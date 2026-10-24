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Посолството на Великобритания: Мечо Пух остава в Ню Йорк
  Тема: Известни личности

Посолството на Великобритания: Мечо Пух остава в Ню Йорк

24 Октомври, 2026 23:30 674 1

  • мечо пух-
  • британско посолство-
  • нюйоркска обществена библиотека-
  • а. а. милн-
  • кралица камила

Британските дипломати отхвърлиха слуховете за кампания за връщането на оригиналната играчка, вдъхновила героя на А. А. Милн

Посолството на Великобритания: Мечо Пух остава в Ню Йорк - 1
Снимка: Shutterstock
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Оригиналният плюшен мечок, вдъхновил образа на Мечо Пух в книгите на А. А. Милн, няма да бъде преместван от Нюйоркската обществена библиотека. Посолството на Великобритания във Вашингтон отхвърли слуховете за официална кампания за връщането му на Острова и заяви, че играчката се намира в добри ръце.

„Мечо Пух винаги има отворена покана за временно посещение във Великобритания, но не се съмняваме, че той и приятелите му са в отлични ръце в Нюйоркската обществена библиотека“, написаха британските дипломати в X. Изявлението беше публикувано след появата на информации, че британски почитатели искат колекцията да бъде върната в родината на Милн.

Как играчките се озовават в Ню Йорк

Милн купува плюшения мечок през 1921 г. от лондонския магазин Harrods за първия рожден ден на сина си Кристофър Робин. Именно детските играчки на момчето вдъхновяват героите в книгите „Мечо Пух“ и „Домът на Пух на Кътчето“.

Колекцията включва още Прасчо, Тигъра, Йори и Кенга. Играчките заминават за Съединените щати през 1947 г. за рекламно турне, а през 1987 г. издателството Dutton Children’s Books ги дарява на Нюйоркската обществена библиотека. Оттогава те са част от нейната колекция и са изложени пред посетители.

Покана, а не официална кампания

Слуховете се засилват след публикация на The Washington Post по повод 100-годишнината от излизането на първата книга за Мечо Пух. Изданието разказва, че британският писател Гайлс Брандрет е посетил Ню Йорк преди две години като посредник на кралица Камила с надеждата играчките да гостуват в Бъкингамския дворец.

Според Брандрет библиотеката не е склонна да премести колекцията заради напредналата възраст на играчките и големия интерес към тях. Той определя британската инициатива не като кампания, а като покана. „Това не е кампания. Това е покана“, казва Брандрет пред The Washington Post.

Кралица Камила посети библиотеката през април и вместо оригиналната колекция подари реплика на Ру – малкото кенгуру от историите. В библиотеката вече се подготвят инициативи за 100-годишнината на героя, включително изложби и раздаване на 3000 екземпляра от книгите. Засега няма данни за планирано преместване на оригиналните играчки.

Източници: apnews.com, washingtonpost.com


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