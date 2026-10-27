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На 27 октомври 1904 г. Ню Йорк открива метрото

На 27 октомври 1904 г. Ню Йорк открива метрото

27 Октомври, 2026 13:10 511 1

  • нюйоркско метро-
  • харлем-
  • нюйорк-
  • градски транспорт-
  • история

Първият подземен маршрут свързва общината в Долен Манхатън с 145-а улица и Харлем. Линията е дълга 9,1 мили и има 28 станции

На 27 октомври 1904 г. Ню Йорк открива метрото - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На 27 октомври 1904 г. Ню Йорк открива първата си подземна метролиния. Четириколейното трасе на Interborough Rapid Transit, или IRT, свързва станцията City Hall в Долен Манхатън с 145-а улица и Бродуей в Харлем.

Линията е дълга 9,1 мили, около 14,6 километра, и има 28 станции. Маршрутът преминава под Парк авеню, достига до Гранд Сентрал, продължава по 42-ра улица до Таймс Скуеър, а след това по Бродуей се насочва на север към Харлем.

Първото пътуване продължава 26 минути

След церемонията в сградата на общината първият влак потегля малко след 14:30 часа. Зад управлението му застава кметът Джордж Б. Макклелън, който първоначално трябва само символично да даде началото на пътуването. Влакът стига до 145-а улица 26 минути по-късно.

„Сега аз, като кмет, от името на народа обявявам метрото за открито!“, заявява Макклелън по време на тържеството. Вечерта, в 19:00 часа, подземната железница е отворена за всички жители на града. До края на първия ден с нея пътуват над 110 000 души.

Началото на голямата транспортна мрежа

Откриването идва след години на обсъждания и строителство. Договорът за изграждането на бързия подземен транспорт е подписан четири години и седем месеца преди церемонията. Първият маршрут е част от по-широк план за свързване на деловия център на Манхатън с бързо разрастващите се северни квартали.

В началото метрото е частно управлявана система на IRT. През следващите години мрежата се разширява към Бронкс, Бруклин и Куинс. По-късно към нея се присъединяват линиите на Brooklyn-Manhattan Transit и общинската Independent Subway. Трите системи са обединени през 1940 г., поставяйки основата на днешното метро на Ню Йорк.

Първият маршрут вече не съществува в напълно същия вид, но части от него остават в основата на действащата мрежа. На 27 октомври 1904 г. подземният транспорт престава да бъде проект и се превръща в ежедневна част от живота на Ню Йорк.

Източници: history.com, thenation.com


САЩ
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