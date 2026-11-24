Торта с числото 116 и почти цялото население на Стурно белязаха рождения ден на Лучия Лаура Сандженито, позната в селото като баба Лаурина. Тя навърши 116 години и се утвърди като най-възрастния човек в Италия.
Сандженито живее в Стурно, в провинция Авелино, област Кампания. Малкото селище с около 2000 жители отбеляза празника заедно с нея, а сред гостите беше и кметът Вито Ди Лео.„Събитието е изключително и изпълва всички с емоции и гордост заради уникалната привилегия да имат в своята общност жена, преживяла история повече от век – един ценен свидетел, който съхранява автентични ценности и традиции, които да се предадат на младите хора“, заяви Вито Ди Лео.
С навършването на 116 години Лучия Лаура Сандженито заема третото място сред най-възрастните живи хора в света. Преди нея са 117-годишната британка Етел Катъръм и американката Наоми Уайтхед, която също е навършила 116 години.
Над 24 000 столетници живеят в Италия
Историята на баба Лаурина е част от по-широка картина на дълголетието в Италия. Официалната статистика за годината отчита над 24 000 столетници в страната, като повече от 80% от тях са жени.
За жителите на Стурно празникът е не само личен юбилей, но и събитие за цялата общност. Специално приготвената торта с изписаното число 116 се превърна в символ на необичайния житейски път на жената, която местните наричат с обич баба Лаурина.
Източници: bnrnews.bg
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