариев, Тервел Пулев и Александър Везенков. Според „Сега“ имената на Зипо и Слаш не са видими в сайта на новата анимация, въпреки връзката с предишния им проект.

Анимацията отново отваря темата за навлизането на генеративния изкуствен интелект в киното и културното съдържание за деца. През последните години темата се превърна в една от най-чувствителните в световната филмова индустрия. След стачката на актьорите в Холивуд през 2023 г. SAG-AFTRA договори правила за използване на дигитални реплики и AI защити за изпълнителите, а дебатът за съгласието, авторството и заплащането остава активен.

На европейско ниво новият AI Act е първата цялостна правна рамка за изкуствения интелект и поставя акцент върху прозрачността и отговорното използване на AI системи. UNESCO също предупреждава, че генеративният AI носи сериозни предизвикателства за културните и творческите индустрии, включително по отношение на авторските права, професионалните умения, работните места, прозрачността и културното многообразие.

В този контекст реакциите към „Агенти на времето: Васил Левски“ не се свеждат само до качеството на един трейлър. Те засягат чувствителна тема: как национални исторически образи се превеждат на езика на съвременната визуална култура и кой носи художествена и морална отговорност за това. Левски е фигура с особено място в българската памет, а използването му в детска фантастична анимация изисква баланс между достъпност, уважение към историческия контекст и професионално изпълнение.

Предстои да стане ясно дали пълният филм ще разсее първоначалните резерви или ще задълбочи спора около употребата на AI в българското кино. Засега „Агенти на времето: Васил Левски“ се очертава не само като детска продукция с патриотична заявка, а и като един от първите по-видими местни случаи, в които генеративната естетика, образованието и националната символика се срещат в масово киноразпространение.