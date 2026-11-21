На 21 ноември Бьорк навършва 61 години. Родена в Рейкявик през 1965 г., тя започва професионалния си път още като дете, а първият ѝ албум излиза през 1977 г., когато е на 11 години. Още тогава гласът ѝ се оказва само началото на една кариера, в която музиката никога не остава сама.

Бьорк Гюдмюндсдотир става международно известна като вокалистка на The Sugarcubes. Исландската група е създадена през 1986 г., а песента „Birthday“ превръща необичайния ѝ звук в явление извън страната. След разпадането на групата през 1992 г. Бьорк поема по самостоятелен път.

От „Дебют“ до „Хомогеник“

Соловият „Дебют“ излиза през 1993 г. и показва посоката, която ще се превърне в нейна запазена марка: електронни ритми, джаз, клубна музика, камерни аранжименти и вокал, който може да бъде едновременно детски, необуздан и драматичен. Следват „Пост“ през 1995 г. и „Хомогеник“ през 1997 г. с песни като „Human Behaviour“, „Big Time Sensuality“ и „Jóga“.

Видеоклиповете са не по-малко важни от самите песни. „All Is Full of Love“ представя Бьорк като порцеланова фигура, оживяла в механична лаборатория, а „It's Oh So Quiet“ превръща обикновена улица в хореографиран мюзикъл. Така музиката ѝ започва да съществува едновременно като звук, образ и сценично преживяване.

Киното и най-тежката ѝ роля

През 2000 г. Бьорк изпълнява главната роля и композира музиката към „Танцьорка в мрака“ на Ларс фон Триер. Тя играе Селма – работничка, която постепенно губи зрението си, но намира спасение в музикалните фантазии.

За ролята си Бьорк получава наградата за най-добра актриса на кинофестивала в Кан. Песента „I've Seen It All“ от филма е номинирана за „Оскар“ за най-добра оригинална песен. Това остава единствената ѝ голяма филмова роля, но превръща Бьорк в рядък пример за музикант, получил международно признание едновременно за актьорска игра и филмова музика.

Гласът като инструмент

В следващите си албуми Бьорк продължава да променя правилата. „Медула“ от 2004 г. е изграден до голяма степен върху човешкия глас, включително хорове, бийтбокс и вокални наслагвания. „Биофилия“ от 2011 г. свързва песни с природни явления, интерактивни приложения и образователни идеи. „Вулникура“ от 2015 г. е интимен албум за раздялата, а „Утопия“ от 2017 г. търси по-светъл и утвърждаващ тон. Последният ѝ студиен албум „Фосора“ излиза през 2022 г.

До 2026 г. Бьорк има 18 номинации за наградите „Грами“, но нито една спечелена статуетка. Най-новото признание идва с участието ѝ в „Бергийн“ на Росалия и Айвс Тюмър, номинирана в три категории за наградите през 2027 г.

Нова глава в Исландия

През 2026 г. Бьорк представя изложбата „Ехолалия“ в Националната галерия на Исландия. Проектът съчетава музика, филм, сценични решения и технологии, а част от материала е свързана с бъдещ албум, очакван през 2027 г. Подробностите за заглавието и датата на издаване все още не са обявени.

„Поставям си правила и после, разбира се, обичам да ги нарушавам“, казва Бьорк в интервю за „Гардиън“. В това изречение е събрана и същността на кариерата ѝ – всяка следваща песен да бъде разпознаваема, но никога напълно предвидима.

Източници: apnews.com, theguardian.com, nme.com