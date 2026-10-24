Годжи на 57: басът, който стана част от българската телевизия

На сцената басът му често стои една крачка зад прожекторите, но лицето му отдавна е сред най-разпознаваемите в българската музика. Георги Милчев – Годжи е роден на 24 октомври 1969 г. във Враца и повече от три десетилетия е свързан с „Ку-ку бенд“.
За широката публика той е музикантът с бас китарата, чувството за хумор и неизменното присъствие зад Слави Трифонов. За колегите му обаче Годжи е и певец, автор на музика и един от хората, изградили звученето на групата.
От първите турнета до телевизионната сцена
„Ку-ку бенд“ е създаден през 1993 г. Георги Милчев се присъединява към формацията в края на същата година, когато групата започва да се утвърждава с национални турнета и смесица от рок, поп, фолклор и сатирични текстове.
Първото турне е с програмата „Ръгай чушки в боба“, а през 1994 г. следва второ национално турне. Тези концерти поставят началото на път, който постепенно отвежда музикантите от клубните и концертните сцени до големия телевизионен ефир.
Една от датите, които Годжи посочва като важни в своя път, е 1 април 1995 г. Тогава в зала 12 на НДК е заснето предаването „Каналето“ – форматът, от който по-късно се развива част от екипа зад „Шоуто на Слави“.
Музикант, а не само телевизионно лице
През годините „Ку-ку бенд“ се превръща в една от най-популярните български групи. Формацията има повече от 20 албума, над 300 песни, стотици концерти и повече от 10 турнета. Сред най-познатите заглавия, с които името на Годжи е свързано като изпълнител или автор, са „Едно ферари с цвят червен“, „Пари нема, действайте“, „Нека ме боли“ и „Любов“.
В песента „Любов“ той работи заедно с Невена Цонева и „Ку-ку бенд“. Годжи има принос и към други композиции, създавани за групата и за Слави Трифонов. Така ролята му постепенно надхвърля тази на инструменталист в телевизионен оркестър.„Шоуто на Слави е мой дом“, казва Годжи в интервю за bTV през 2009 г.
Той участва и в „Dancing Stars“, където показва страна от характера си, различна от тази на басиста, който обикновено остава зад вокалистите и водещия.
Годжи и музиката след екрана
След края на „Шоуто на Слави“ музикантите от „Ку-ку бенд“ продължават да се срещат с публиката чрез концерти, самостоятелни участия и нови проекти. През 2026 г. Годжи отново е активен с музика, включително в съвместни изпълнения с Йордан Йончев – Гъмзата.
Георги Милчев остава разпознаваем не заради един хит или една телевизионна роля, а заради постоянството си. От първите турнета през 90-те до днешните сцени той е част от поколение музиканти, за които живото свирене е професия, навик и начин да останат близо до публиката.
Източници: btv.bg, bgvoice.com, signal.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ивелин
08:16 24.10.2026
2 Врачанката
Жив и здрав Годжи!
08:17 24.10.2026
3 Анти чалга
08:17 24.10.2026
4 Чалбас
08:19 24.10.2026
5 обикновен човек
08:20 24.10.2026
6 Кочо
08:34 24.10.2026
7 Фори
08:41 24.10.2026
8 кой е тоя разпознаваем бас бе!
08:43 24.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Урко
08:54 24.10.2026
11 Генади Петракиев
08:55 24.10.2026