Кристина Верославова, позната от „Татковци“ и "Вина", стана майка след тежка бременност

Актрисата Кристина Верославова, позната на зрителите от сериала „Татковци“, стана майка на момченце. Синът ѝ се казва Самуил и се е родил на 25 септември, когато бременността е достигнала 37-ата седмица.
Верославова съобщи радостната новина в социалните мрежи, където публикува и първи кадри на бебето. „Изчака до 37-ма седмица и, слава богу, не е зодия Дева“, написа актрисата с чувство за хумор.
Продължително лекарско наблюдение
Появата на Самуил идва след високорискова бременност, заради която Верославова е била под постоянно лекарско наблюдение и е прекарала дълго време в болница. В публикациите си тя е споделяла с последователите си тревогите, медицинските прегледи и ежедневието си по време на престоя там.
Актрисата е описвала болницата като свое временно убежище, докато очаква раждането. Въпреки несигурността тя е продължила да споделя надеждата си, че ще стигне до срещата със сина си.
Поздравления от колеги
Сред хората, които са честитили на Верославова раждането, са актрисите Даяна Ханджиева, Силвия Петкова и Климентина Фърцова, както и Глория Петкова.
Източник: marica.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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2 1488
много съм объркан
08:05 15.10.2026
3 шуримури
08:25 15.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 лоза
08:29 15.10.2026
7 газо
08:29 15.10.2026
8 Перо
08:41 15.10.2026
9 ПиПи
08:54 15.10.2026