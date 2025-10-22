Холивудска звезда се вози инкогнито в метрото (СНИМКИ)

Двукратният носител на „Оскар“ Том Ханкс бе забелязан в необичайно скромна визия, докато пътуваше с метрото в Ню Йорк, съобщава New York Post.

69-годишният актьор, известен с ролите си във филмите "Форест Гъмп" и "Корабокрушенецът", бе заснет във вторник в композиция на линия 6 в посока север. За да избегне вниманието на пътниците, Ханкс бе прикрил лицето си с медицинска маска и носеше зелена плетена шапка, очила и яке в същия нюанс, комбинирано със зелен пуловер без ръкави. Визията му бе завършена с тъмни панталони, черни мокасини и чанта в масленозелено.

На една от снимките актьорът стои прав и се държи за металните дръжки, а на друга — поглежда директно към камерата, но запазва спокойствие и невъзмутимост.

Това не е първият път, в който звездата избира обществения транспорт в Ню Йорк. На 8 октомври той отново бе заснет в метрото, този път облечен в черна риза и панталони, комбинирани с бежово дънково яке и черни боти в стил „комбат“. Ханкс отново носеше маска и слушалки, а на гърба си имаше маслиненозелена раница. След пътуването си тогава актьорът бе видян да седи на пейка в парк, където отпива напитка и за кратко сваля маската си.

Том Ханкс, който е баща на четири деца, е известен със скромния си и непретенциозен начин на живот въпреки статута си на една от най-уважаваните фигури в Холивуд.

Той не е единствената знаменитост, засичана в нюйоркското метро. През април актьорът Харисън Форд и съпругата му Калиста Флокхарт бяха заснети да се прегръщат на препълнена метростанция. Певицата Оливия Родриго сподели в края на 2024 г. в Instagram фотосесия, заснета именно в метрото, където позира в ретро черно-бяла рокля на точки.

През 2020 г. актьорът Джон Легуизамо също бе забелязан да дреме на пейка в метрото, облечен изцяло в черно и с чадър под ръка. Сред други известни личности, избирали този начин на придвижване, се нареждат Кейти Холмс, Рон Хауърд и Кевин Бейкън

