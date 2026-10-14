Клиф Ричард на 86: пет десетилетия начело на класациите

През 1996 г. дъждът прекъсва мачовете на „Уимбълдън“, а публиката на централния корт получава неочакван концерт. Клиф Ричард взема микрофона и запява „Summer Holiday“ и „Bachelor Boy“. Сцената остава една от най-запомнящите се в историята на турнира, а днес британският певец навършва 86 години.

Роден е на 14 октомври 1940 г. в Лакнау, Индия, с името Хари Роджър Уеб. През 1948 г. семейството му се премества в Англия. Десет години по-късно той вече е професионален музикант, а първият му голям хит Move It достига второ място в британската класация.

От Move It до 14 хита номер едно

Първият сингъл номер едно на Клиф Ричард е Living Doll. Песента излиза през 1959 г. и се превръща в началото на поредица от успехи, сред които The Young Ones, Summer Holiday, Congratulations, We Don’t Talk Anymore, Mistletoe and Wine и Saviour’s Day.

По данни на британската класация Official Charts певецът има 14 сингъла номер едно, 68 песни в топ 10 и 124 в топ 40. Албумите му са били седем пъти на върха. Най-необичайният му рекорд е свързан с продължителността на кариерата: Клиф Ричард е единственият певец с песен номер едно във Великобритания в пет последователни десетилетия.

Любопитен е и вторият живот на Living Doll. През 1986 г. той записва комедийна версия с актьорите от телевизионното предаване The Young Ones. Песента отново стига до първото място и превръща Клиф Ричард в първия изпълнител с два хита номер едно с различни версии на една и съща песен.

Рокендрол, кино и рицарско звание

През 1980 г. Хари Уеб официално сменя името си на Клиф Ричард. През 1995 г. е посветен в рицарство, а с това се превръща в първата британска поп звезда с титлата „сър“.

Певецът е свързан и с киното. Участва във филмите „Експресо Бонго“, „Младите“ и „Лятна ваканция“, чиито песни допълнително разширяват популярността му. Партньорството му с групата The Shadows е сред най-важните връзки в ранната история на британския рокендрол.

Дълголетието му не е само част от архивите. През 2026 г. песента Devil Woman от 1976 г. е включена в саундтрака на Grand Theft Auto VI. А за 27 ноември е планиран албумът Only Number Ones, в който Ричард изпълнява 12 песни, достигали първо място в британската класация. „Предложих на Warner Music да запиша албум с песни, които са стигали до номер едно. Слава богу, те се съгласиха“, казва певецът.

Така Клиф Ричард продължава да присъства едновременно в спомените на поколението, израснало с „Лятна ваканция“, и в нови музикални и дигитални проекти. Рекордите му започват с Move It, но историята му все още не е приключила.

Източници: the-independent.com, musicradar.com