Четири звезди над 50 г. очакват бебета до края на 2026 г.

Краят на 2026 г. се очертава да бъде семеен период за няколко холивудски имена, които обявиха бременности в различни моменти през годината. Сред тях са Хилари Суонк, Джон Хам, Ан Хатауей и Джейми Фокс. Точни официални дати за ражданията не са съобщени, но очакванията са част от бебетата да се появят още през ноември и декември.

Хилари Суонк очаква трето дете

Хилари Суонк съобщи новината на 14 октомври. На 52 години двукратната носителка на „Оскар“ очаква третото си дете от съпруга си Филип Шнайдер, който също е на 52 години. Двамата вече са родители на близнаците Ая и Ом, родени през 2023 г.

Актрисата обяви бременността си с видео, в което участва цялото семейство. „Много хора питат какъв е следващият ми проект – ето го, излиза през декември“, написа Суонк към публикацията. Посланието беше възприето като намек, че раждането се очаква в края на годината.

По-рано Суонк е говорила и за различното отношение към жените и мъжете, които стават родители на по-късен етап от живота си. Тя стана майка за първи път на 48 години.

Джон Хам ще стане баща за първи път

Звездата от „Момчетата от Медисън авеню“ Джон Хам и съпругата му Ана Оцеола очакват първото си дете. Хам е на 55 години, а Оцеола е на 38. Двамата сключиха брак през юни 2023 г. в Биг Сър, Калифорния.

Бременността стана публично известна, след като Оцеола показа корема си на церемонията по връчването на наградите „Еми“. По-късно Хам говори за предстоящото бащинство в телевизионно интервю.

„Много съм развълнуван и дълбоко уплашен. Така че мисля, че се справям правилно“, каза актьорът.

Хам преди е споделял, че не е бил сигурен дали иска брак и деца. Сега той и Оцеола очакват първото си общо дете почти три години след сватбата.

Ан Хатауей очаква третото си дете

Ан Хатауей обяви бременността си през юни с кратко видео и посланието „Бебе, твоя съм“. Актрисата ще навърши 44 години на 12 ноември, а според публикуваните очаквания раждането може да бъде около този период.

Хатауей и съпругът ѝ Адам Шулман са семейство от 2012 г. Те имат двама синове – Джонатан, роден през 2016 г., и Джак, роден през 2019 г. Новото бебе ще бъде третото дете на двойката.

Джейми Фокс се връща към бащинството

Джейми Фокс очаква третото си дете на 58 години. Бебето ще бъде първото му общо дете с партньорката му Алис Хъкстеп. Новината беше съобщена през май, а през септември актьорът говори публично за предстоящото раждане.

Фокс вече има две дъщери – Корин и Анелис – от предишни връзки. В разговор с Джими Кимъл той се пошегува, че отново ще бъде на „училищната линия“ за родители.

„Имам бебе на път... още го мога!“, каза Фокс.

Четирите истории са различни – за едни това е първо дете, а за други поредно разширяване на семейството.

Източници: tialoto.bg, abcnews.com, latimes.com