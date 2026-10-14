100 години Мечо Пух - факти за любимото мече

На 14 октомври 1926 г. в книжарниците се появява книга, която превръща едно плюшено мече в литературна легенда. „Мечо Пух“ на английския писател Алън Александър Милн поставя началото на поредица от истории за Стотеакровата гора, Кристофър Робин и компанията, в която всеки има свой характер, страхове и странности. Сто години по-късно Пух остава разпознаваем не само по червената си блуза и любовта към меда, но и по начина, по който говори за приятелството, въображението и порастването.

Книгата е на 100 години, но мечето е по-старо

Юбилеят през 2026 г. отбелязва публикуването на първата книга, а не първата поява на героя. Образът на мечето се появява по-рано – през 1924 г. в стихотворението „Teddy Bear“. На 24 декември 1925 г. лондонският вестник „Ивнинг Нюз“ публикува и първата история, в която името Winnie-the-Pooh вече е разпознаваемо. Пълната книга излиза година по-късно от издателство Methuen.

Пух не е изцяло плод на въображението на Милн. През 1921 г. синът му Кристофър Робин получава плюшено мече, първоначално наричано Едуард. По-късно детето го преименува на Уини заради черната мечка Уинипег, която живее в Лондонската зоологическа градина, и добавя Пух – име, използвано от него за лебед. Така се ражда необичайното Winnie-the-Pooh.

Кои са истинските играчки зад героите?

Кристофър Робин е литературният образ на сина на Милн, а плюшените му играчки дават лица на голяма част от обитателите на гората. Прасчо, Ийори, Кенга, Ру и Тигър са свързани с реални играчки от детската му стая. Бухалът и Заекът обаче са измислени от писателя. По-късно тези предмети са запазени и днес се свързват с колекцията на Нюйоркската обществена библиотека.

Външният вид на героите е създаден от художника Ърнест Хауърд Шепърд. Неговите рисунки превръщат Пух в мечето, което читателите познават и днес – със закръглено тяло, къси крака и любопитен поглед. През 2026 г. за първи път са показани два негови предварителни моливни етюда, подготвени за оригиналната книга. Те представят сцени с Пух, Прасчо, Кристофър Робин и Бухала.

Стотеакровата гора съществува на карта

Пейзажът от книгите е вдъхновен от Ашдаунската гора в Източен Съсекс, където Милн живее със семейството си и прекарва време със сина си. Именно там двамата играят играта, превърнала се в „Пухови пръчки“ – пускат пръчки от едната страна на мост и гледат коя ще се появи първа от другата. Дървеният мост, свързван с играта, и днес е сред местата, които привличат почитатели на книгите.

Милн публикува още една книга с истории – „Къщичката в къта на Пух“ през 1928 г. След това популярността на мечето започва да изпреварва всичко останало, написано от автора. „Всеки от нас тайно се надява на безсмъртие“, пише Милн малко преди публикуването на първата книга. В случая с Пух надеждата се оказва необичайно точна: сто години след първото издание неговият свят продължава да бъде разпознаваем за нови поколения читатели.

Източник: theguardian.com