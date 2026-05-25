Новата любов на Андреа е цигулар (СНИМКА)

Попфолк певицата Андреа отново е в центъра на вниманието – този път не с музика, а с нова любов. След дългогодишната си и бурна връзка с боксьора Кубрат Пулев, изпълнителката вече е до нов мъж – цигуларя и музикант Виктор Самсонов, познат от шоуто "X Factor", пише marica.bg.

Двамата за първи път се появиха публично като двойка по време на изложба на Андреа в началото на май, където певицата представи свои картини, вдъхновени от лични и емоционални периоди от живота ѝ. Именно там Виктор не се отделял от нея, като демонстрирал близост и подкрепа през цялата вечер.

По време на събитието Андреа сподели, че се чувства „влюбена в живота“ и в това, че е преодоляла трудните моменти. Двамата с Виктор били забелязани като изключително близки и синхронизирани.

Самият Самсонов описва певицата с думите „кралица, войн, артист“, подчертавайки силния ѝ характер и емоционална дълбочина.

Виктор Самсонов е познат на публиката от участието си в "X Factor" през 2014 г., където впечатли с харизма, но отпадна в ранна фаза на формата. Животът му включва години в чужбина – Южна Африка, Лондон и Азия, както и кариера като модел и музикант.

И за двамата тази връзка идва след емоционални периоди – Андреа след дългата си раздяла с Кубрат Пулев, а Виктор след години на лични и професионални промени.

Новата им връзка вече предизвиква широк обществен интерес, а феновете следят дали любовта им ще издържи на светлината на прожекторите.