Джуди Денч губи все повече от зрението си: Вече не виждам телевизията и не мога да чета

Джуди Денч разкри, че зрението ѝ вече е „напълно съсипано“ заради възрастова макулна дегенерация. 91-годишната актриса заяви, че не може да гледа телевизия, да чете или да вижда ясно хората около себе си.

„Не виждам телевизията, изобщо не мога да чета. Не виждам нищо ясно“, каза Денч в интервю за CBS Sunday Morning. Тя обясни, че когато интервюиращият я попитал какво вижда от него, успяла да различи само очертанията, яката на ризата и ръцете му. „Не виждам никого вече“, каза актрисата.

Джуди Денч е диагностицирана със заболяването през 2012 г., когато все още участва в големи филмови и телевизионни продукции. По думите ѝ състоянието е същото, от което е страдала и майка ѝ. „Това е макулна дегенерация. Те не могат да направят нищо“, каза тя.

Макулната дегенерация засяга малка част от ретината, която отговаря за централното зрение. При Денч проблемът вече затруднява и ежедневните срещи. Тя разказва, че понякога се приближава към грешния човек и едва не го прегръща, преди да разбере, че не го е разпознала.

Загубата на зрение сложи край на актьорските роли

През октомври Денч каза пред предаването Today на Би Би Си, че вече не може да работи на сцена или пред камера. „Не мога да бъда на сцена. Не мога повече да играя в пиеса. Не мога повече да участвам във филм. Не мога повече да чета“, заяви тя.

Последната ѝ филмова поява е през 2022 г. в епизодична роля. През 2026 г. тя участва в епизод на „Чай с Джуди Денч“ с Кенет Брана и има гласова роля във „Вълшебното далечно дърво“. Въпреки ограниченията актрисата продължава да работи с гласа си и казва, че радиото е важно за нея.

За да се справя с текстовете, Джуди Денч използва очила Ray-Ban Meta на стойност около 300 паунда. Те преобразуват написаното в звук, който се чува само от нея. Очилата са ѝ препоръчани от Sight for Surrey, благотворителна организация, на която актрисата е патрон.

Денч представя мемоарите си „Късно ли е да направя още един опит?“ и участва във вечери на сцена със своя приятел и съавтор Брендън О’Хий. Така тя продължава да разказва за кариерата си, макар вече да не може да изпълнява традиционни актьорски роли.

Актрисата печели „Оскар“ през 1999 г. за ролята си във „Влюбеният Шекспир“ и има 27 номинации за наградите БАФТА. Международната публика я познава и като М от филмите за Джеймс Бонд.

Джуди Денч не посочва ново лечение или възможност за възстановяване на зрението си. Тя казва, че се опитва да живее с промяната и да не мисли прекалено много за остаряването.