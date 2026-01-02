Новини
Цигулар съди Уил Смит за сексуален тормоз

Цигулар съди Уил Смит за сексуален тормоз

2 Януари, 2026 06:15, обновена 2 Януари, 2026 06:20 787 7

Музикантът твърди, че актьорът му е причинил "серия от травматични събития"

Цигулар съди Уил Смит за сексуален тормоз - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският цигулар Брайън Кинг Джоузеф заведе дело в Лос Анджелис, Калифорния, обвинявайки холивудския актьор Уил Смит в сексуален тормоз, съобщи Fox News.

Музикантът твърди, че Смит се е опитал да спечели доверието му „с цел по-нататъшна сексуална експлоатация“. Актьорът убедил цигуларя, че са „създали специална връзка“ и „използвал друг език, който показва близостта му с ищеца“, според съдебните документи.

В иска се посочва още, че през март 2025 г. цигуларят е участвал в музикалното турне на Смит и през този период е преживял „серия от травматични събития“ и системно „хищническо поведение“ от страна на актьора.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  Стенли

    2 2 Отговор
    Значи и Уили и той на другия бряг а във филмите все корав мъжкар го играе 😁

    06:23 02.01.2026

