Годжи на 57: басът, който стана част от българската телевизия

На сцената басът му често стои една крачка зад прожекторите, но лицето му отдавна е сред най-разпознаваемите в българската музика. Георги Милчев – Годжи е роден на 24 октомври 1969 г. във Враца и повече от три десетилетия е свързан с „Ку-ку бенд“.

За широката публика той е музикантът с бас китарата, чувството за хумор и неизменното присъствие зад Слави Трифонов. За колегите му обаче Годжи е и певец, автор на музика и един от хората, изградили звученето на групата.

От първите турнета до телевизионната сцена

„Ку-ку бенд“ е създаден през 1993 г. Георги Милчев се присъединява към формацията в края на същата година, когато групата започва да се утвърждава с национални турнета и смесица от рок, поп, фолклор и сатирични текстове.

Първото турне е с програмата „Ръгай чушки в боба“, а през 1994 г. следва второ национално турне. Тези концерти поставят началото на път, който постепенно отвежда музикантите от клубните и концертните сцени до големия телевизионен ефир.

Една от датите, които Годжи посочва като важни в своя път, е 1 април 1995 г. Тогава в зала 12 на НДК е заснето предаването „Каналето“ – форматът, от който по-късно се развива част от екипа зад „Шоуто на Слави“.

Музикант, а не само телевизионно лице

През годините „Ку-ку бенд“ се превръща в една от най-популярните български групи. Формацията има повече от 20 албума, над 300 песни, стотици концерти и повече от 10 турнета. Сред най-познатите заглавия, с които името на Годжи е свързано като изпълнител или автор, са „Едно ферари с цвят червен“, „Пари нема, действайте“, „Нека ме боли“ и „Любов“.

В песента „Любов“ той работи заедно с Невена Цонева и „Ку-ку бенд“. Годжи има принос и към други композиции, създавани за групата и за Слави Трифонов. Така ролята му постепенно надхвърля тази на инструменталист в телевизионен оркестър.

„Шоуто на Слави е мой дом“, казва Годжи в интервю за bTV през 2009 г.

Той участва и в „Dancing Stars“, където показва страна от характера си, различна от тази на басиста, който обикновено остава зад вокалистите и водещия.

Годжи и музиката след екрана

След края на „Шоуто на Слави“ музикантите от „Ку-ку бенд“ продължават да се срещат с публиката чрез концерти, самостоятелни участия и нови проекти. През 2026 г. Годжи отново е активен с музика, включително в съвместни изпълнения с Йордан Йончев – Гъмзата.

Георги Милчев остава разпознаваем не заради един хит или една телевизионна роля, а заради постоянството си. От първите турнета през 90-те до днешните сцени той е част от поколение музиканти, за които живото свирене е професия, навик и начин да останат близо до публиката.

Източници: btv.bg, bgvoice.com, signal.bg