Крис проговори за раздялата с Елеонора: „Влюбен и загубен“

Крис, познат от „Ергенът: Любов в рая“, коментира раздялата си с Елеонора и отношенията им след края на годежа. Предприемачът разказа за преживяното в „Преди обед“, след като двамата прекратиха връзката си по време на участието във „Фермата“.

Крис призна, че силните му чувства са му попречили да забележи навреме проблемите между тях. По думите му близки и други участници са го предупреждавали, че отношенията може да приключат, но той не е приемал съветите им.

„Влюбен и загубен“, каза Крис за състоянието си по време на връзката.

Той заяви, че критиките на Елеонора към него са го засегнали, но приема, че това е било нейното виждане за отношенията им. Крис допълни, че още преди раздялата е забелязвал промяна в поведението ѝ и че понякога тя сякаш не е искала да бъде близо до него.

Крис отрече да има нова сериозна връзка

Предприемачът отрече твърденията, че вече има нова жена до себе си. Той разказа, че е разбрал за тези слухове от свои приятели, които са го потърсили след интервю на Елеонора.

„Няма, но има интерес“, заяви Крис. Той уточни, че няма проблем да покаже публично нов човек до себе си, когато настъпи подходящият момент, но подчерта, че това няма да бъде Елеонора.

Крис и Елеонора се сгодиха официално на Бали през май 2026 г., след като напуснаха „Ергенът“ като двойка. Впоследствие двамата влязоха заедно във „Фермата“, където отношенията им приключиха пред камерите.

Ще остане в България

След раздялата Крис е решил да остане в България. Той има бизнес идеи, които иска да реализира в страната, но ще пътува периодично до САЩ, за да урежда свои дела.

Крис разказа, че след напускането на „Фермата“ двамата с Елеонора не са поддържали контакт. По думите му той не планира да променя това и възнамерява да продължи напред сам.

Източник: btv.bg