Шест места в градския транспорт, по които се натрупват най-много микроби

Метрото и автобусите са удобен начин за придвижване, но многото пътници и честият контакт с общи повърхности създават условия за разпространение на бактерии, вируси и гъбички. Рискът не идва само от кашлящите и кихащите хора, а и от предметите, които докосваме по време на пътуване.

Сред повърхностите, на които може да се натрупват микроорганизми, са:

1. Дръжки и парапети. Стотици пътници ги докосват всеки час, пренасяйки микроорганизми с ръцете си. Сред възможните замърсители са бактерии от рода Staphylococcus и чревни патогени.

2. Бутони за врати и спирки. Бутоните в автобусите и метрото се натискат постоянно и могат да бъдат източник на микроби при честа употреба и недостатъчно почистване.

3. Седалки и облегалки. Тапицираните повърхности задържат влага, прах и микроорганизми от дрехите, а почистването им може да е по-трудно в сравнение с това на пластмасови или метални седалки.

4. Валидатори и билетни автомати. Сензорните екрани и бутоните се използват от хиляди хора дневно. Според изследвания обществените тъчскрийн устройства могат да съдържат значителни количества бактерии.

5. Стъклени прегради и прозорци. При допир по тях остават следи от кожни мазнини и пот, а близостта до хора, които кихат или разговарят, може да допринесе за замърсяването им.

6. Парапети на ескалаторите. Гумените ленти се докосват от множество пътници и събират прах и мръсотия. Постоянното им движение и материалът им затрудняват бързото почистване.

Как да се предпазим?

Не е необходимо да изпадаме в паника — имунната система се справя с много от микроорганизмите, с които се срещаме ежедневно. Няколко прости навика обаче могат да намалят риска от инфекции:

Използвайте дезинфектант за ръце на алкохолна основа след пътуване.

Не докосвайте лицето си и избягвайте да пипате очите, носа и устата си с немити ръце.

Мийте ръцете си със сапун и вода поне 20 секунди след пристигане у дома или в офиса.

Източник: Vesti.bg.