Васко Василев на 56: От дете чудо до световна звезда

На седем години Васко Василев вече свири като солист в зала „България“. Днес този ранен сценичен опит е част от историята на един от най-разпознаваемите български цигулари, който на 14 октомври навършва 56 години.
Василев е роден на 14 октомври 1970 г. в София. Като дете записва първата си плоча със Софийската филхармония, а на 10 години заминава за Москва с правителствена стипендия, за да продължи музикалното си обучение.
От конкурсите до „Ковънт Гардън“
Международното му име се утвърждава след отличията на конкурсите „Жак Тибо“ в Париж, „Карл Флеш“ в Лондон и „Паганини“ в Генуа. Заради успехите си той получава прозвището „Супер Паганини“.
На 21 години става суперсолист на Операта в Лион. През 1994 г. е назначен за концертмайстор на Кралската опера в Лондон, като към онзи момент е най-младият музикант, заемал тази позиция в историята на институцията.
Кариерата му постепенно се разширява отвъд ролята на изпълнител. През 2005 г. Васко Василев дебютира като диригент в „Роял Албърт Хол“ в Лондон. Работи и като продуцент, художествен ръководител и създател на музикални проекти, които съчетават класически репертоар с други жанрове.
Концертмайстор на коронацията
Един от най-видимите моменти в международната му кариера идва през 2023 г., когато е концертмайстор на оркестъра за коронацията на крал Чарлз III. Церемонията се състои на 6 май в Уестминстърското абатство.„Ще свирим през цялото време на церемонията“, казва Васко Василев пред БНТ преди събитието.
Година по-късно той продължава да съчетава работата си в Лондон с участия пред българска публика. През 2025 г. отбелязва 55-ия си рожден ден с концерт в „Арена 8888 София“, а поводът съвпада и с 30 години от началото на работата му в Кралската опера.
Пътят му от първите изяви в зала „България“ до най-големите британски сцени преминава през конкурси, концерти и срещи с различни музикални традиции. Цигулката остава неговият основен език, а името му продължава да свързва българската музикална школа с международната сцена.
Източници: bta.bg, bntnews.bg, actualno.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 глоги
Коментиран от #2
08:25 14.10.2026
2 Дренка
До коментар #1 от "глоги":От дете чудо - до световна звезда !
08:32 14.10.2026
3 бушприт
08:38 14.10.2026