Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Годжи на 57: басът, който стана част от българската телевизия
  Тема: Известни личности

Годжи на 57: басът, който стана част от българската телевизия

24 Октомври, 2026 08:00 660 11

  • георги милчев-
  • годжи-
  • ку-ку бенд-
  • слави трифонов-
  • български музиканти

Георги Милчев е сред музикантите, превърнали „Ку-ку бенд“ в разпознаваемо име у нас. От първите турнета през 90-те до новите песни той остава свързан с живата музика

Годжи на 57: басът, който стана част от българската телевизия - 1
Снимка: Фейсбук
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

На сцената басът му често стои една крачка зад прожекторите, но лицето му отдавна е сред най-разпознаваемите в българската музика. Георги Милчев – Годжи е роден на 24 октомври 1969 г. във Враца и повече от три десетилетия е свързан с „Ку-ку бенд“.

За широката публика той е музикантът с бас китарата, чувството за хумор и неизменното присъствие зад Слави Трифонов. За колегите му обаче Годжи е и певец, автор на музика и един от хората, изградили звученето на групата.

От първите турнета до телевизионната сцена

„Ку-ку бенд“ е създаден през 1993 г. Георги Милчев се присъединява към формацията в края на същата година, когато групата започва да се утвърждава с национални турнета и смесица от рок, поп, фолклор и сатирични текстове.

Първото турне е с програмата „Ръгай чушки в боба“, а през 1994 г. следва второ национално турне. Тези концерти поставят началото на път, който постепенно отвежда музикантите от клубните и концертните сцени до големия телевизионен ефир.

Една от датите, които Годжи посочва като важни в своя път, е 1 април 1995 г. Тогава в зала 12 на НДК е заснето предаването „Каналето“ – форматът, от който по-късно се развива част от екипа зад „Шоуто на Слави“.

Музикант, а не само телевизионно лице

През годините „Ку-ку бенд“ се превръща в една от най-популярните български групи. Формацията има повече от 20 албума, над 300 песни, стотици концерти и повече от 10 турнета. Сред най-познатите заглавия, с които името на Годжи е свързано като изпълнител или автор, са „Едно ферари с цвят червен“, „Пари нема, действайте“, „Нека ме боли“ и „Любов“.

В песента „Любов“ той работи заедно с Невена Цонева и „Ку-ку бенд“. Годжи има принос и към други композиции, създавани за групата и за Слави Трифонов. Така ролята му постепенно надхвърля тази на инструменталист в телевизионен оркестър.

„Шоуто на Слави е мой дом“, казва Годжи в интервю за bTV през 2009 г.

Той участва и в „Dancing Stars“, където показва страна от характера си, различна от тази на басиста, който обикновено остава зад вокалистите и водещия.

Годжи и музиката след екрана

След края на „Шоуто на Слави“ музикантите от „Ку-ку бенд“ продължават да се срещат с публиката чрез концерти, самостоятелни участия и нови проекти. През 2026 г. Годжи отново е активен с музика, включително в съвместни изпълнения с Йордан Йончев – Гъмзата.

Георги Милчев остава разпознаваем не заради един хит или една телевизионна роля, а заради постоянството си. От първите турнета през 90-те до днешните сцени той е част от поколение музиканти, за които живото свирене е професия, навик и начин да останат близо до публиката.

Източници: btv.bg, bgvoice.com, signal.bg


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ивелин

    3 4 Отговор
    Да е жив и здрав още дълги години!

    08:16 24.10.2026

  • 2 Врачанката

    4 3 Отговор
    вади детето от басейна и мъжа си от кръчмата с една и съща фраза - Излазай, че си посиньел.
    Жив и здрав Годжи!

    08:17 24.10.2026

  • 3 Анти чалга

    8 2 Отговор
    Поп фолка не е музика и няма да бъде такава интоя не е басист а ЧАЛГАР и такъв ще си остане докато му дойде времето. Въпрос към музикантите в това подобие на оркестър можете да правите хубава музика защо правите простотия отговор за парите .

    08:17 24.10.2026

  • 4 Чалбас

    5 1 Отговор
    чалгаджия с бас

    08:19 24.10.2026

  • 5 обикновен човек

    3 1 Отговор
    само да уточня че широката публика въобще не знае бас китара ли е а си знае просто че годжи свири на китара

    08:20 24.10.2026

  • 6 Кочо

    3 2 Отговор
    Чалгия до шия!

    08:34 24.10.2026

  • 7 Фори

    3 2 Отговор
    Посредствени музиканти яхнаха чалга вълната и станаха известни. Слави не може да пее Кукубенд не могат да свирят но чалга слушат всички.

    08:41 24.10.2026

  • 8 кой е тоя разпознаваем бас бе!

    3 2 Отговор
    Гяуров?

    08:43 24.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Урко

    0 1 Отговор
    Един от тези, които допринесоха за опростачването на едно поколение...

    08:54 24.10.2026

  • 11 Генади Петракиев

    0 1 Отговор
    Едно врачанско селянче, което цял живот слугува на чалгаря Трифонов - ръгай чушки в боба.

    08:55 24.10.2026