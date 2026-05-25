Новата любов на Андреа е цигулар (СНИМКА)

25 Май, 2026 13:51 960 5

Двамата за първи път се появиха публично като двойка по време на изложба на Андреа в началото на май

Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова

Попфолк певицата Андреа отново е в центъра на вниманието – този път не с музика, а с нова любов. След дългогодишната си и бурна връзка с боксьора Кубрат Пулев, изпълнителката вече е до нов мъж – цигуларя и музикант Виктор Самсонов, познат от шоуто "X Factor", пише marica.bg.

Двамата за първи път се появиха публично като двойка по време на изложба на Андреа в началото на май, където певицата представи свои картини, вдъхновени от лични и емоционални периоди от живота ѝ. Именно там Виктор не се отделял от нея, като демонстрирал близост и подкрепа през цялата вечер.

По време на събитието Андреа сподели, че се чувства „влюбена в живота“ и в това, че е преодоляла трудните моменти. Двамата с Виктор били забелязани като изключително близки и синхронизирани.

Самият Самсонов описва певицата с думите „кралица, войн, артист“, подчертавайки силния ѝ характер и емоционална дълбочина.

Виктор Самсонов е познат на публиката от участието си в "X Factor" през 2014 г., където впечатли с харизма, но отпадна в ранна фаза на формата. Животът му включва години в чужбина – Южна Африка, Лондон и Азия, както и кариера като модел и музикант.

И за двамата тази връзка идва след емоционални периоди – Андреа след дългата си раздяла с Кубрат Пулев, а Виктор след години на лични и професионални промени.

Новата им връзка вече предизвиква широк обществен интерес, а феновете следят дали любовта им ще издържи на светлината на прожекторите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 0 Отговор
    Цигулар ама укроп.

    13:54 25.05.2026

  • 2 Сердж

    5 0 Отговор
    Скоро ще има нова изложба на "картини".

    13:59 25.05.2026

  • 3 Това гламавото

    1 0 Отговор
    така и ще си остане гръмнато по цялата глава.

    14:03 25.05.2026

  • 4 Аха ,

    2 0 Отговор
    И КОЙ ОТ ДВАМАТА И Е ГАДЖЕ - ГОРНИЯ ИЛИ ДОЛНИЯ?

    14:30 25.05.2026

  • 5 въпросче

    0 0 Отговор
    Когато са един върху друг, дали са синхронизирани?!

    14:48 25.05.2026