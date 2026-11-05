Робърт Максуел – от оцелял от Холокоста до медиен магнат и мистериозна смърт

Робърт Максуел е една от най-противоречивите фигури в британския бизнес и медиен свят през втората половина на XX век. Роден на 10 юни 1923 г. като Ян Лудвик Хох, той изминава необикновен път – от бедно еврейско семейство в Централна Европа до върха на международната издателска индустрия. Животът му е белязан от война, загуба, политически контакти, огромно богатство и скандал, който след смъртта му разтърсва британското общество.

Максуел е роден в Слатинске Доли – населено място в тогавашна Чехословакия, днес част от украинския град Солотвино. Произхожда от многодетно еврейско семейство, което по време на нацистката окупация е почти напълно унищожено. Родителите му и голяма част от близките му загиват в Холокоста. Самият той успява да напусне родния си край и да стигне до Великобритания.

По време на Втората световна война се присъединява към британската армия и участва в бойните действия в Западна Европа. За проявена храброст е награден с Военния кръст – едно от отличията за храброст на британските въоръжени сили. След войната постепенно започва нов живот под името Робърт Максуел.

От издателския бизнес до върха на медийната индустрия

Първата голяма крачка към богатството е свързана с издателския бизнес. През 1949 г. Максуел основава Pergamon Press – компания, която се специализира в научна, техническа и академична литература. Той бързо разпознава възможностите на този пазар и превръща издателството в международен бизнес.

През следващите десетилетия амбициите му се разрастват. Максуел придобива British Printing Corporation, а през 1984 г. купува Mirror Group Newspapers – издателската група, която притежава британския таблоид Daily Mirror.

Бизнес експанзията му продължава и отвъд Атлантическия океан. Сред големите му придобивания са американското издателство Macmillan и вестникът New York Daily News. Така той се превръща в един от най-влиятелните медийни предприемачи на своето време.

Максуел има амбиции и в политиката. Между 1964 и 1970 г. е депутат от Лейбъристката партия в британския парламент. Поддържа контакти с влиятелни политически и бизнес фигури в Европа, САЩ и Близкия изток.

Зад публичния образ на успешен предприемач обаче стои човек с властен характер и агресивен стил на управление. През годините около него има множество противоречия, а финансовите практики на компаниите му предизвикват въпроси и критики.

Последното пътуване на яхтата Lady Ghislaine

На 5 ноември 1991 г. Робърт Максуел изчезва от борда на луксозната си яхта Lady Ghislaine, намираща се край Канарските острови в Атлантическия океан. Няколко часа по-късно тялото му е открито във водата. Той е на 68 години.

Смъртта му предизвиква огромен медиен интерес и множество спекулации. Възникват въпроси дали става дума за нещастен случай, самоубийство или убийство. Официалното разследване не установява доказателства за убийство, а съдебното заключение посочва сърдечен удар и случайно удавяне.

Обстоятелствата около последните му часове обаче остават обект на обществен интерес. Особено подозрителен за мнозина е моментът на смъртта му – точно когато финансовата му империя е изправена пред сериозни затруднения.

Скандалът, който разтърси Великобритания

Най-големият удар върху наследството на Максуел идва след смъртта му. Разследванията разкриват, че той е използвал огромни суми от пенсионните фондове на служителите в своите компании, за да поддържа бизнес империята си и да прикрива финансовите ѝ проблеми.

Става дума за стотици милиони британски лири, изтеглени или използвани неправомерно от пенсионни активи. Особено тежко засегнати са служителите на Mirror Group, чиито пенсионни спестявания са поставени под сериозна заплаха.

Разкритията предизвикват един от най-големите корпоративни скандали в съвременната британска история. Бизнес империята на Максуел започва да се разпада, а кредиторите и засегнатите служители търсят отговорност за огромните финансови загуби.

Синовете му Кевин и Иън също попадат под ударите на разследванията. През 1996 г. двамата са оправдани по обвиненията за измами, свързани с Mirror Group.