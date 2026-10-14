Дуайт Айзенхауер: генералът, станал 34-ти президент на САЩ

На 14 октомври 1890 г. в Денисън, Тексас, е роден човекът, който по-късно ще командва съюзническите армии при десанта в Нормандия и ще стане 34-ти президент на Съединените щати. Името му при раждането е Дейвид Дуайт Айзенхауер, а в семейството той е третият от седемте синове. Две години по-късно Айзенхауерови се преместват в Абилийн, Канзас – градът, с който бъдещият генерал и президент свързва своята идентичност.

Айзенхауер завършва Военната академия „Уест Пойнт“ през 1915 г., а през следващата година се жени за Мейми Дъд. Военната му кариера напредва особено бързо през Втората световна война. Като върховен главнокомандващ на съюзническите сили в Европа той ръководи подготовката на операция „Овърлорд“ – десанта в Нормандия на 6 юни 1944 г., който отваря западния фронт срещу нацистка Германия.

В заповедта си към войниците Айзенхауер пише: „Приливът се обърна! Свободните хора по света вървят заедно към победата!“ Операцията събира сухопътни, военноморски и военновъздушни сили на съюзниците и се превръща в един от решаващите моменти на войната.

От командването на НАТО до Белия дом

След войната Айзенхауер е президент на Колумбийския университет, а през 1951 г. става първият върховен съюзнически командващ на НАТО. През 1952 г. се кандидатира за президент от Републиканската партия и печели изборите. Встъпва в длъжност на 20 януари 1953 г. и управлява два мандата до 20 януари 1961 г.

Президентството му преминава през Студената война, напрежението със Съветския съюз и войната в Корея. През юли 1953 г. е подписано примирие, което прекратява активните бойни действия на Корейския полуостров, без да бъде постигнат окончателен мирен договор.

Сред най-трайно разпознаваемите решения на Айзенхауер е законът от 1956 г., поставил началото на американската междудържавна магистрална система. По време на неговото управление федералното правителство предприема и по-активни действия в защита на решението за десегрегация. През 1957 г. Айзенхауер изпраща федерални войски в Литъл Рок, Арканзас, за да осигури достъпа на чернокожи ученици до Централната гимназия. През 1958 г. подписва закона за създаването на НАСА – отговор на новата космическа надпревара след изстрелването на съветския „Спутник“.

Предупреждението в края на мандата

В прощалното си обръщение към американците през януари 1961 г. Айзенхауер предупреждава за влиянието на военно-промишления комплекс – съюза между военната индустрия и политическата власт. След напускането на Белия дом се оттегля във фермата си край Гетисбърг, Пенсилвания.

Дуайт Айзенхауер умира на 28 март 1969 г. във Вашингтон на 78-годишна възраст. Наследството му остава свързано едновременно с най-голямата съюзническа операция през Втората световна война, изграждането на американската пътна мрежа и ключови решения в началото на космическата ера.

Източници: apnews.com, time.com, latimes.com