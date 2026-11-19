Певицата Рут Колева се завръща с нов сингъл след тригодишна пауза, съобщават от „Орфей мюзик“. Сингълът „Повече“ е първият от албума „Фрагменти“.
Текстът на „Повече“ е на Гергана Турийска, с която Рут Колева е работила в началото на кариерата си. Турийска е авторка и на текста на „Близо“ – първия сингъл на певицата, издаден преди близо две десетилетия.
Музиката е на Колева и Илияна Недялкова, а аранжиментът е на Декстър Рандал и Георги Линев, съобщава още БТА.
Видеото към „Повече“ е режисирано от Георги Манов, с когото Колева работи отдавна и който е режисьор на клиповете ѝ Salty, Oceans, Run и Beyond Borders.
„Този път визуалният свят не служи просто като илюстрация на песента. Той продължава идеята ѝ за жената, която отказва да бъде сведена до една версия, една роля или едно чуждо определение“, казват от „Орфей мюзик“.
По думите им албумът „Фрагменти“ е за онова, което остава след големите промени – отделни версии на себе си, противоречия и опити те да се съберат отново в едно цяло.
През последните години Рут Колева насочва голяма част от работата си към Sofia Live Festival, музикалната конференция SoAlive и развитието на независимия музикален сектор в региона и европейските дебати за по-справедливо заплащане от стрийминг, представителството на артистите от Балканите и равния достъп до европейската музикална екосистема, информират още те.
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