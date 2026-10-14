Васко Василев на 56: От дете чудо до световна звезда

На седем години Васко Василев вече свири като солист в зала „България“. Днес този ранен сценичен опит е част от историята на един от най-разпознаваемите български цигулари, който на 14 октомври навършва 56 години.

Василев е роден на 14 октомври 1970 г. в София. Като дете записва първата си плоча със Софийската филхармония, а на 10 години заминава за Москва с правителствена стипендия, за да продължи музикалното си обучение.

От конкурсите до „Ковънт Гардън“

Международното му име се утвърждава след отличията на конкурсите „Жак Тибо“ в Париж, „Карл Флеш“ в Лондон и „Паганини“ в Генуа. Заради успехите си той получава прозвището „Супер Паганини“.

На 21 години става суперсолист на Операта в Лион. През 1994 г. е назначен за концертмайстор на Кралската опера в Лондон, като към онзи момент е най-младият музикант, заемал тази позиция в историята на институцията.

Кариерата му постепенно се разширява отвъд ролята на изпълнител. През 2005 г. Васко Василев дебютира като диригент в „Роял Албърт Хол“ в Лондон. Работи и като продуцент, художествен ръководител и създател на музикални проекти, които съчетават класически репертоар с други жанрове.

Концертмайстор на коронацията

Един от най-видимите моменти в международната му кариера идва през 2023 г., когато е концертмайстор на оркестъра за коронацията на крал Чарлз III. Церемонията се състои на 6 май в Уестминстърското абатство.

„Ще свирим през цялото време на церемонията“, казва Васко Василев пред БНТ преди събитието.

Година по-късно той продължава да съчетава работата си в Лондон с участия пред българска публика. През 2025 г. отбелязва 55-ия си рожден ден с концерт в „Арена 8888 София“, а поводът съвпада и с 30 години от началото на работата му в Кралската опера.

Пътят му от първите изяви в зала „България“ до най-големите британски сцени преминава през конкурси, концерти и срещи с различни музикални традиции. Цигулката остава неговият основен език, а името му продължава да свързва българската музикална школа с международната сцена.

Източници: bta.bg, bntnews.bg, actualno.com