Цигулар съди Уил Смит за сексуален тормоз

Американският цигулар Брайън Кинг Джоузеф заведе дело в Лос Анджелис, Калифорния, обвинявайки холивудския актьор Уил Смит в сексуален тормоз, съобщи Fox News.
Музикантът твърди, че Смит се е опитал да спечели доверието му „с цел по-нататъшна сексуална експлоатация“. Актьорът убедил цигуларя, че са „създали специална връзка“ и „използвал друг език, който показва близостта му с ищеца“, според съдебните документи.
В иска се посочва още, че през март 2025 г. цигуларят е участвал в музикалното турне на Смит и през този период е преживял „серия от травматични събития“ и системно „хищническо поведение“ от страна на актьора.
