Анимационен филм с AI генериран Васил Левски разбуни духовете в мрежата (ВИДЕО)

Нов български пълнометражен анимационен филм за Васил Левски ще тръгне по кината на 11 септември, разпространяван от „Александра филмс“. Проектът носи заглавието „Агенти на времето: Васил Левски“ и е насочен основно към детска аудитория между 4 и 12 години. Според официалния сайт на продукцията целта е „хиляди български деца да срещнат Васил Левски по начин, който никога няма да забравят“.
Филмът е представен като семейна анимация с приключенски и фантастичен елемент, която свързва историческото минало със съвременен сюжет. В рекламната анотация продукцията описва Левски като „вдъхновяващ герой, водач и съюзник“ в мисия, която трябва да покаже на децата, че историята не е само учебен материал, а част от личното и общественото изграждане.
Още с появата на трейлъра проектът предизвика остри реакции в културните среди и социалните мрежи. Критиките са насочени основно към визуалния стил, липсата на ясно посочени автори в първоначалната публична комуникация и впечатлението, че филмът е създаден с помощта на генеративен изкуствен интелект. В публикация на „Сега“ продукцията беше определена като пример за нискокачествено AI съдържание, а изданието отбеляза, че в рекламното видео не се виждат имена на режисьор, сценарист, художници или аниматори.
"При наличието на толкова много талантливи български художници и аниматори... наистина ли трябваше да направят филм с изкуствен интелект?"; "Това, че е направен с Изкуствен Интелект вече му смъква стойността. Има хиляди талантливи 3D аниматори, хора занимаващи се с дигитално изкуство (да има и такова, използват дигитални инструменти, но въпреки това използват собствения си талант и умения в рисуването). Хора занимаващи се с класическа анимация и класическо изобразително изкуство. А вие сте направили анимация с програмка с 60 евро месечен абонамент. Съвета ми към вас е АКО съберете пари от това нещо което сте "изсмукали от пръстите" си, ги вложете в екип от живи и с естествен интелект аниматори."; "Не знаех, че сте паднали толкова ниско финансово, че да не може да си позволите да наемете неколцина професионални български аниматори и кинаджии, а такива има много и са световно признати.", гласят само част от стотиците коментари, критикуващи проекта.
Официалният сайт на „Агенти на времето: Васил Левски“ поставя акцент върху образователната и дарителската мисия на проекта. Там е посочено, че компании могат да закупуват предварително билети за деца, включително за училища, детски градини и социални институции, като част от инициативи за корпоративна социална отговорност. Организаторите описват кампанията като „инвестиция в образованието“ и възможност бизнесът да подкрепи съхраняването на българската история.
Проектът е представен като дело на създателите на „Един грам живот“ – български филм с кауза срещу употребата на наркотици сред младежите. В информация за тази продукция са посочени продуцентите Стоян Стоянов – Слаш, Христо Христов – Зипо и Атанас Михайлов, а сред участниците са Ивайло Захариев, Тервел Пулев и Александър Везенков. Според „Сега“ имената на Зипо и Слаш не са видими в сайта на новата анимация, въпреки връзката с предишния им проект.
Анимацията отново отваря темата за навлизането на генеративния изкуствен интелект в киното и културното съдържание за деца. През последните години темата се превърна в една от най-чувствителните в световната филмова индустрия. След стачката на актьорите в Холивуд през 2023 г. SAG-AFTRA договори правила за използване на дигитални реплики и AI защити за изпълнителите, а дебатът за съгласието, авторството и заплащането остава активен.
На европейско ниво новият AI Act е първата цялостна правна рамка за изкуствения интелект и поставя акцент върху прозрачността и отговорното използване на AI системи. UNESCO също предупреждава, че генеративният AI носи сериозни предизвикателства за културните и творческите индустрии, включително по отношение на авторските права, професионалните умения, работните места, прозрачността и културното многообразие.
В този контекст реакциите към „Агенти на времето: Васил Левски“ не се свеждат само до качеството на един трейлър. Те засягат чувствителна тема: как национални исторически образи се превеждат на езика на съвременната визуална култура и кой носи художествена и морална отговорност за това. Левски е фигура с особено място в българската памет, а използването му в детска фантастична анимация изисква баланс между достъпност, уважение към историческия контекст и професионално изпълнение.
Предстои да стане ясно дали пълният филм ще разсее първоначалните резерви или ще задълбочи спора около употребата на AI в българското кино. Засега „Агенти на времето: Васил Левски“ се очертава не само като детска продукция с патриотична заявка, а и като един от първите по-видими местни случаи, в които генеративната естетика, образованието и националната символика се срещат в масово киноразпространение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шперца
15:34 09.07.2026
2 Летец Пешеходец
Коментиран от #15
15:36 09.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Перничанин
15:39 09.07.2026
5 честен ционист
15:46 09.07.2026
6 Неразбрал
Коментиран от #13
15:48 09.07.2026
7 ДрайвингПлежър
Комерсиално, правено за плиткоумни и мързеливи - типично българско да смъкнеш всичко в калта и да го заринеш с нея!
15:57 09.07.2026
8 Теслатъ
16:00 09.07.2026
9 ИВАН
16:01 09.07.2026
10 Политкоректен
Коментиран от #12
16:08 09.07.2026
11 Mими Кучева🐕🦺
16:12 09.07.2026
12 Разбирач
До коментар #10 от "Политкоректен":Левски излиза срещу Борац само с двама българи - вратарят и един защитник. Не заслужава да се нарича български герой, този отбор
16:12 09.07.2026
13 Селянина с колелото
До коментар #6 от "Неразбрал":Новите ни евроатлантически "приятели" и техните български подлоги са против такива продукции и ,асово критикуват защото искат да се забрави българската история и след 1-2 поколения да изчезне най-старата все още съществуваща държава в Европа - БЪЛГАРИЯ. Искат да се забрави величието на българския народ и държава през вековете назад. И разбира се тук, по нашите земи ще се настанят точно тези които в момента заличават историята ни. Тук в най-хубавата и чиста природа между Дунав, Стара Планина и Родопите.
16:15 09.07.2026
14 УдоМача
16:27 09.07.2026
15 Джихади Йово
До коментар #2 от "Летец Пешеходец":Бай Тошо е истинския герой, който построи България, такава, че още не са успяли да я доразграбят и разрушат! А За Левски... Като за всеки починал - добро или нищо... Сметка как е освкернявал Светото Писание ще му бъде потърсена...
16:30 09.07.2026