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Кристина Верославова, позната от „Татковци“ и "Вина", стана майка след тежка бременност
  Тема: Известни личности

Кристина Верославова, позната от „Татковци“ и "Вина", стана майка след тежка бременност

15 Октомври, 2026 07:48 997 9

  • кристина верославова-
  • татковци-
  • самуил-
  • актьори-
  • бременност

Актрисата роди момченце, което носи името Самуил

Кристина Верославова, позната от „Татковци“ и "Вина", стана майка след тежка бременност - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Актрисата Кристина Верославова, позната на зрителите от сериала „Татковци“, стана майка на момченце. Синът ѝ се казва Самуил и се е родил на 25 септември, когато бременността е достигнала 37-ата седмица.

Верославова съобщи радостната новина в социалните мрежи, където публикува и първи кадри на бебето. „Изчака до 37-ма седмица и, слава богу, не е зодия Дева“, написа актрисата с чувство за хумор.


Продължително лекарско наблюдение

Появата на Самуил идва след високорискова бременност, заради която Верославова е била под постоянно лекарско наблюдение и е прекарала дълго време в болница. В публикациите си тя е споделяла с последователите си тревогите, медицинските прегледи и ежедневието си по време на престоя там.

Актрисата е описвала болницата като свое временно убежище, докато очаква раждането. Въпреки несигурността тя е продължила да споделя надеждата си, че ще стигне до срещата със сина си.

Поздравления от колеги

Сред хората, които са честитили на Верославова раждането, са актрисите Даяна Ханджиева, Силвия Петкова и Климентина Фърцова, както и Глория Петкова.

Източник: marica.bg


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 1488

    2 0 Отговор
    кат е била у „Татковци“ как така е станала майка
    много съм объркан

    08:05 15.10.2026

  • 3 шуримури

    1 0 Отговор
    Знаем,знаем,четохме го по-рано.

    08:25 15.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 лоза

    2 0 Отговор
    Друга нейна по-хубава снимка нямате ли?!

    08:29 15.10.2026

  • 7 газо

    2 0 Отговор
    Много хубаво българско име...браво! Да са живи и здрави!

    08:29 15.10.2026

  • 8 Перо

    2 1 Отговор
    “Вина”, беше много тъп сериал!

    08:41 15.10.2026

  • 9 ПиПи

    0 0 Отговор
    Не знам дали е тъп сериал,не съм го гледал.

    08:54 15.10.2026