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Шест места в градския транспорт, по които се натрупват най-много микроби

Шест места в градския транспорт, по които се натрупват най-много микроби

17 Октомври, 2026 08:53, обновена 17 Октомври, 2026 08:54 587 1

  • градски транспорт-
  • микроби

Дръжките, бутоните и билетните автомати се докосват ежедневно от хиляди пътници. Няколко лесни хигиенни навика могат да помогнат за намаляване на риска от инфекции.

Шест места в градския транспорт, по които се натрупват най-много микроби - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Метрото и автобусите са удобен начин за придвижване, но многото пътници и честият контакт с общи повърхности създават условия за разпространение на бактерии, вируси и гъбички. Рискът не идва само от кашлящите и кихащите хора, а и от предметите, които докосваме по време на пътуване.

Сред повърхностите, на които може да се натрупват микроорганизми, са:

1. Дръжки и парапети. Стотици пътници ги докосват всеки час, пренасяйки микроорганизми с ръцете си. Сред възможните замърсители са бактерии от рода Staphylococcus и чревни патогени.

2. Бутони за врати и спирки. Бутоните в автобусите и метрото се натискат постоянно и могат да бъдат източник на микроби при честа употреба и недостатъчно почистване.

3. Седалки и облегалки. Тапицираните повърхности задържат влага, прах и микроорганизми от дрехите, а почистването им може да е по-трудно в сравнение с това на пластмасови или метални седалки.

4. Валидатори и билетни автомати. Сензорните екрани и бутоните се използват от хиляди хора дневно. Според изследвания обществените тъчскрийн устройства могат да съдържат значителни количества бактерии.

5. Стъклени прегради и прозорци. При допир по тях остават следи от кожни мазнини и пот, а близостта до хора, които кихат или разговарят, може да допринесе за замърсяването им.

6. Парапети на ескалаторите. Гумените ленти се докосват от множество пътници и събират прах и мръсотия. Постоянното им движение и материалът им затрудняват бързото почистване.

Как да се предпазим?

Не е необходимо да изпадаме в паника — имунната система се справя с много от микроорганизмите, с които се срещаме ежедневно. Няколко прости навика обаче могат да намалят риска от инфекции:

  • Използвайте дезинфектант за ръце на алкохолна основа след пътуване.

  • Не докосвайте лицето си и избягвайте да пипате очите, носа и устата си с немити ръце.

  • Мийте ръцете си със сапун и вода поне 20 секунди след пристигане у дома или в офиса.

Източник: Vesti.bg.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 градския е адски транспорт

    2 0 Отговор
    Ами не всеки може да си позволи автомобил до работата и обратно. Най-вече защото в коччината София няма нормални паркинги. И аз не искам да се гъчкам с разни всякакви в градския, но нямам избор.

    09:20 17.10.2026